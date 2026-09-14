Solo en Off | El avión de los US$ 3 millones de Kicillof hace levantar vuelo a la bronca de La Cámpora

La tirria entre La Cámpora y Axel Kicillof está lejos de apaciguarse. Si bien el gobernador dio la orden de no responder a los cuestionamientos internos, los seguidores de Máximo Kirchner -y por ende de Cristina Kirchner- le hacen notar al axelismo, cada vez que pueden, sus diferencias políticas.

El último capítulo de la pelea está relacionado a un avión de la provincia, un Cessna Citation 550, matrícula LV-WEJ, que Kicillof mandó a refaccionar, a un costo de tres millones de dólares. Los camporistas no le dejaron pasar la medida al gobernador y sugirieron, por vías extraoficiales, que la aeronave será utilizada en la campaña presidencial de 2027.

Incluso uno de los más conspicuos laderos de Máximo Kirchner en territorio bonaerense, el matancero Facundo Tignanelli, publicó un tuit en el que buscó marcar diferencias entre Kicillof y la toma de decisiones que hacía Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación. Apeló a una anécdota de 2008.

El vídeo es del 2013. La anécdota del 2008 cuando @CFKArgentina era Presidenta y Alberto Balestrini vicegobernador de la pba.

Las prioridades 👇 pic.twitter.com/oKpKJEdyR5 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 12, 2026

Aquel año, Cristina Kirchner había escuchado en La Matanza, de boca del exintendente Alberto Balestrini, que faltaban recursos en materia sanitaria en el distrito más grande y populoso de la provincia, justo cuando la Presidencia estaba modernizando el avión Tango 01 a un costo considerable. “Toda la guita que tengo para el avión, va para los hospitales de La Matanza”, remata la historia la propia Cristina, en el video que por estos días recuperó Tignanelli.

Si bien en la Gobernación aseguran que la aeronave no se utilizará para la campaña electoral, el kirchnerismo duro también desempolvó una conferencia de prensa del ministro de gobierno, Carlos Bianco, considerado la mano derecha de Kicillof, del 27 de abril pasado, cuando dijo que el Renault Clío en el que supieron salir de campaña está “listo para cuando le den la señal de largada”.

Más allá de las ironías sobre la diferencia de comodidad entre un avión y el modesto Clío, en el PJ bonaerense no dejaron de comentar que “diferenciarse por una cosa así -en referencia a lo que la Gobernación gastó en el avión- puede ser como ”un tiro en los pies". Y dieron un ejemplo: “¡Miren si alguien se pone a recordar para qué usaba Cristina el avión presidencial!”.

Milei, en tercera persona como el Diego y su denostado Riquelme

“Y de nuevo, Milei tenía razón...”. El Presidente publicó ayer un mensaje en la red social X con esta frase en la que habló de sí mismo en tercera persona, tal como lo supo hacer Diego Armando Maradona. Milei apeló a la técnica del Diego para aprovechar los insultos que se escucharon en las tribunas contra el presidente español, Pedro Sánchez, en el gran premio de Fórmula 1 de Madrid.

En rigor de verdad, Milei reposteó un tuit del periodista ibérico Javier Negre -dueño de La Derecha Diario en la Argentina-, quien había afirmado: “Y sonó el Pedro Sánchez hijo de puta en la Fórmula 1″. Lo hizo desde una de las gradas del flamante circuito IFEMA de Madrid, ciudad a la que contrastó con “la España decadente donde gobiernan los socialistas o los independentistas”.

Y sonó el Pedro Sánchez hijo de puta en la Fórmula 1. pic.twitter.com/Qeq6Eqx4Bi — Javier Negre (@javiernegre10) September 13, 2026

Los vínculos entre el Gobierno libertario y La Derecha Diario (LDD) vienen de los tiempos en los que el dueño del medio digital era Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei en la campaña presidencial de 2023 que ahora está preso en Bolivia acusado del intento de asesinato de su expareja Nadia Beller. Tras ese hecho, LLD y Negre salieron a desligarse de Cerimedo, así como también lo hizo la Casa Rosada.

Pero al parecer, la sintonía entre Milei y el español Negre sigue viento en popa. A tal punto, que el Presidente utilizó ayer una publicación del dueño de LDD -y miembro de la organización de ultraderecha CPAC- para arremeter contra Pedro Sánchez, a quien algunos de los asistentes al gran premio de Madrid no invocaron en términos cariñosos.

Tucumán tampoco “paga traidores”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el primero en fijar la fecha de las elecciones para el año próximo. La oficializó para el 9 de mayo de 2027, con la idea de ir por otro mandato luego de haber completado el de Juan Manzur hasta 2023 y el propio, que transcurre en este momento. Es un gobernador con sintonía con la Casa Rosada, pero a la vez con pertenencia al Partido Justicialista, lo que le vale no pocas críticas de sus “compañeros”.

Sin embargo, Jaldo se encuentra entre dos frentes: si por un lado el peronismo a nivel nacional lo puso en la mira como un “traidor” que se acopló a diversas leyes y medidas libertarias, por el otro el partido La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán ya levantó la guardia bajo el liderazgo de Lisandro Catalán, el exministro del Interior que aspira a convertirse en gobernador de la provincia norteña.

“En estos días escuchamos a muchos hablar de judicializar la candidatura de Osvaldo Jaldo. Nuestra posición es clara. Si bien la Constitución de Tucumán actualmente habilita su postulación, consideramos que su artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y de los principios republicanos que todos estamos obligados a respetar”, sostuvo LLA en un comunicado.

La fuerza que conduce Karina Milei a nivel nacional abundó: “La Constitución Nacional, en sus artículos 1° y 5°, establece que las provincias deben organizarse bajo un sistema representativo y republicano. Esto implica, entre otros principios, la periodicidad de los mandatos, la alternancia en el poder, la división de poderes y la igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos".

En estos días escuchamos a muchos hablar de judicializar la candidatura de Osvaldo Jaldo.



Nuestra posición es clara.



Si bien la Constitución de Tucumán actualmente habilita su postulación, consideramos que su artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y… — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) September 11, 2026

Los libertarios aclararon que su preocupación “no es contra una persona”, sino por las “reglas institucionales de Tucumán”. No obstante, descartaron acudir a la Justicia para objetar una candidatura de Jaldo por el momento. “Vamos a hacer nuestras presentaciones cuando existan las condiciones jurídicas y electorales necesarias para que sean analizadas de fondo”, avisaron los Karina boys.

¿De qué dependerá que LLA se termine presentando, o no, ante la Justicia para impugnar una candidatura de Jaldo? Tal vez, de que el gobernador apoye la eliminación de las PASO en el Congreso nacional. En ese caso, perderían los libertarios tucumanos, con Catalán a la cabeza. Pero si en la Casa Rosada bancan su candidatura, Jaldo será otro ejemplo de que “Roma no paga traidores”.

Un viaje especial a Malvinas que eludió la tensión oficial

Un grupo de excombatientes bonaerenses llegó el sábado pasado a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos en el Cementerio de Darwin y recorrer distintos puntos del archipiélago en los que hace 44 años se enfrentaron con las tropas británicas.

La delegación tiene 13 integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza y dos familiares de soldados caídos en la guerra de 1982. Es el quinto viaje que los veteranos residentes en La Matanza organizan para llegar a las islas y para muchos de ellos se trata de una “oportunidad para ir cerrando heridas”.

Los gastos que insumen el traslado y la estadía de la delegación corren por cuenta de la Intendencia. El grupo partió de Aeroparque el viernes pasado, con destino a Río Gallegos, y a las 13 del sábado embarcaron rumbo a Puerto Argentino, donde llegaron al promediar la tarde. Por la noche se reunieron y compartieron una cena en el comedor del hotel Malvina House Hotel, en Puerto Argentino.

Excombatientes familiares de caídos en la guerra de 1982 llegaron a Malvinas asistidos por el municipio de La Matanza

Los excombatientes dedicaron el domingo a visitar el cementerio de Darwin, para honrar la memoria de los caídos. Durante la semana, los excombatientes Recorrerán distintas posiciones de batalla que tuvieron los soldados argentinos en el conflicto, como la playa del desembarco, Ganso Verde y el monte Longdon, entre otros sitios emblemáticos.

Los veteranos de Malvinas regresarán a Río Gallegos el próximo sábado. En respaldo a la causa Malvinas, el intendente Fernando Espinoza creó hace cuatro años en su gabinete la Subsecretaría de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.

El organismo municipal, que conduce el excombatiente Carlos Dante Farina, trabaja en forma coordinada con el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. El Centro de Veteranos apadrina la Escuela N° 508 de Ciudad Evita y a los excombatientes se les concede la exención del pago de tasas por servicios generales en el municipio, entre otros beneficios.

Estupor entre intendentes por la “batalla de las tasas”

En los últimos días de la semana que pasó, los chats de intendentes de distintas fuerzas políticas fueron tomados por una señal de alarma: allí circuló con profusión la noticia de que la Corte Suprema de Justicia había fallado en contra del cobro de tasas municipales, en un caso que benefició al Banco Galicia y perjudicó a la municipalidad de la ciudad de Córdoba.

“Esto, si se extiende, para nosotros es una bomba. Nos parte al medio”, dijo sin medias tintas un jefe comunal en conversación con sus colegas. Otro sacaba cuentas: “Esas tasas representan, sumadas, como el 15 por ciento nuestra recaudación”, afirmó, en un primer cálculo, que alarmó a los demás.

Es que los municipios diversificaron las tasas en los últimos años. En el conurbano bonaerense, por caso, aplicaron cargos extra a las facturas de luz, gas y los combustibles para asegurarse el cobro automático. Incluso hay municipios que cobran una Tasa de Protección Ambiental, para levantar ramas de árboles de más de un metro de extensión, o una Tasa de Limpieza Especial.

Frente a esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, se embarcó en una cruzada contra los intendentes -la mayoría del PJ- con la asistencia de alguien que supo administrar un municipio: el senador bonaerense y exjefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Los intendentes que se alarmaron por el fallo de la Corte hicieron circular un texto como reguero de pólvora: “Gravísimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado a favor de los Bancos y de una Mutual de Pergamino contra los municipios argentinos que puede desfinanciarnos y que vulnera todos los precedentes de su propia jurisprudencia a favor de la autonomía municipal construidos por la Corte democrática desde 1985 del fallo Rivademar, agravia el artículo 123 de la Constitución Nacional e incluso contradice su propia jurisprudencia reciente con el fallo Esso contra Municipalidad de Quilmes dictado en 2021″. La batalla de las tasas aún no está saldada.