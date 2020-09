Los jueces Alemany y Treacy votaron divididos sobre el planteo de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Contencioso Administrativo Federal

Mientras los jueces de la Corte Suprema están reunidos en un acuerdo extraordinario para analizar el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, se realizó el sorteo en la Cámara Contencioso Administrativo Federal y del resultado surgió que será la jueza Clara Do Pico quien deberá desempatar y dictar sentencia en el caso del traslado de los camaristas.

Como los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy tienen posiciones diferentes, deberá pronunciarse Do Pico para desempatar. Alemany votó a favor de hacer lugar al planteo que los jueces Bruglia y Bertuzzi presentaron, y Treacy mantuvo la línea del dictamen fiscal emitido ayer por Rodrigo Cuesta. El camarista Pablo Gallegos Frediani se excusó de intervenir en el caso porque él mismo es un juez trasladado.

El fiscal Cuesta se pronunció a favor de la postura promovida por el Gobierno, y dijo que los jueces fueron trasladados sin acuerdo del Senado. Cuesta dictaminó a favor de confirmar la resolución de la jueza Ana María Biotti, que rechazó el amparo presentado por los camaristas.

Treacy y Alemany emitieron sus votos reservados en secretaría y hasta que no intervenga la magistrada no se firmará la sentencia. Mientras, la Corte debate si hace lugar al per saltum de los camaristas y de Castelli, la definición de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal podría tomar hasta 48 horas.

El fiscal considero en el dictamen que, más allá de que el Senado y el Poder Ejecutivo ya decidieron sobre los camaristas promoviendo que regresen a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018, "los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de esta acción de amparo les genere un perjuicio concreto, directo e inmediato sobre su esfera de derechos".

