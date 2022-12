Luego de que Larreta presentara a su equipo, Bullrich agregó el nombre de otro economista a su staff

escuchar

CÓRDOBA.- “Yo estoy trabajando con Carlos Melconian de la Fundación Mediterránea; con Luciano Laspina y un gran equipo, pero vamos paso a paso”. Días después de que Horacio Rodríguez Larreta presentara a su equipo económico, liderado por el exministro Hernán Lacunza, la presidenta de Pro y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dio precisiones sobre los economistas que aportan ideas a su programa de gobierno.

El nombre de Laspina no sorprendió porque ya se conoce que el diputado nacional acompaña a Bullrich en un equipo donde también está el exministro de la Producción Dante Sica. En el caso de Melconian, quien asumió hace cerca de un año la presidencia del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, insiste en que están avanzando en un programa “apartidario, profesional y federal” para presentar “a quien sea el próximo presidente”. Es decir, subraya siempre que no están con ningún precandidato en particular.

Bullrich realiza este domingo una recorrida por distintas ciudades del norte cordobés y estuvo en Deán Funes, donde dijo que está “muy mal” la situación del país. “La gente está sufriendo mucho con la inflación. Sufren los empresarios que no pueden producir y así comenzamos a tener paradas las industrias. Sufre el campo por la sequía pero principalmente por las trabas que le pone el gobierno. Y sufren los trabajadores porque la plata se la va todos los meses”, afirmó.

Bullrich estuvo en Villa del Totoral y Deán Funes, en el norte de la provincia de Córdoba.

“Mientras tanto, el Gobierno está alejado de los problemas de la sociedad y enfocado en lo que le sucederá el martes a Cristina Fernández de Kirchner”, continuó, en alusión al veredicto por la causa Vialidad. Cuando le consultaron por su equipo económico, planteó: “No vamos a mirar el país solamente desde Buenos Aires. Vamos a ser un equipo federal, necesitamos funcionarios de todo el país. Yo estoy trabajando con Carlos Melconian de la fundación Mediterránea, con Luciano Laspina y un gran equipo, pero vamos paso a paso”.

Melconian estuvo hace una semana en Córdoba junto a Domingo Cavallo, expresidente del Ieral, y reiteró que avanzan en el armado de una propuesta y que estarán listos también para “gestionar”.

El jueves, también en esta ciudad, fue el turno de Lacunza, quien enfatizó que conversan permanentemente con los “distintos equipos” que trabajan para los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio y que coinciden en el “rumbo”. Respecto de si trabajaría para otro si no ganara Rodríguez Larreta, afirmó que más allá de compartir las ideas, esa decisión tiene que ver con “la comodidad, que excede lo estrictamente técnico”.

Interna cordobesa

Bullrich también estuvo en Villa del Totoral. En su gira la acompañaron -entre otros referentes de Juntos por el Cambio-, el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo, ambos candidatos a gobernador de Córdoba. Como la ley electoral provincial no incluye las PASO, si alguno no resigna sus aspiraciones deberán enfrentarse en una interna partidaria.

“Lo que importa es el carácter que va a tener el equipo que asuma el gobierno y que tiene que llevar adelante los cambios”, planteó la presidenta de Pro, quien en la interna anterior avaló -también lo hizo Larreta- la lista que encabezaban Juez (Senado) y De Loredo (Diputados), y que derrotó con comodidad a la lista apoyada por Mauricio Macri, que promovió a Mario Negri y Gustavo Santos como figuras.