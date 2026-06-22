Solo en Off | Las batallas contra la prensa que tuvo el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier

Luego de la extenuante reunión de seis horas que sostuvieron el viernes en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei ordenó al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a anunciar el nombre de su propio reemplazante en la vocería presidencial. El diputado nacional pampeano Adrián Ravier fue el elegido, y aunque desde el Gobierno confirman que durante esta semana asumirá formalmente su cargo, el flamante vocero ya tuvo en su haber varias batallas con la prensa.

“Durante la campaña no hablaba con nosotros”, afirmaron por lo bajo periodistas de La Pampa a quienes les tocó cubrir la campaña de Ravier para diputado nacional, electo por la minoría (perdió con el PJ por cerca de 2000 votos) en octubre del año pasado. Presidente de La Libertad Avanza desde hace un año, y asistente a los streamings que lideran integrantes de las Fuerzas del Cielo, cuentan desde los medios de la provincia que Ravier es un dirigente “poco conocido”, dado que no es nacido allí sino en Buenos Aires, y que por eso su designación mereció tantas menciones como era de esperar en la prensa local. “Hizo más ruido que su reemplazo en diputados es Martín Matzkin”, coincidieron fuentes del peronismo local, contentos con la llegada de “Facha” Matzkin-bullrichista y sobrino de Jorge Matzkin, ex ministro del Interior de Eduardo Duhalde-al Congreso en lugar de Ravier, que renunciará a su banca para asumir como vocero presidencial.

Milei, con Adrián Ravier

Muchos se preguntan, a poco de su desembarco, por el equipo y el lugar en el que Ravier desarrollará su labor. Su llegada coincide con el desmantelamiento (por mudanza, según aclaran desde el Gobierno) de la amplia biblioteca de la Casa Rosada, ubicada en la planta baja del edificio, compuesta por 3300 libros legales y archivos, que servían de eventual consulta para los presidentes y funcionarios. Se instale allí o en otro sector de Balcarce 50, a Ravier le espera el renovado reclamo de los periodistas acreditados, que luego de once días fuera de la casa por orden presidencial retornaron a sus tareas a principios de mayo, pero con inéditas restricciones a sus movimientos, el acceso vedado a patios y pasillos, y un control exhaustivo por parte de la Casa Militar, siempre a las órdenes de la Secretaría General de la Presidencia.

La AMIA visitó a Santilli, pero no se olvida de Parrilli

Las siluetas del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y del Gran Rabino de la entidad, Eliahu Hamra, pudieron divisarse, días atrás, en la explanada de la Casa Rosada. Los dirigentes comunitarios venían del despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien invitaron al Encuentro Federal por la memoria, que la AMIA organiza el próximo 1 de julio en la previa de un nuevo aniversario-el número 32- del atentado terrorista contra la sede comunitaria. Este año, los protagonistas serán los intendentes de las localidades del país en las que exista una comunidad judía, aunque la experiencia de la frustrada edición anterior parece haber sido buena consejera.

Acto conmemorativo en la Amia, recordando al fiscal Alberto Nisman Soledad Aznarez

El año pasado, la invitación al senador Oscar Parrilli, procesado en la causa por la firma del Memorándum del gobierno kirchnerista con Irán, desató tanta controversia que debió cancelarse todo el evento. “No habrá sorpresas esta vez”, afirmaron con tono autocrítico desde la entidad comunitaria, desde dónde recalcaron que las invitaciones abarcaron a intendentes de todos los sectores políticos.

El sindicalista Aguiar, con “soldados” de Putin contra el Gobierno

El siempre combativo secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, pareciera no reparar en fronteras a la hora de pelear contra el gobierno libertario. Días atrás, el sindicalista estatal estuvo en Moscú, con el declarado objetivo de “acordar estrategias que terminen con las políticas de Milei”, y se reunió con sectores sindicales de la Federación Rusa que lidera, con mano de hierro, el presidente Vladimir Putin.

El sindicalista de ATE, Rodolfo Aguiar, con gremialistas rusos.

Parte de la comitiva de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate) que preside el también dirigente de ATE, Julio Fuentes, Aguiar afirmó que “todos los sindicatos rusos conocen el daño social irreparable que genera Milei, respaldan nuestra lucha y se comprometen a definir estrategias conjuntas para frenar las políticas de extrema derecha en la Argentina”. Nada dijo, según los comunicados oficiales, de la denuncia por presunto espionaje del Kremlin contra el gobierno de Milei, que dio pie a distintas medidas contra medios y periodistas supuestamente involucrados en la trama.

Chiarella y Diez, dos delfines santafesinos con proyección 2027

En el multitudinario festejo que prepararon la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario por el Día de la Bandera, en la mañana del sábado, dos presencias llamaron la atención y motivaron renovadas especulaciones políticas. El gobernador radical Maximiliano Pullaro, por un lado, no dejó pasar la oportunidad de tener siempre a su lado al joven presidente de la UCR, e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, incluso al saludar al presidente Javier Milei cuando éste llegaba al Monumento a la Bandera y le reclamaba en tono de broma al gobernador por la prometida biografía del caudillo provincial Estanislao López.

Pullaro, aplaudido por Leonel Chiarella, en un acto oficial, el 11 de junio.

“Leo tiene un futuro enorme, no tiene techo”, afirmaron sin dar precisiones cerca del gobernador y del intendente rosarino Pablo Javkin, que promedia su segundo mandato y medita presentarse nuevamente en 2027, al igual que Pullaro. Desde el Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei se mostró de modo idéntico con la diputada Romina Diez, presidenta de La Libertad Avanza en la provincia y número puesto para disputar la gobernación de esa provincia el año que viene.

Embajadores, los hinchas menos esperados de la selección argentina

“¿Y cómo están? ¿Se viene la cuarta?”. La pregunta, escuchada en la coqueta sede de la embajada británica en Buenos Aires, no salió de boca de ningún diplomático argentino, ni mucho menos de los invitados argentinos al brindis del día del periodista. David Cairns, embajador del Reino Unido en Argentina, fue quien consultaba, curioso, a los periodistas que asistieron al ágape, interesado en el ánimo de sus interlocutores y declarado fan de la scaloneta. Claro que su favoritismo por el país en el que le tocó cumplir su misión diplomática se combina con su deseo de que Inglaterra y Escocia, los dos países del Reino Unido que compiten en el mundial, tengan éxito en la competencia.

El embajador británico David Cairns y el Mundial 2026 Embajada Británica en Argentina

Algo parecido ocurrió con Dieter Lamlé, embajador saliente de Alemania en el país, que a poco de retornar a Berlín dejó claros sus deseos de triunfo. “Nosotros tenemos cuatro mundiales ganados, ustedes tres. Vamos por la octava”, afirmó Lamlé, representante de un país que, al igual que Inglaterra, protagonizó encarnizadas batallas futboleras contra la Argentina. Quien no sorprendió fue el embajador de Israel, Eyal Sela, quien vestido con la camiseta argentina, se declaró fan de la Selección.