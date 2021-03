“Tengo una patología”: el exlíder de Quebracho Fernando Esteche se vacunó en la Provincia

Las evidencias de que los esquemas de inoculación contra el coronavirus no son respetados a rajatabla -no solo a nivel nacional con el escándalo del vacunatorio vip, sino también en las provincias- se acrecientan con el avance del plan. Hoy, Fernando Esteche, el exlíder de la agrupación de izquierda Quebracho, quien estuvo preso en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, confirmó en su cuenta de Twitter que ya se encuentra vacunado y cuestionó a aquellos que cuestionan la aplicación de su dosis. “Desearían desaparecerme”, dijo.

“Soy docente y tengo una patología, me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos y tiempo después se me asignó uno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga [nada] de noticiable, ¿yo no tengo derecho?”, redactó.

Soy docente y tengo una patalogía, me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos y tiempo después se me asigno un turno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga de noticiable ¿yo no tengo derecho? (sigo) — Fernando Esteche (@estechefernando) March 8, 2021

Los cuestionamientos sobre Esteche surgieron debido a que se desempeña como profesor universitario, lo que lo incluiría dentro del último grupo de la categoría docente en ser inoculado. En la Provincia, comenzaron a vacunar masivamente a los trabajadores de la educación con la vacuna Covishield -que se fabrica en la India con tecnología de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford- a fines de febrero.

“Bastantes derechos individuales me han violentado en este país y no los vi hacer noticias de nada de eso”, dijo Esteche, quien se preguntó: “¿Tardaron en anotarse porque creían que era veneno?”. El exlíder fue excarcelado en octubre de 2019, luego de haber quedado detenido por orden del entonces juez Claudio Bonadio, por presunto encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.

“No voy a resignarme a sus embestidas, señalamientos e imposturas escandalosas. Sigo ejerciendo mi profesión, aunque ustedes se espanten. Voy a vacunarme si corresponde, aunque ustedes se molesten. ¡Acá estoy! A pesar de ustedes, que desearían, no metafóricamente, desaparecerme”, cerró.

No voy a resignarme a sus embestidas, señalamientos e imposturas escandalosas. Sigo ejerciendo mi profesión aunque ustedes se espanten. Voy a vacunarme si corresponde aunque ustedes se molesten. ¡Aca estoy! A pesar de ustedes, que desearían, no metafóricamente, desaparecerme. pic.twitter.com/d0s4cyQ4NG — Fernando Esteche (@estechefernando) March 8, 2021

El esquema de vacunación para los docentes

GRUPO UNO:

Personal de dirección y gestión

Personal de supervisión e inspección

Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial

GRUPO DOS:

Personal de apoyo a la enseñanza

Otro personal sin designación docente, pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria, en distintas áreas y servicios

GRUPO TRES:

Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6° y 7° grado)

GRUPO CUATRO:

Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de Educación Permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles, e instructores de formación profesional

GRUPO CINCO

Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades

LA NACION