Solo en Off: La arriesgada apuesta electoral de “Nicky” Caputo sobre el futuro de su “hermano”, Mauricio Macri

escuchar

El espacioso patio del Hotel Emperador, en el barrio de Retiro, rebosaba en la tarde del jueves pasado de dirigentes oficialistas y opositores, diplomáticos, empresarios y sindicalistas, todos convocados por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, que lidera Mario Montoto .

Entre mozos ofreciendo distintas delicias de Medio Oriente y en medio del bullicio reinante apareció Nicolás “Nicky” Caputo, el empresario multirrubro y “hermano de la vida” del expresidente Mauricio Macri, según lo definió el propio exmandatario.

Amante del bajo perfil desde siempre, Caputo se mostró, sin embargo, amable y distendido, hasta el punto de comentar a eventuales interlocutores que se sentía “en una etapa de la vida” en la que está “muy tranquilo”. Sin subir demasiado el tono de voz, Caputo posó sonriente con Montoto y el embajador de Israel en el país, Eyal Sela, que ya lleva cuatro meses cumpliendo funciones en la Argentina.

Cuando las charlas reservadas giraron hacia su amigo, actualmente en el campeonato mundial de Qatar en su carácter de presidente de la fundación FIFA, Caputo opinó que Macri “está haciendo todo lo posible para estar tranquilo, y lo está logrando” .

Mario Montoto, Eyal Sela y Nicolás Caputo Santiago Filipuzzi

También hubo lugar para alguna broma de Caputo vinculada a la prolongada estadía de Macri en el exterior, que “pegará” con sus vacaciones anuales en el country club Cumelén, de Villa La Angostura, donde también tiene casa el empresario. Allí pasará las fiestas de fin de año. La impresión de quienes hablaron con Caputo fue que cree que su antiguo socio en empresas como Mirgor SA no será candidato a presidente el año que viene , aunque nadie pudo escuchar una definición de su parte. En ese sentido, Caputo es tan sigiloso como su amigo, que se muestra muy activo sin dar pistas concretas de su futuro político. Lo que sí comentaron amigos en común es que Caputo dejó de ser un entusiasta impulsor de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, como lo era hasta hace poco.

“Está preocupado por sus intereses económicos, al igual que el Tano [Daniel] Angelici”, comentaron fuentes del macrismo cercanas al expresidente, quien podría agregar una escala en Arabia Saudita entre el fútbol de Qatar y la bucólica tranquilidad de Cumelén.

Insfrán no deja “ni un papel” sobre su gestión

Uno de los dirigentes oficialistas que se acercaron a la celebración de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí fue el “eterno” gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Sin siquiera contacto visual con los distintos dirigentes de Pro que repudiaron su calificación de “retrasada” que lanzó días atrás contra María Eugenia Vidal, el gobernador Insfrán compartió diálogos con su par de Catamarca, Raúl Jalil, y el exministro de Educación Nicolás Trotta. Este último se mostró contento por su nuevo emprendimiento, el Centro para la Concertación y el Desarrollo, que lidera la exministra Silvina Batakis.

Gildo Insfran en el acto de lanzamiento de los precandidatos a Diputados nacionales por el Frente de Todos, en Formosa Twitter

Entre bromas, el mandatario formoseño se mostró confiado en relación con las elecciones del año que viene, y también dejó en claro que no piensa escribir sus memorias. “ No tengo nada escrito, no dejo ni un papel ”, confesó Insfrán, mientras tomaban nota otros colegas provinciales, tal vez deseosos de utilizar su “fórmula”, la que le permitirá estar al menos 28 años consecutivos en el poder.

Enojo de Carrió y la UCR con un diputado neuquino

La convulsionada jornada de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo fracasó en el intento de prorrogar el mandato de Cecilia Moreau como titular de la Cámara baja dejó heridos y enojos internos en la oposición.

La imagen del diputado Rolando Figueroa, aliado de Juntos por el Cambio, dando quorum para la sesión especial que siguió a la controversia con Moreau enardeció a quienes se oponen a su candidatura a gobernador de Neuquén, auspiciada de modo conjunto por el expresidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

“ No puede ser nuestro candidato y a la vez dar quorum. También estuvo sentado en la sesión preparatoria ”, fustigaron desde la CC-ARI de Elisa Carrió y el sector de Martín Lousteau, que proponen como postulante en esa provincia al también diputado nacional Mario Pablo Cervi.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Rolando Figueroa, antes que el diputado tomara distancia del MPN Twitter

El enojo de Carrió –que ya genera cimbronazos– no se extendió a la ciudad, donde esta semana dio su firme apoyo al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, candidato a jefe de gobierno con guiño de Rodríguez Larreta.

El embajador Vilas hace “peronismo” en Honduras

Su designación, aprobada por el Senado meses atrás, motivó críticas de quienes lo cuestionaron por su lugar de nacimiento, que coincide con su destino diplomático.

Pablo Vilas, embajador argentino en Honduras y militante cristinista, no pierde la oportunidad de elogiar a la presidenta Xiomara Castro, amiga personal y política de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Exposición de Pablo Vilas ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación Prensa Senado

El embajador también se inclina, a juzgar por sus propios posteos en las redes, a “difundir” el peronismo en algunos de sus actos protocolares . “Los únicos privilegiados siguen siendo los y las niñas”, dijo Vilas en una visita a escuelas que llevan el nombre de la República Argentina, y parafraseando al expresidente Juan Perón y su esposa Eva Duarte, cultores de aquella frase tan común durante el primer peronismo.

En su visita a los alumnos de las escuelas hondureñas, Vilas también aclaró: “Estamos comprometidos con la unidad americana y junto al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y al pueblo hondureño seguiremos trabajando para mejorar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes”, se explayó.

Biondi, de regreso a la Rosada en rol de consultor

Muchas cosas pasaron desde aquel septiembre de 2021, cuando la derrota electoral (y la presión del cristinismo) determinó su renuncia. Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y amigo del presidente Alberto Fernández, volvió el martes a la Casa Rosada, esta vez “acompañando” a un grupo de empresarios chilenos que llegaron al propio despacho presidencial.

Juan Pablo Biondi sale de la Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sin ocultarse ni jugar a las escondidas, Biondi acompañó como consultor a una de las empresas que integran Sofofa, la federación que agrupa a los empresarios (y gremios) vinculados a la industria de Chile. La amistad con el Presidente abrió puertas, y los empresarios llegaron al Salón Blanco antes de apreciar las pinturas del área presidencial.

Cuentan testigos que el Presidente tomó nota de algunos pedidos de los empresarios trasandinos y que horas después ya estaban solucionados. Biondi, que estuvo a solas con el Presidente antes del encuentro, se cruzó brevemente con la portavoz Gabriela Cerruti, que esta vez no participó. “Entró, saludó y se fue. Tal vez no se quedó porque en la reunión éramos todos hombres”, bromeó otro testigo del encuentro