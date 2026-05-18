Preocupación en el Gobierno por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni

Sin poder aún recuperar el control de la gestión por la situación de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado en la Justicia por su presunto crecimiento patrimonial, el Gobierno quedó ahora inmerso en un nuevo conflicto que dejó expuesta como nunca antes la interna entre el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La interna quedó a cielo abierto cuando Caputo, desde su cuenta de la red social X, acusó el sábado a Martín Menem, aliado a la hermana del Presidente, de manejar una cuenta anónima que emitía críticas a la administración mileísta. En el corazón del Gobierno hay inquietud por las consecuencias que podría tener esta nueva crisis, de la que hasta el momento el Presidente se mantiene en silencio, sin laudar ni para un lado ni para otro.

“Podrán fingir demencia, pero lo que pasó es serio”, dijo uno de los consultados por LA NACION. “Difícil saber qué va a pasar o si va a terminar pasando algo, pero está claro que hay un quiebre como no lo hubo antes”, completó otro.

Karina Milei, Menem y Caputo comparten la mesa política y este episodio podría sumar desconfianza en lo que se converse en ese ámbito. Así lo reconocieron dentro del Gobierno. Se trata, además, del segundo quiebre interno en menos de 15 días. La oportunidad anterior fue cuando la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, le pidió públicamente a Adorni, que presente su declaración jurada “de inmediato”. En ese caso intervino el Presidente públicamente primero y en una reunión de gabinete, con un nuevo respaldo al jefe de los ministros.

La mesa política del Gobierno, con los Menem y Santiago Caputo, protagonistas de una nueva pelea interna en el poder Presidencia

La cuenta denominada @PeriodistaRufus es la que Caputo atribuyó a Menem. Fue dada de baja de la red social X, pero la tropa digital que responde al asesor presidencial capturó decenas de posteos con críticas incómodas al espacio y varios de sus integrantes.

“Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre @slcaputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco”, desafió @PeriodistaRufus días antes del cierre de la cuenta y mientras el asesor estaba de viaje en Washington, donde mantuvo encuentros con la administración trumpista.

Entre los mensajes de la cuenta apuntada también hubo fuertes descalificaciones, groseras y soeces, hacia el propio presidente, Javier Milei, y su hermana.

Cerca del presidente de Diputados negaron de plano cualquier vinculación con la cuenta. Desde el sector celestial lo rebatieron: “Hace mucho que sabemos que es de él. No es la primera vez que se equivoca”.

El sábado fue la eclosión de la interna en las redes, pero las diferencias venían desde mucho antes. Todo indica que no quedarán saldadas ahora, según pronosticaron fuentes oficiales.

Coincidieron entre distintos miembros del oficialismo, que las consecuencias podrían verse con el pasar de las semanas. “Imposible saber ahora en qué termina esto”, dijo un hombre del oficialismo.

La exposición de Caputo en X contra Menem hizo que rápidamente la cuenta apuntada fuera dada de baja. Lo que, para el asesor presidencial, ratificó que se trataba de una confirmación de la responsabilidad del sector de los Menem, detrás de su operatoria.

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, escribió el sábado Caputo en X. La cuenta eliminada disparaba, además, contra integrantes de Las Fuerzas del Cielo, como se conoce a los adherentes al asesor de Milei, y contenía críticas a Patricia Bullrich, Luis Caputo y Sandra Pettovello, entre otros.

“Se sabía que la cuenta era de él desde hace tiempo”, dijo otro celestial en referencia a Menem. En esa línea también aseguraban haber visto mensajes tanto a Caputo como a su asesor, Manuel Vidal, “llenos de odio”.

“No es nuestra”, dijeron cerca de Menem ante la consulta de LA NACION.

Cerca de Caputo insistieron en responsabilizar a Menem. “Es irrelevante quién tipeó”, dijeron ante la consulta sobre si creían que podía haber sido un colaborador. “El que filtra y usa las cuentas para operar está claro quién es”, dijeron.

Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

El sábado, mientras Caputo estallaba en las redes, Menem se enteraba del escándalo en un recorrida por La Rioja. Al día siguiente, con la interna en boca de todos, envió una explicación a dos grupos de WhatsApp: el del Gabinete y el de Diputados, según confirmaron desde su equipo.

“Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redesLa persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp”. Agregó que: “Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno”.

Tras lo que resaltó: “Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento. Lo que si llama la atención es que esa cuenta de x que compartió el link de instagram putea a nuestro gobierno o a algunos funcionarios en días anteriores. El link de ig copiado y pegado, y luego abierto desde safari (iPhone) o Google (android) aparecerá siempre”de Martín Menem”.

“Que quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mí nombre. O sea, una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link. Quería que lo sepan. Un abrazo y buen domingo”, cerró.

Al margen de la explicación, que “conformó poco”, según algunos de los consultados por LA NACION, la exhibición de las diferencias preocupa a más de uno en el Gabinete. “La explicación fue mala”, dijo una importante voz del oficialismo.

Cerca de Menem buscaron cerrar el conflicto y dijeron que se había aclarado la situación y hablado con Javier y Karina Milei.

“Podes decir que está todo bien, pero la duda de qué pasó, te queda”, dijo una fuente oficial sobre los mensajes que se le adjudican a Menem.

La semana pasada la interna se había trasladado al terreno de los servicios inteligencia. Karina Milei impuso a Sebastián Pareja, diputado aliado, como nuevo conductor de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. De esta manera, un hombre de su extrema confianza estará a cargo de supervisar el accionar de la SIDE, el organismo estatal que el asesor presidencial maneja en las sombras.