Supermartes de campaña: Bullrich y Massa pasaron por Mendoza y se cruzaron por la inflación y el FMI

escuchar

MENDOZA.– Fue un supermartes proselitista en tierra cuyana, donde dejaron marcadas las diferencias, con la inflación y el FMI en el centro de la escena. Primero llegó Sergio Massa; luego, Patricia Bullrich, quien lidera los sondeos en la provincia del oeste argentino. Ambos precandidatos presidenciales del oficialismo y la oposición, respectivamente, pasaron por Mendoza donde sentaron posiciones, mostraron propuestas y se jugaron sus fichas para captar más voluntades de cara a los inminentes comicios del 13 de agosto, en medio de la crisis económica que golpea al país. El jueves será el turno de Horacio Rodríguez Larreta, el viernes, de Juan Schiaretti y el sábado, de Javier Milei.

Así las cosas, el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria arribó la noche del lunes, por lo que tuvo tiempo de descansar para arrancar una intensa agenda durante la primera mitad del día. Durante todo el recorrido, acompañado de la dirigencia peronista local, que incluyó una visita a la empresa estatal Impsa, líder en proyectos de tecnología para generación de energía, un encuentro con empresarios pyme y productores y una charla con cientos de jubilados, el funcionario nacional fue esquivo con algunas preguntas sobre la realidad de las cuentas públicas y las negociaciones internacionales. Sin embargo, se detuvo a dar explicaciones sobre por qué no logra bajar la inflación, volviendo una vez más sobre la gestión anterior, en la figura de Mauricio Macri.

Sergio Massa en Mendoza Marcelo Aguilar

“La Argentina tiene un enorme problema que nadie pone sobre la mesa a la hora de analizar la inflación, que es lo que heredó del gobierno de Macri, un ancla de 45.000 millones de dólares que tiene que estar renegociando cada tres meses”, contestó Massa, y continuó: “Es la deuda con el FMI, que se usó para financiar fugas de capitales. No quedó en empresas, ni en hospitales, ni en rutas: se usó para financiar la salida de plata de los fondos de inversión y eso obviamente nos pone en tensión a la hora de mirar el volumen macroeconómico de capacidad de la Argentina”. Asimismo, el ministro sumó a la crisis de reservas el impacto de la sequía y los “ataques financieros especulativos”.

En ese tren, Massa buscó diferenciarse de las propuestas de Juntos por el Cambio. “Yo quiero más universidades, no menos, quiero más chicos en la universidad, no menos, quiero que los jubilados tengan ese 20% que representa el programa de medicamentos. Quiero que en la Argentina tengamos mecanismos de salario indirecto para defender el ingreso de nuestros trabajadores. Y creo que eso en el fondo es lo que nos diferencia de ellos. Ellos plantean volver al FMI, yo planteo que Argentina tiene que pagarle al Fondo, salir del Fondo y ser un país libre, y eso son los dos modelos de país que están en juego”, remató el ministro.

Sergio Massa en Mendoza Marcelo Aguilar

Durante la visita, Massa estuvo acompañado por Omar Parisi, candidato a gobernador y su compañero de fórmula, Lucas Ilardo, además de la senadora nacional camporista Anabel Fernández Sagasti y el secretario de Industria de la Nación, José Ignacio De Mendiguren. También el postulante al Congreso Martín Aveiro y la referente de Massa en Mendoza, Gabriela Lizana, precandidata a diputada provincial.

En cuanto al desarrollo y el futuro de la estatal Impsa, Massa la consideró como un “símbolo para los mendocinos”, con 700 trabajadores y más de 92 proyectos en marcha. “No sólo está a punto de empezar a proveer a la armada de Estados Unidos, sino que además estamos frente a una empresa que tiene los próximos 4 años garantizados, digo esto para aquellos que piensan en privatizarla, no van a necesitar privatizarla porque Impsa tiene proyectos de desarrollo y de inversión para los próximos 4 años”, concluyó el ministro.

Sergio Massa en Mendoza Marcelo Aguilar

La respuesta de Bullrich

Por su parte, Bullrich pisó suelo mendocino por la tarde, en una “visita de médico”, capitalizando las pocas horas en un acto masivo en el Parque Benegas, en Godoy Cruz. Allí, frente a la militancia cargó duro contra el kirchnerismo, pero sobre todo contra su principal contrincante. “Este candidato a presidente del oficialismo dice que va a combatir la inflación cuando sea presidente. Una cosa increíble lo de este ministro de Economía: es como que vienen de otro planeta y se instalan sin hacerse cargo de nada”, disparó la exministra de Seguridad. Luego, en conferencia de prensa, se explayó sobre el acuerdo con el FMI y los movimientos del dólar. “El parche cubre cada vez menos el agujero que intentan tapar. Por ejemplo, en los pagos que hay que hacer, ahora con yuanes, duplican la tasa del FMI. Hay una falta total de plan”, remató, prometiendo que se enfocará en el déficit fiscal y en el incentivo a la producción.

Bullrich también hizo hincapié en su slogan del “todo o nada” para el futuro del país. “La Argentina necesita un cambio de fondo, que no se quede a mitad de camino. Estamos dispuestos a dialogar y buscar consensos con aquellos que quieren el progreso, la seguridad y el orden”, exclamó y sumó: “Vamos a cambiar el orden económico: menos impuestos, sin cepos, con un banco central autónomo, que cuide la moneda, que no emita más. Hoy cada argentino se va a dormir y al otro día ve en su billetera que le robaron parte de su dinero, con la inflación, con el dólar, con las restricciones, con una economía populista destructiva, que el único objetivo que tiene es dejarnos una bomba más grande”.

Patricia Bullrich en Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

En este sentido, en caso de asumir el 10 de diciembre, dejó un mensaje para los detractores, en referencia también a los incidentes sufridos en San Luis. ”A cada una de las piedras que nos tiren, nos vamos a convertir en puentes, en edificios, en cosas positivas para la sociedad. Van a intentar frenarnos, pero minga que van a seguir teniendo el poder. El poder lo tendremos los que salgamos legitimados por la fuerza del pueblo. Le vamos a poner toda la valentía a quienes nos amenazan: les decimos que seremos un gobierno y un pueblo con coraje”, cerro la titular del PRO, tras agradecer a Petri, Cornejo y su compañera de fórmula, Hebe Casado, así como a los candidatos a diputados Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibáñez.

Cornejo fue el primero en tomar la palabra. “Necesitamos un cambio de orientación económica, política y moral en el país. Este equipo puede lograrlo, tiene vocación de servicio, de hacer progresar a las mayorías populares. Queremos cambiar la Argentina definitivamente. Acá está el antikirchnerismo, los que quieren progresar, los que quieren alternativa”, apuntó el candidato a gobernador de Mendoza, para darle paso a Luis Petri, su rival en las PASO provinciales y actual precandidato a vicepresidente.

Patricia Bullrich en Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

“Necesitamos comprometernos. Argentina no es un país normal. Nos duele por el narcotráfico y la inseguridad, sufre con la inflación, está infectada por el populismo. No alcanza con ir a votar, nos tenemos que comprometer a llevar el mensaje de Patricia a cada rincón del país. Estoy seguro que vamos a ganar, no nos vamos a dar por vencidos. Hay que luchar por la paz en la Argentina. El kirchnerismo ha secuestrado a la Argentina durante 20 años: nos digita la vida y nos quita libertades, nos quiere pobres, brutos y dominados, y no lo vamos a permitir. Para eso, que devuelvan lo robado. Se necesita un liderazgo de convicción. Patricia ha demostrado que le sobra coraje, honestidad y sentido común”, lanzó el compañero de fórmula frente a miles de seguidores.