Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, en una audiencia de la Cámara Federal porteña, de donde el kirchnerismo decidió desplazarlos

Hernán Cappiello 28 de septiembre de 2020 • 12:56

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal pospuso dictar sentencia en lo inmediato en el caso del traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia debido hay que hay disidencias entre los dos jueces de la Sala que interviene en el caso.

Así las cosas los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany llamarán a un tercer magistrado de otra sala para desempatar. El otro integrante de la Sala, Pablo Gallegos Frediani, se había excusado de entender en el caso porque el mismo es un juez trasladado.

De este modo la Corte puede avanzar mañana en la resolución del per saltum que le plantearon Bruglia y Bertuzzi para que frene sus traslados en el acuerdo extraordinario citado por su presidente, Carlos Rosenkrantz.

Treacy y Alemany emitieron sus votos reservados en secretaría y hasta que no se sortee un nuevo magistrado para intervenir no se firmará la sentencia. Si la Cámara se hubiera pronunciado entre hoy y mañana antes de la reunión de la Corte, el recurso de per saltum habría devenido abstracto y el máximo tribunal no tendría sobre que pronunciarse.

El expediente había quedado listo para sentencia cuando esta mañana Rodrigo Cuesta, fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se opuso a convalidar el recurso de amparo de Bruglia y Bertuzzi contra la decisión de desplazarlos de la Cámara Federal, a donde habían sido trasladados durante la gestión de Mauricio Macri.

El fiscal considero que, más allá de que el Senado y el Poder Ejecutivo ya decidieron sobre los camaristas promoviendo que regresen a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018, "los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de esta acción de amparo les genere un perjuicio concreto, directo e inmediato sobre su esfera de derechos". El acto que los jueces cuestionaron es la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar sus designaciones en la Cámara Federal porteña, que disparó una sucesión de actos del Senado y el Poder Ejecutivo y el propio Consejo para que regresaran a sus cargos previos.

"El Consejo de la Magistratura se limitó a considerar que el procedimiento de traslado anteriormente iniciado no se había perfeccionado" y se lo comunicó al Poder Ejecutivo Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, "sin afectar los actos dictados con anterioridad en su ámbito de intervención".

El fiscal opinó que "el Consejo no dejó sin efecto las recomendaciones de traslado realizadas mediante las Resoluciones N° 46/2010, N° 64/2018 y N° 358/2018, ni dispuso la revisión de aquellas, sino que, exclusivamente, se limitó a manifestar que el trámite constitucional que tales medidas exigían no se completó debidamente".

Garantías

El fiscal dijo que este acto no choca contra las garantías de inamovilidad y estabilidad en el cargo de la que gozan todos los jueces federales. El fiscal insistió en que la resolución del Consejo es una mera recomendación que "no produjo efectos inmediatos ni definitivos sobre la situación de los actores" y que las decisiones posteriores del Senado y el Poder Ejecutivo que derivaron en que se ordene el retorno de los jueces a sus viejos lugares están fuera del alcance de este recurso.

El fiscal citó tratados internacionales que hablan del sistema de designación de magistrados e interpretó las acordadas de la Corte donde el máximo tribunal respaldó el traslado de Bertuzzi. Considero que "los meros pronunciamientos administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una Acordada, respecto de una materia que es estrictamente constitucional como la designación y traslado de magistrados, carecen de los efectos que los amparistas pretenden atribuirles".

"De lo expuesto se desprende, que el procedimiento de traslado de los actores requería de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para considerarse perfeccionado", opinó el fiscal y se pronunció por desestimar el recurso de apelación.

