Solo en Off: Karina Milei suma poder y se hará cargo del partido inaugural del Mundial 2030

Lo que comenzó Mauricio Macri en 2016, y continuó Sergio Massa el año pasado, podría concretarlo Javier Milei, siempre con su hermana Karina muy cerca, aunque falte una eternidad.

¿Milagro? ¿Política de Estado? La continuidad puede deberse, en todo caso, a los prodigios que logra el fútbol y su masividad , siempre atractiva para gobernantes de cualquier signo.

El jueves, a través de un DNU, el Presidente autorizó “la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Suizo de Arbitraje” en la administración de garantías estatales, un paso burocrático necesario para que el país pueda organizar, en junio de 2030, el partido inaugural del Mundial de la FIFA, a la vez festejo del centenario de aquel primer torneo, en el que Argentina llegó a la final con Uruguay.

Javier y Karina Milei, en El Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Más allá de la firma de todos los ministros del gabinete acompañando al Presidente, en los considerandos del decreto queda claro que la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, se hizo cargo del proyecto, por encima de la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente, que hoy lidera Daniel Scioli.

“Manejan Karina y Santiago Caputo. El que no lo entienda está en problemas” , comentan voces en Balcarce 50. Es esta otra prueba, reconocen en el Gobierno, de la multiplicidad de tareas absorbidas por la hermana del Presidente, entre ellas la Marca País y la agencia nacional de inversiones (ex-ExportAr), hasta hace poco a cargo de la Cancillería.

Karina Milei LUIS ROBAYO - AFP

Más allá del deseo no declarado del Presidente de quedarse ocho años en el poder, en cuyo caso el partido sería durante el final de su segundo mandato, los bienes en garantía que ofrece el decreto ante la FIFA son contundentes: van desde embajadas o sede consulares argentinas en el exterior a reservas del Banco Central o “cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial”, como un avión de Aerolíneas Argentinas, si es que continúa para ese entonces siendo parte del Estado.

El DNU aduce, como justificativo para el decreto, que “en razón del escaso lapso de tiempo que tiene Argentina para cumplir con la suscripción de las Garantías Gubernamentales, resulta imperioso disponer con urgencia las medidas previstas en el presente decreto”. Todo el poder a Karina, parece ser el mensaje.

Mondino hizo trabajar a los diplomáticos en su feriado

Muchos expresaron malestar, otros se lo tomaron con más calma . Pero para nadie en el mundo diplomático le resultó indiferente la decisión de la canciller Diana Mondino, que por medio de las vías administrativas decidió que todas las sedes diplomáticas en el exterior estén abiertas y funcionando el jueves, día del trabajador estatal, jornada en la que, por caso, en la Casa Rosada prácticamente no hubo actividad.

“Se tiene a bien informar que el día jueves 27 de junio se desarrollarán actividades con normalidad en todas las representaciones en el exterior”, reza la circular, firmada por el director de Personal de la Cancillería, Claudio Gutiérrez, y que llegó a todas las delegaciones diplomáticas.

La resolución interna que dejó a los diplomáticos sin feriado Captura

“Ellos no trabajan pero nos exigen a nosotros que sí lo hagamos” , se quejaron desde una delegación importante, donde recordaban que el hecho no ocurrió en años anteriores, y que contradice la ley 26.786, que en 2013 estableció ese día como “de descanso” para los estatales.

“No es para tanto, los que estamos afuera no la pasamos tan mal” , matizaron desde otra sede diplomática, no tan disconformes con la medida.

Jorge Macri y su molestia con los lilitos porteños

La reunión en la sede gubernamental de Parque Patricios, convocada para tratar proyectos contra la ludopatía infantil, se desarrollaba con normalidad, cuando el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no pudo ocultar su enojo.

“¿No podrían haber consultado? ¿Hacía falta?” , dijo el jefe de gobierno, con la mirada puesta en los legisladores de la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Catedral Metropolitana GCBA

Macri se centraba en la denuncia penal, presentada por esos legisladores y diputados nacionales contra la Casa Rosada, en relación a los fondos de la coparticipación que la gestión de Alberto Fernández le quitó a la ciudad, y que la Corte Suprema ordenó restituir.

“Se cortaron solos y buscan rédito político, mientras estamos intentando lograr el pago” , agregaron fuentes con acceso a lo conversado en esa reunión.

En la ciudad hacen cuentas, y esperan que las pérdidas se reviertan en el corto plazo, ante las versiones de un inminente nuevo fallo de la Corte. Tomaron nota de la jugada de Carrió, y así le enviaron un mensaje.

Cocinera y “pitonisa”, se hizo fan de Adorni

Se llama India Viviana Elizabeth, es de Catamarca y el lunes hacía guardia en la puerta de Balcarce 50. “Le quiero dar unos alfajores que hice a Adorni, soy su fan” , decía la mujer a quien quisiera escucharla.

El vocero Manuel Adorni tiene su fan club

Junto a dos amigas, India tuvo éxito: a través de intermediarios, logró dejarle los alfajores al portavoz, que no estaba ese día en la Casa Rosada, pero que le agradeció el gesto en las redes sociales. Lo curioso es que, además de emprendedora, la mujer asegura que tiene poderes proféticos . “Adiviné que Milei iba a ganar”, repetía, y aseguraba que sus alfajores “son consistentes”, como el portavoz.

Insfrán, sin el teléfono de la AMIA para un homenaje

No fue, por cierto, una semana agradable para Gildo Insfrán, el eterno gobernador peronista de Formosa. Una hipotensión lo obligó a dejar por la mitad un acto público, aunque él mismo se consideró recuperado y volvió a sus actividades cuando terminaba el viernes.

Donde no tuvieron noticias fue en la AMIA, que el martes consiguió la presencia de 18 gobiernos provinciales (15 gobernadores, 3 representantes) en la firma de un documento por la memoria y contra la impunidad, a treinta años del atentado terrorista contra la sede central de la entidad mutual.

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, junto a un grupo de gobernadores, durante su visita a Israel

“Todos los que no vinieron nos llamaron para explicarnos por qué no podían asistir. El único que no se comunicó ni explicó nada fue Insfrán ”, comentaban, por lo bajo, desde la mutual judía, desde donde no quisieron ahondar sobre los motivos del desplante.

Hace dos años, y junto a otros gobernadores, Insfrán participó de un viaje a Israel, organizado por el CFI y el Ministerio del Interior, por entonces comandado por Eduardo “Wado” de Pedro, con el sistema de riego y el manejo del agua del Estado hebreo como motivos centrales de la visita.