escuchar

Se trata, para muchos dirigentes de Pro, de un retorno en el momento clave, que podría dar pistas concretas de cara al futuro.

Este lunes, a su regreso de Europa, Mauricio Macri estará en los estudios de TN. Y el miércoles, el expresidente disertará en el almuerzo del Rotary Club Buenos Aires, dos horas en las que los invitados, de riguroso saco y corbata en un hotel porteño, podrán escuchar en vivo y en directo las opiniones del exmandatario, quien durante el fin de semana volvió a criticar duramente al kirchnerismo luego del fallo contra la Argentina en torno a la estatización de YPF.

Aunque cerca del expresidente recalcan que “no hay nada que aclarar” y que el retorno se dará “para hacer campaña por la candidata de Juntos por el Cambio”, los elogios de Macri a Javier Milei luego de las PASO motivaron el runrún en Juntos por el Cambio, sobre todo en el búnker que sostiene la candidatura de Patricia Bullrich.

“Mauricio tiene que decir con claridad que coincide con algunas ideas de Milei, pero que la que tiene los equipos y la experiencia para gobernar es Patricia. Sería de gran ayuda” , reflexiona un dirigente. Un referente que espera, como otros, una definición categórica del exmandatario.

Mauricio Macri y Javier Milei Archivo

Macri participó del torneo mundial de bridge que comenzó el 20 del mes pasado, pero antes calificó los votos de JxC y los de Milei como apoyos “en favor del cambio”. A su regreso, se reunió con Bullrich y volvió a Europa. Su retorno al país, con todo, no se extenderá demasiado tiempo.

El lunes 2 de octubre, un día después del primer debate presidencial en Santiago del Estero, lo esperan en Miami para un diálogo que promete alto voltaje político junto al cineasta Juan José Campanella, quien no oculta su favoritismo por Bullrich.

Campanella confronta casi a diario con el kirchnerismo y (últimamente) también con dirigentes cercanos a Milei. La presentación del libro Para qué, aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo se dará en el templo Beth Torá de Miami, coordinado por el rabino argentino Mario Rojzman, perteneciente al Movimiento Conservador. Ese sector está lejos de las preferencias de Milei por la ortodoxia comunitaria. Será otra manera para Macri de no perder centralidad y expresar su pensamiento.

Peleas en JxC por el homenaje en la Legislatura

La Legislatura porteña estuvo más que caldeada por el acto de homenaje a las víctimas de la guerrilla convocado por la mileísta Victoria Villarruel.

La mayoría de los diputados dispusieron sobre sus bancas carteles con la leyenda Nunca Más, y el radical angelicista Martín Ocampo fue uno de los que apoyaron la cartulina blanca con la emblemática leyenda. “No hace falta sobreactuar con un cartel, los menores de 50 ni pensamos en eso. Es de pelotudo ponerlo”, cuentan que dijo Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos, en un tono de voz suficientemente alto como para ser oído.

GF Default - Martin Ocampo, en sus tiempos de ministro de Seguridad porteño

“¿Nos estás diciendo pelotudos?” , le preguntó Ocampo. Moritán se hizo el distraído. “Escuchame salame, te estoy hablando”, insistió el radical. Fue entonces cuando el marido de Pampita Ardohain hizo un ademán exagerado y se paró de su banca. El presidente del bloque radical, Marcelo Gouman, también se acercó y mirando a Moritán le dijo: “Vamos a defender siempre los derechos humanos aunque ni a vos ni a Villarruel les guste”, se despachó.

Storani toma distancia de sus elogios a Massa

El exministro del Interior y dirigente alfonsinista Federico Storani sorprendió días atrás al afirmar que votaría “en defensa propia” por Sergio Massa en caso de un eventual ballottage entre el ministro de Economía y el libertario Javier Milei.

De inmediato, la euforia se apoderó de muchos referentes massistas, ansiosos por sumar votos casi de donde sea (pero sobre todo del radicalismo) y de ese modo esmerilar las chances de Juntos por el Cambio en la contienda del 22 de octubre.

Federico Storani Archivo

Pero Storani, de larga trayectoria en el centenario partido, dejó en claro a dirigentes de su confianza y allegados que la suya fue una respuesta a una pregunta hipotética, y que si bien está en las antípodas de Milei, a quien define como un “fanático” y cuyo eventual triunfo considera una “calamidad para el país” no piensa sumarse al kirchnerismo como sí lo hicieron excompañeros de partido como el diputado Leopoldo Moreau o el embajador en España, Ricardo Alfonsín. “Ellos son tropa propia, no me presto a operaciones”, dice Storani en confianza.

Milei, un jeroglífico para nuevos diplomáticos

Son tiempos de recambio en el ámbito de la diplomacia extranjera, y son muchas las embajadas que renovaron su staff. A los nuevos embajadores de Brasil, Julio Bitelli; Alemania, Deter Lamlé, y Francia, Romain Nadal, se sumó también la nueva agregada de prensa de la embajada de Estados Unidos en el país, Anjalina Sen, quien luego de trabajar el drama de los refugiados desde Venezuela en la embajada norteamericana de Colombia pasa sus primeras semanas en Buenos Aires.

Los nuevos diplomáticos, según dejan trascender en conversaciones privadas, comparten una inquietud: todos quieren saber “quién es Javier Milei” y cuáles son sus posibilidades reales de llegar al poder en diciembre. Por supuesto, ninguno de ellos se lleva certezas absolutas, en un contexto de incertidumbre que ellos también transmiten a sus superiores en los países a los que representan.

Celebración del Día de la Independencia de Brasil en el Palacio Pereda, residencia del embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli FABIAN MARELLI

Mientras intenta resolver el jeroglífico Milei, la agregada Sen sigue los pasos del embajador Marc Stanley, y según cuentan testigos, se anima a los sabores típicos argentinos, como la carne y el característico queso y dulce, que probó por primera vez en un restó de Palermo.

Mate y dulce de leche para los candidatos al Parlasur

No saben si van a cobrar sus dietas y tampoco tienen la certeza de ser los triunfadores en la contienda. Pero varios de los integrantes de la lista de candidatos a legisladores del Parlasur de Unión por el Patria se llevaron al menos unos cuantos regalos sorpresa de su paso por la localidad de Cañuelas, donde la intendenta Marisa Fassi hizo las veces de generosa anfitriona.

Un mate de regalo se llevaron los candidatos a legisladores del Parlasur por el oficialismo.

Salames, dulce de leche, quesos y el mate made in Cañuelas fueron los regalos para los postulantes, en el encuentro organizado por Gustavo Arrieta, candidato al Parlasur por la provincia de Buenos Aires y pareja de la intendenta.

La secretaria de Ambiente, Cecilia Nicolini; el subsecretario de Asuntos latinoamericanos de la Cancillería, Gabriel Fuks; Franco Metaza y Marina Femenia fueron algunos de los presentes, al igual que Raúl Germán Bittel (Chaco), Susana Peralta Molina (Catamarca), Matías Sotomayor (San Juan), Gustavo López (Ciudad de Buenos Aires) y Juan Miguel Cardozo (Jujuy). En Cañuelas hubo obvio apoyo unánime a la candidatura de Sergio Massa y, sobre todo, agradecimiento a la pareja anfitriona.