Spot de campaña: denuncian que Patricia Bullrich utilizó una imagen del gobierno de Mauricio Macri para criticar la pobreza

“Sufrimos hambre”, se escucha decir a una mujer con la mirada perdida y un bebé en brazos en el segundo 14 del nuevo spot de campaña de la precandidata a presidente, Patricia Bullrich (JxC), en el que critica a Sergio Massa, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta.

A lo largo de los 84 segundos que dura el video de campaña, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, critica lo sucedido en el país en los últimos años y asegura: “Si no es todo, es nada”.

A los pocos minutos el video se volvió viral, pero una persona se detuvo en ese pequeño fragmento que le resultó familiar. Se trata del periodista Ignacio Corral, que trabaja en diversos medios, que comentó: “Este testimonio que usa Patricia Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental ‘Comer en la calle’ que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri”.

Junto a su posteo en redes sociales, el comunicador social, comparte un enlace al documental del que formó parte y donde, también en el segundo 13 aparece la misma mujer, llamada Silvana, diciendo la misma frase, con la misma ropa, pero con un plano más abierto.

El documental, de donde se extrajo la imagen, dura 10 minutos 13 segundos, y también en el segundo 13 es donde aparece por primera vez la mujer que cuenta a lo largo del documental que vino a la ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Chaco junto a su pareja que la dejó y ella terminó en la calle junto a su beba.

Ante la consulta de LA NACION, sobre si habían sido contactados para pedir autorización para usar el testimonio de Silvia en el spot de Bullrich, Corral respondió: “No. Por lo menos ni al director editorial de Filo News, ni a mí, nos contactaron”.

“Rápidamente lo identificamos, a pesar de ser unos pocos segundos, porque ese había sido uno de los primeros documentales de ese estilo que hicimos en Filo News y teníamos muy presentes los testimonios de aquel momento”, contó el periodista a este medio.

LA NACION contactó al equipo de comunicación de Bullrich que se mostró sorprendido por la situación. Minutos más tarde, desde esa área explicaron que la pieza fue hecha por una agencia que contrató la exministra y no por su equipo de campaña.

“ Más allá de cuándo fue tomada la imagen, o que se haya hecho el documental durante el gobierno de Macri, la pobreza es estructural en el país ”, sumaron.

Corral analizó lo ocurrido en el contexto electoral. “Entiendo que en los videos recopilatorios de archivos muchas veces ocurren este tipo de errores. A veces de forma intencionada, a veces no. No sé cuál será este caso en particular. Puede ser un hecho anecdótico. Sin embargo, en el video de lanzamiento de campaña presidencial van a estar bajo la lupa todos los detalles ”, dijo.

“En ese entonces, en mayo de 2019 cuando se grabó, el número de indigencia había crecido de forma preocupante y creímos que merecía ser contado, aunque lamentablemente la situación no mejoró para ese sector durante los años siguientes, cerró el periodista.