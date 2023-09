escuchar

Habían pasado escasas tres horas desde su reunión cumbre con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, cuando Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, utilizó un buen tramo del viaje de vuelta a Buenos Aires para una inesperada catarsis, con el periodismo y dirigentes políticos como Elisa Carrió y Carlos “Chacho” Álvarez como blancos de sus dardos más fuertes .

“Los dos principales responsables del desprestigio de la política están retirados: una está en Capilla del Señor, el otro estuvo en Uruguay, en Aladi [Asociación Latinoamericana de Integración]”, dijo Massa, según asistentes al vuelo en el que el ministro se mostró locuaz y muy elocuente en defensa del cristinismo.

“Me denunció, me dijo de todo, nunca le respondí y ni una causa tengo. Ella siempre se amparó en sus fueros”, se despachó Massa sobre Carrió, según testigos. Y de Chacho Álvarez, sin cargos públicos desde 2017, cuando terminó su período de seis años como secretario general de Aladi, el tigrense cuestionó la denuncia que motorizó hace tres décadas y desde el Frente Grande contra Matilde Menéndez, entonces titular del PAMI menemista, acusada de distintos hechos de corrupción y finalmente sobreseída. “¿Dónde está Menéndez? ¿Acaso estuvo presa?”, desafió el ministro-candidato, antes de conectar las acusaciones contra la política con una mirada crítica de los medios.

El ministro de Economía Sergio Massa y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - - ARGENTINA'S ECONOMY MINISTRY

“Hace veinte años que la prensa le dice a la gente que todo lo que tiene que ver con la obra pública es corrupción, y eso termina siendo verdad para mucha gente”, se desahogó el tigrense, con un argumento muy similar al del cristinismo con relación a las denuncias –con condena incluida en la causa Vialidad– contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En otra parte de su casi monólogo, Massa acordó con uno de sus adversarios directos, el libertario Javier Milei, que en repetidas oportunidades se refirió a los periodistas como colectivo y sin matices los calificó de “ensobrados” al servicio de algún dirigente. “Algo de razón tiene cuando dice eso”, aguijoneó el ministro de Economía, con funcionarios como Flavia Royon y el diputado Eduardo Valdés como interlocutores en un vuelo de alto voltaje político.

Scioli saludó a su “verdadero verdugo”

Enfrascado en los meses finales de su tarea como embajador en Brasil, Daniel Scioli no se olvida de aquella dolorosa derrota de 2015 a manos de Mauricio Macri. Con esa espina aún clavada, el exgobernador bonaerense (actualmente asesor ad honorem de Sergio Massa) conoció meses atrás a Jaime Durán Barba, consultor y asesor de Macri en aquella contienda que se definiera por escasos tres puntos.

Entrevista a Daniel Scioli. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Yo lo quise conocer, porque me encantan sus análisis. Cuando lo vi le pregunté como había hecho, porque él me ganó la elección, no fue Macri ”, contó días atrás el hoy diplomático, que incluso recordó que, de su diálogo con el consultor ecuatoriano, se llevó además unos cuantos elogios, incluida la promesa -finalmente no cumplida- de Durán Barba, quien según el exmotonauta se ofreció a ayudarlo “gratis” en un eventual cara a cara contra Javier Milei. “Me dijo que era el que le podía ganar, y que la palabra clave, en ese caso, iba a ser la palabra sensatez”, contó Scioli, hoy decidido a ayudar a Massa, pero con algo de nostalgia por la elección perdida.

Una inauguración con nombre propio en San Luis

Días atrás, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, participó en San Luis de la inauguración de un nuevo centro de desarrollo infantil, en este caso con nombre sugestivo: el de Antonia “Tona” Salino, dirigenta del peronismo puntano y, a la vez, exesposa y madre de los hijos del actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

“ Me parece un exceso, pero bueno, lo acepto con muchísimo orgullo ”, dijo la propia Salino luego del acto de inauguración, algo avergonzada por el reconocimiento, en el que de todos modos estuvo presente, junto a Tolosa Paz y otros miembros del albertisimo, como la senadora María Eugenia Catalfamo, frustrada candidata a vicegobernadora en la fórmula derrotada por Claudio Poggi en las elecciones del 11 de junio pasado.

Antonia "Tona" Salino junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en San Luis.

La homenajeada Salino, dirigente a quien reconocen su trayectoria propios y extraños, es también hermana de Fernando Salino, vocero del gobernador y candidato a senador nacional en octubre próximo, en la misma boleta del candidato presidencial, Sergio Massa.

Margarita Barrientos se “acordó” de Zamora

Glamour y sonrisas dominaron la noche del miércoles en el hotel Hilton de Puerto Madero, sede de la cena anual de la fundación Margarita Barrientos. La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand; una espléndida Juliana Awada que llevó saludos de su marido, el expresidente Mauricio Macri, y el candidato a jefe de gobierno porteño Jorge Macri fueron algunos de los 800 invitados a la noche solidaria.

Sonriente y feliz, Barrientos agradeció el apoyo de los presentes, entre los cuales también estuvieron otros dirigentes de la oposición como Rogelio Frigerio (candidato de Juntos por el cambio a la gobernación de Entre Ríos), el postulante a vicepresidente de esa misma agrupación, Luis Petri, y el titular de la Ucedé nacional, Andrés Passamonti.

Cena anual de la Fundación Margarita Barrientos 2023 Fabián Malavolta - LA NACIÓN

En plena alegría, Barrientos recordó sus problemas en Santiago del Estero , donde gobierna Gerardo Zamora. Contó que tuvo que cerrar el comedor comunitario “Isidro Antúnez”, que le brindaba asistencia a a más de 1000 personas. Sin apoyo del gobierno santiagueño, carga donaciones en camiones y cuando puede las lleva a la provincia, contaron por lo bajo asistentes a la cena de gala.

Bregman cantó y bailó en su noche rockera

Contenta y distendida se la vio en la noche del viernes y por el barrio de Villa Crespo a Myriam Bregman, dirigente y candidata presidencial por el Frente de Izquierda (FIT).

Myriam Bregman Ignacio Sanchez

Con dos acompañantes, Bregman llegó puntual al Movistar Arena, cantó y disfrutó desde la platea del show de Divididos, el power trío liderado por el guitarrista Ricardo Mollo, ex integrante del mítico grupo Sumo.

Antes de que comience el recital, un par de asistentes se acercó a saludarla a su butaca, se sacaron selfies, y le desearon suerte en la contienda, a la que fue la última en sumarse, ya que el FIT sacó menos votos que en elecciones anteriores, pero superó el 1,5 por ciento del piso necesario para competir el 22 de octubre. La abogada, diputada nacional y activista de derechos humanos vivió un momento emotivo cuando Mollo, luego de compartir el escenario con músicos jujeños, dedicó ese tramo del show “al pueblo jujeño, que está sufriendo mucho”. La referencia, claro, se orientó al conflicto que el gobernador Gerardo Morales sostuvo durante semanas, y que comenzó con un paro docente apoyado por la izquierda partidaria.