Tras su participación en el video que compartió el Gobierno y donde ofrece su versión sobre el ocurrido durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el escritor y extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, habló de la razón por la que cree fue convocado por el oficialismo para formar parte del spot. Durante su paso por LN+, describió además a la figura del presidente Javier Milei y descartó un posible golpe de Estado contra el líder de La Libertad Avanza.

Sobre el cortometraje que difundió la administración Milei, que apela a ver la “historia completa” y recopila testimonios de familiares de víctimas de las organizaciones guerrilleras antes del golpe, Yofre aclaró en primera instancia: “No sé por qué me eligieron para participar del video. Ellos me deben tener algún tipo de respeto. Entiendo que por eso me convocaron. Conmigo no hay chistes. Yo escribo documentos. Todos mis libros están documentado”.

Consideró más adelante que uno de los motivos por los que la grabación es breve se debe a que está hecha para redes sociales, donde destaca que el Presidente tiene mayor relevancia. “El peronismo perdió contra un señor con poco tiempo en la política y él les ganó a través de las redes. Por eso son importantes”, enfatizó.

Y completó: “Creo que es un video muy importante. Hay que mirar para adelante de una vez por todas. Hay que terminar con todo esto. Las Fuerzas Armadas deben reconocer sus graves errores. Los que están presos tienen que irse a sus casas. Y caminar para adelante”.

Fuera de ambas distinciones, el exsecretario de inteligencia se refirió a la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. “Este acto, que fue importante por el gran número de personas a las que se convocó, se hace no por los derechos humanos sino un acto de fuerza para hablar del Decreto de Necesidad y Urgencia, la política económica y, si es posible, para hablar de un golpe que no vino”, analizó a continuación.

Luego, apunto contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por deslizar la posibilidad de que Milei dejé el sillón de Rivadavia vacante.

Destacó que la oposición vaya a derrocar al mandatario y señaló con vehemencia: “Algunos están soñando que renuncie por estar cansado. No señores, no lo conocen”. “Es un hombre con templanza, con decisión. Ha dejado muchas cosas de lado. No hay otra salida. Hay veces que no me gusta”, confesó.

En los últimos tramos de la entrevista, Yofre hizo mención al “club del helicóptero” y el “sombrío pronóstico” de “Pepe” Albistur, histórico publicista del PJ, para Semana Santa: “Hasta uno que está en la playa comiendo pochoclos dice que en marzo se va a caer el gobierno de Milei. No. No va a ser así”. “La gente no quiere, eso. La sociedad no quiere eso. Por supuesto, lo intentan. Pero, ¿de qué manera lo van a desgastar a Milei? ¿Diciendo que tiene el pelo revuelto?”, chicaneó.

Y terminó por referirse a las chances que tiene Milei para gobernar sin el Congreso. “No es fácil pero lo puede hacer. Para eso tiene un ministro del Interior. Para eso tiene otros operadores dentro del Parlamento. Todo es conversable. Por lo pronto, nadie puede negar que este señor Milei ha cambiado la agenda argentina. Si quieren, se va mañana. Pero la agenda queda acá. Terminar con la decadencia y terminar con un Estado que se llevar todo”.

