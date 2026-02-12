Sortearon al juez que completará el tribunal para juzgar a Cristina Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces

El juez Fernando Machado Pelloni fue sorteado para completar la integración del tribunal que juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces.

De este modo, el Tribunal Oral Federal N° 5 quedó integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Machado Pelloni.

Aún no hay fecha de inicio para este juicio oral. En estos momentos, se está trabajando en un peritaje para determinar en qué medida el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos durante el kirchnerismo retornó a la familia de los Kirchner.

Machado Pelloni integra el Tribunal Oral Federal N°3. De bajo perfil, tiene 51 años y es graduado en Derecho de la Universidad del Salvador.

Cristina Kirchner junto a su hijo, Máximo Kirchner, y su cuñada, la exgobernadora Alicia Kichner Captura de Pantalla

Fue defensor público adjunto, defensor oficial y antes trabajó en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctor en Derecho de la Universidad del Salvador y autor de numerosas publicaciones académicas.

Participó de algunos juicios de alto impacto mediático, como cuando condenó a Ricardo Echegaray por el caso de Oil Combustibles, pero absolvió a Cristóbal López y a su entonces socio Fabián de Sousa.

También intervino en juicios de lesa humanidad, secuestros, narcotráfico y delitos graves.

Machado Pelloni intervendrá en el caso Hotesur-Los Sauces porque el tribunal tiene una vacante y se excusó quien había sido designado originalmente para cubrirla, el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Este magistrado rechazó incorporarse porque intervino en la causa Vialidad y condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión.

La expresidenta, mediante una presentación de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, también habían pedido el apartamiento de Giménez Uriburu.

El sorteo por el que fue elegido Machado Pelloni se hizo con un bolillero y no se realizó de manera informática. Salió la bolilla del juez.

La Justicia debe decidir si el caso Hotesur-Los Sauces es una maniobra de lavado de la familia Kirchner con dinero que se originó de manera ilícita mediante las licitaciones con sobreprecios de Vialidad y los fondos retenidos por el impuesto a los combustibles, en el caso de Oil.

Aún no hay fecha de inicio para el nuevo juicio, con lo que la integración del tribunal ya es un paso adelante. El fiscal Diego Velasco viene reclamando con insistencia que comience el proceso, mientras están en marcha peritajes complementarios para terminar de definir la prueba.

Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en el juicio Vialidad Nicolás Suárez

Un peritaje contable parcial, incorporado a la causa Hotesur, determinó que su principal cliente en las actividades hoteleras era el empresario Lázaro Báez, mediante las empresas de su holding.

Estas conclusiones respaldan la acusación del fiscal Velasco, que sostiene que parte del dinero que ingresó al patrimonio de Báez en la causa Vialidad, por las licitaciones fraudulentas de obras públicas, terminó en manos de los Kirchner a través de contratos hoteleros. Así se cerraba el círculo del dinero, según la acusación.