La denuncia de Lemoine contra los estudiantes que fueron a la marcha: “Les asignaban puntos extras”

Una vez caída por falta de quórum la sesión especial que pidió el kirchnerismo en la Cámara de Diputados para tratar iniciativas vinculadas a las universidades y los jubilados, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine denunció ante la prensa reunida afuera del Congreso que hay alumnos que son premiados con mejores puntajes en los exámenes por asistir a las movilizaciones. Asimismo, ahondó sobre lo que pasó en el recinto y marcó que sus colegas de Unión por la Patria (UP) no buscan alcanzar una “solución” al problema educativo. “Quieren flan”, ironizó, para contrastar, en el exterior del Palacio Legislativo.

“La naturaleza de la marcha me pareció un despropósito porque el presupuesto 2023-2024 se duplicó. Es mentira que se desfinanció la educación pública, eso es falso. Sí entiendo que fue un statement (declaración) político, de hecho yo quedé atrapada en el medio de la marcha y no pude ir a la facultad. Tenía reunión de bloque y llegué tarde. Encontré carteles que decían ‘DNU, muerte’”, se quejó, pese a que destacó lo “pacífico” de la convocatoria. “Todos tienen derecho a manifestarse a pesar de que le complicaron la vida al resto de la gente. Pero no comprendo la naturaleza de la marcha, lo que les molestó es que se va a auditar”, aventuró.

Frente a los medios presentes en el lugar, la diputada -de extrema fidelidad al presidente Javier Milei- preguntó, contra los reclamos iniciados por los sindicatos, los alumnos y los docentes universitarios, a los que se plegaron partidos políticos: “¿En qué momento nuestro gobierno discontinuó la educación pública? Jamás. Por eso, la marcha de ayer fue un total sinsentido. Entendemos que se oponen al gobierno de Javier, que no quieren el DNU, la ley de bases... Pero fue una marcha movilizada por una cuestión política, no porque se suspendiera la educación, eso jamás pasó, es una gran mentira que quieren imponer”.

Además, minimizó la decisión de algunas casas de estudio de apagar las luces o dejar sin uso los ascensores, para así bajar los costos en medio de la escalada tarifaria y el recorte de fondos -que según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) cayeron entre 30% y 35%-. “Ellos mismos cortan las luces, es mentira que no hay luz. No estoy en todas las facultades, pero nos informan los estudiantes. Se ha escuchado a estudiantes decir que les asignaban puntos extra en los finales si ellos asistían a las manifestaciones ”, aseguró la diputada.

Después de eso, Lemoine volvió sobre la sesión especial, que se inició por un pedido de Unión por la Patria (UP), que no logró juntar voluntades para avanzar en el tratamiento, y destacó: “Lo que está tratando de hacer el kirchnerismo es otra vez figurar como los salvadores de una situación que no vienen a solucionar. Están pidiendo flan, no una solución ”.

