La orden fue clara y precisa, a prueba de distraídos. En plena disputa en tribunales internacionales por la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas, nadie del gobierno de Javier Milei debía asomarse, y mucho menos pasar a saludar, a los miembros de la diplomacia británica, que el jueves organizaron el tradicional festejo del cumpleaños del rey Carlos III, en la señorial residencia del embajador del Reino Unido en el país.

“Nadie quiso quedar en offside”, comentaba el embajador de un país africano, en un jardín repleto de invitados, pero vacío de funcionarios nacionales. Las directivas, reconocen distintos miembros del oficialismo, fueron claras y por escrito. “El Ministerio solicita no asistir a la Embajada Británica en Buenos Aires en caso de invitación o reunión o cualquier otro motivo”, rezaba el mail que el jueves por la mañana recibieron decenas de integrantes del Gobierno, y que –nadie duda-salieron desde lo más alto del poder nacional, lejos de aquella admiración presidencial por Margaret Thatcher.

Las directivas fueron cumplidas a rajatabla, aunque varios de los invitados (incluidos miembros de Cancillería y de las Fuerzas de Seguridad) lamentaron no poder concurrir, dado el buen vínculo que sostienen con la embajada a cargo del diplomático David Cairns. El año pasado, recordaba un memorioso, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad participaron del evento de festejo del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países. Yendo un poco más lejos, en el festejo de cumpleaños de 2024 fue el actual canciller Pablo Quirno (entonces secretario de Finanzas) quien compartió un momento del brindis en los mismos jardines, con la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich. “Los tiempos cambiaron”, reconocieron desde Balcarce 50, mientras el Tribunal Internacional del Mar define, antes del próximo sábado, si acepta suspender las actividades del proyecto Sea Lion (británico e israelí) en la cuenca norte de Malvinas.

Casi en soledad, se hizo ver la excanciller Diana Mondino, aunque ella misma negó que hubiese sido designada por el universo libertario como representante en el ágape. “Son caníbales”, dijo la ex canciller de modo misterioso y sin dar nombres cuando alguien le preguntó si será candidata a algo el año que viene.

Ravier avanza en La Pampa…sin la venia del menemismo

Ya sin su vocera, la renunciada Alexia Sagemüller, Adrián Ravier combina su rol de portavoz presidencial con su principal objetivo político: gobernar La Pampa a partir de 2027. El viernes, el vocero estuvo en su provincia para un encuentro partidario de jóvenes, en el que estuvo el también joven referente Iñaki Gutiérrez, pero en el que faltó el principal armador juvenil de La Libertad Avanza, Sharif Menem. En la Casa Rosada, y sobre todo en el despacho de Karina Milei y el de su aliado en el armado nacional, Eduardo “Lule” Menem, miran de reojo las alianzas que Ravier está armando en su provincia, y sobre todo su decisión de sumar a Juan Carlos Tierno, el polémico ex intendente de Santa Rosa, que días atrás se mostró entusiasmado con el armado de un frente anti PJ “siempre y cuando no le dicten todo desde Buenos Aires. Lo vamos a hacer nosotros el frente acá, no con Karina y Lule”, dijo Tierno.

El vocero presidencial, Adrián Ravier Presidencia

Un comentario que enojó y mucho en Balcarce 50, desde donde por el momento dejan hacer al portavoz en su intento por pasar de portavoz a gobernador.

Mano de Piedra Durán, pasión del oficialismo

Se fue el Papa León XIV, y desde el gobierno de Javier Milei empezaron a atender una agenda de visitas menos trascendentes, pero siempre útiles en tiempos pre-electorales. Por estos días, distintos y altos funcionarios nacionales, todos con pasiones deportivas bien desarrolladas, se entusiasman con la próxima visita de Roberto “Mano de Piedra” Durán, múltiple campeón mundial de boxeo en los años ochenta y un símbolo del deporte panameño. En principio, Mano de Piedra estará a fines de este mes en el Congreso, y será recibido por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Mano de Piedra Durán con el fallecido Locomotora Castro .ALEJANDRO,MORITZ.TELAM

También será agasajado por la legislatura porteña, donde lo esperan para que cuente anécdotas de su extensa carrera, y homenajeado por el secretario de Turismo y Deportes Daniel Scioli, quien le tiene preparado un encuentro con ex campeones de boxeo nacionales. Amigo del embajador panameño en el país, Juan Luis Correa, Durán podría-si las discretas gestiones tienen éxito-llegar a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente Javier Milei.

Massa, un ramo de flores para Moria…y otro para Natalia

Emoción y glamour en proporciones parecidas se vivieron en la legislatura porteña día atrás, en el homenaje a la actriz, conductora y show woman Moria Casán. El ícono de la farándula argentina recibió a sala llena un reconocimiento de personalidad destacada, idea del legislador de Pro Pablo Donati, y no fueron pocas las figuras del espectáculo que se acercaron a saludarla. Como no podía ser de otra manera, Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini (hija de la pareja de Casán, Fernando Galmarini) dijeron presente… a través de un ramo de flores con dedicatoria incluida. “Tu personalidad más destacada es la humildad y el compañerismo en el día a día que nadie conoce”, escribieron los Massa-Galmarini en la tarjeta, dedicada a “Mamimo”, resumen de “mamá Moria”.

Moria Casán, homenajeada en la Legislatura y con el ramo de flores que le regaló Massa

Activo como en los viejos tiempos, Massa le envió esta semana “flores” a otra mujer: se trata de la diputada Natalia de la Sota, a quien incluyó sin metáforas en una terna de candidatos a la Presidencia luego de la reunión del peronismo en San Fernando. “Nati mide muy bien en Córdoba, y en las mujeres el rechazo a Milei es creciente”, dicen cerca de Massa.

La SIDE, con problemas de fondos para comunicación

El dato aparecía, algo escondido, en medio de las 565 páginas del decreto 1391/2026, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial. La Side, que conduce Cristian Auguadra y que se encuentra en plena y activa búsqueda de nuevo personal vía convocatoria pública, recibió por tercera vez en el año un aumento en su presupuesto original, $6150 millones de pesos, establecido vía decreto presidencial, y que lleva los $97.000 millones previstos originalmente a casi $184.000 millones.

Ojos bien entrenados pusieron la lupa en los ítems que recibieron más fondos del Estado, entre ellos viáticos y pasajes (800 millones), reparación y limpieza (1300 millones) alquiler de maquinaria (1000 millones) y una curiosidad: 600 millones en servicios de Internet, definido como “servicio básico” en el detalle que se hizo público en el Boletín Oficial.

Diego Kravetz, Sebastián Pareja, Cristian Auguadra y José Francisco Lago Rodríguez

“Faltando menos de un mes y medio para terminar el año, y sin incluir un sólo peso destinado a salarios, la SIDE recibió hoy un generoso y sorpresivo “impulso”, que incluye 600 millones para “Internet”, expresó el ex diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los primeros en descubrir los fondos para los espías en medio del decreto presidencial.