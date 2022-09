Suspensión de las PASO: el oficialismo tiene los votos, pero depende de Javier Milei.

“Es un debate que está abierto”, dijo desde Houston Alberto Fernández antes de emprender su regreso a Buenos Aries, al ser consultado sobre una eventual suspensión de las elecciones PASO del año próximo. Oficialistas y opositores hacen cuentas. A diferencia del proyecto kirchnerista para ampliar la Corte que se frenaría en Diputados, el Gobierno pareciera tener el número para inclinar la balanza a su favor en un tema que le interesa a los gobernadores y que preocupa a Juntos por el Cambio, en donde ya evalúan un plan b.

Los poroteos más afinados arriesgan que el oficialismo está a solo un voto de alcanzar el número mágico que requieren las leyes electorales para avanzar en la Cámara baja: 129. Si bien todavía no existe un proyecto que busque aplazar las elecciones, brotan trascendidos y tweets desde las filas del oficialismo. El mismo día en que el jefe de gabinete Juan Manzur sostenía en Diputados que no había ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de las PASO, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich pedía en nombre de la Liga de los gobernadores “redistribuir los recursos imprescindibles –financiamiento de gastos electorales- a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social”.

En alerta por la situación de las provincias, hace tiempo que en Juntos por el Cambio temen que empiece una seguidilla que derive en la anulación de las primarias a nivel nacional. Algunos consideran que el objetivo detrás es dividir la principal coalición opositora, que planea definir sus candidatos con ese método y lograr que emerja un nuevo conductor. En la última reunión de la Mesa Nacional, la cúpula del conglomerado opositor alertó sobre “los cambios en las reglas electorales”.

1.4. Redistribuir los recursos no imprescindibles -financiamiento de gastos electorales-a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 14, 2022

En ese sentido, remarcaron el caso de San Juan, donde ya se suspendieron las PASO y consiguieron el regreso de la ley de lemas. Se suma además Salta, en donde también aprobaron el proyecto de ley que suspende las primarias en la provincia para 2023 y Catamarca y Chubut, donde existen proyectos en ese sentido.

Ante el rechazo de Juntos por el Cambio, donde sus dirigentes consensuaron redoblar la presión pública para evitar que el oficialismo consiga los votos, el Frente de Todos deberá recurrir a los denominados bloques del medio para lograr que avance un eventual proyecto. Según los poroteos que maneja la oposición, la definición quedaría en manos de los liberales. “Depende de los libertarios. Yo creo que Patricia Bullrich tiene que ser inteligente y presionar”, deslizó a LA NACION un referente opositor al tanto de los cálculos.

En principio, el oficialismo apoyaría la iniciativa. Quien ya marcó una diferencia, sin embargo, fue Leandro Santoro. “Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, señaló en diálogo con Futurock.

“Si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar un cambio de las reglas de juego para la próxima elección, porque eso solo va a generar más tensión”, agregó. En ese sentido, la suspensión de las PASO se sumaría al proyecto de ampliación de la Corte que ya caldeó cualquier posible dialogo entre oficialismo y oposición.

El diputado Leandro Santoro se abstendría a la hora de votar una eventual suspensión de las PASO

“Para no votar en contra del bloque se abstendría”, contestaron a LA NACION voceros oficiales del legislador. Por lo tanto, el oficialismo contaría con 117 votos, dado que se trata de una ley que requiere mayoría especial , Cecilia Moreau –titular de la Cámara de Diputados- está habilitada a votar.

Se sumarían los cinco votos de las provincias de los gobernadores que adhirieron al mensaje de Capitanich. Ante la consulta de LA NACION, sin embargo, optan por la indefinición. “En principio sobre el proyecto de la eliminación de las PASO votaría negativo, puede que haya novedades al respecto”, contestaron voceros oficiales de Juntos Somos Río Negro que integran el interbloque Provincias Unidas con el frente de la Concordia Misionero quienes también prefirieron no adelantar una posición porque no está en tratamiento. El diputado Rolando Figueroa, del monobloque del Movimiento Popular Neuquino, no contestó la consulta de LA NACION.

Quienes sí ya expresaron públicamente su rechazo a las primarias como un método para la definición de candidaturas son los legisladores que responden a Juan Schiaretti. “Desde nuestro espacio político nunca estuvimos a favor de las PASO y al respecto, siempre mantuvimos la misma posición. Desde que fueron creadas, nos expresamos en contra por considerar que las PASO son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece”, twitteó Carlos Gutierrez que integra el bloque Córdoba Federal junto con Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca. Sin embargo, no revelan como votarían ante un eventual proyecto porque aún no existe la iniciativa.

En caso de que acompañaran un proyecto para suspenderlas, se diferenciarían del resto del interbloque Federal dado que los otros dos bloques expresaron su rechazo. “Creo que son un mal sistema, hay que eliminarlas pero a partir de 2024 cuando el resultado no se sepa a quien beneficia”, dijo a LA NACION Alejandro “Topo” Rodríguez. “Para ser bien claro. No cuenten con mi voto para cambiar reglas electorales o violentar la conformación de otro poder del Estado. Tengo convicciones y libertad absoluta. Y eso no tiene precio”, expresó en Twitter Florencio Randazzo, quien hasta esta semana no había definido su posición y era uno de los diputados que generaba dudas entre la oposición.

“No creo bueno cambiar reglas de juego a esta altura”, indicó a este diario la exintendenta de Rosario Mónica Fein que junto con Enrique Estévez integran el bloque socialista y completan el interbloque Federal.

Ante la consulta de LA NACION, la izquierda también se mostró en contra. Por su parte, la diputada Romina Del Plá, representante del Partido Obrero, remarcó que su espacio tiene una “posición histórica en contra” pero agregó: “La idea es claro que es una maniobra política y no una verdadera reforma”.

Con este panorama, la definición quedaría en manos de los liberales. José Luis Espert, titular del bloque de Avanza Libertad consideró que la discusión “debería hacerse inmediatamente después de una elección” y aseguró: “el kirchnerismo esta planificando una maniobra oscura para suspender la PASO para dividir la oposición y tener alguna chance de ser competitivos en 2023″.

“Yo tengo una postura muy crítica de utilizar el acto más excelso que tiene la democracia, que es una elección, para impedir que la oposición se una y de esa manera tener más chances electorales en una elección”, agregó en dialogo con este medio.

Su compañera de fórmula, Carolina Píparo, quien últimamente se mostró más cerca del espacio de Javier Milei, prefirió no adelantar su posición porque no hay un proyecto presentado. Coincidió con quien pareciera ser su nuevo aliado. “Lo va a comunicar llegado el caso”, contestaron desde el entorno de Milei. Sin embargo, Carlos Kikuchi, el armador político del economista para su proyecto presidencial, se expresó vía Twitter hace algunas semanas. “En un País donde la mayoría de la gente no tiene para comer o comprar remedios, insistir con las Paso obligando a los argentinos a pagar con sus impuestos la interna de JxC, es de una falta de solidaridad e inmoralidad absoluta”, indicó.

La otra integrante del bloque de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, también criticó el gasto que implican las primarias. “Las PASO fueron pensadas para beneficiar a las grandes estructuras partidarias obligando a la población a pagar y participar de encuestas pagas donde licuaron de participación a los partidos o estructuras menores o más nuevas. Por lo que me parecen una muestra clara de oportunismo político”, dijo a LA NACION aunque evitó definir su voto. “Quiero discutirlo con nuestros votantes y el Frente que integro, por lo que me interesa representar la voluntad de quienes no son escuchados”, agregó. Es probable entonces que, con el argumento de achicar el gasto del Estado, inclinen la balanza a favor del oficialismo.

Por último, el santacruceño Claudio Vidal y el riojano Felipe Álvarez que conformaron el bloque Juntos Somos Energía no contestaron a la consulta de LA NACION.