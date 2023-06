Tensión en Jujuy: quién es quién en la pelea por la reforma constitucional y los piquetes

escuchar

SAN SALVADOR DE JUJUY.– Después de retener en mayo el control de la provincia al impulsar a su ministro de Hacienda, Carlos Sadir, como su sucesor, el gobernador Gerardo Morales avanzó con la reforma de la Constitución local, que se aprobó el viernes pasado, de madrugada, aunque se juró y convalidó el martes último en medio de una jornada de violencia, con protestas en las calles, paro sindicales y un intento de quemar y tomar por asalto la Legislatura, donde los convencionales le dieron la puntada final al texto con las modificaciones de la Carta Magna.

Hubo dos puntos centrales de la Constitución que encendieron los reclamos callejeros y que derivaron en un clima de agitación política. El primero es que se establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia. Además, según denuncian los representantes de los pueblos originarios, la reforma prevé un avance sobre sus derechos en lo relativo a las tierras fiscales y al uso de los recursos naturales.

La decisión de Morales de avanzar con la reforma abrió una fuerte pelea política en la provincia, con diferentes protagonistas.

Gerardo Morales (UCR)

El gobernador de Jujuy, que podría ser anunciado el sábado como candidato a vicepresidente de la fórmula que encabezará Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, integró en mayo la boleta de Sadir como primer convencional constituyente. Tras el aplastante triunfo en las urnas, Morales no solo logró retener la provincia sino que se garantizó una mayoría en la Convención Constituyente para aprobar la reforma: contó con 29 de los 48 convencionales y tejió un acuerdo con un sector del PJ que le allanó el camino.

“El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy”, dice el nuevo texto constitucional. El radical Alejandro Nieva, auditor general de la Nación y convencional constituyente para esta reforma, dijo a LA NACION: “No limitamos los derechos; al contrario, los ampliamos. El objetivo es generar condiciones para que los derechos de los demás no se vean afectados. No es solo circular, es vivir en paz, no ser objeto de amenaza. Hay que entenderlo en el marco del clima en el que vivimos y los avances que tuvimos”. Nieva justifica esta reforma con el argumento de que Jujuy vivió bajo el “estado paralelo” de Milagro Sala.

Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy que podría ser el candidato a vice de Larreta en Juntos por el Cambio

Con la reforma constitucional sancionada y a la espera de que se atenúen las protestas y los piquetes que tienen sitiada a la provincia, Morales se prepara ahora para la interna de Juntos por el Cambio.

Rubén Rivarola (PJ)

Rubén Rivarola no solo es el líder de la segunda fuerza de Jujuy, el Frente Justicialista, que en las elecciones del pasado 7 de mayo consiguió el 22% de los votos. También es el dueño y director ejecutivo del diario El Tribuno de Jujuy. Gran parte de su bloque acompañó al radicalismo local en la aprobación de la reforma de Constitución provincial, firmada el martes pasado en el marco de la Convención Constituyente. 11 de sus 13 constituyentes aprobaron la reforma propuesta por el gobernador Morales y, desde entonces, Rivarola ha recibido numerosas críticas del PJ nacional.

Desde hace años que la exdiputada nacional por Jujuy Alejandra Cejas denuncia una connivencia entre Rivarola, uno de los referentes peronistas en la provincia, y Morales. “El diputado Rivarola tiene muchos negocios con Gerardo Morales. Realicé la denuncia pública a los efectos de que esto se trate en el seno de la legislatura”, dijo en 2021.

Rubén Rivarola, el líder del peronismo jujeño que avaló la reforma constitucional de Morales

A pesar de que Rivarola no ha respondido a las críticas que recibió en los últimos días, hace exactamente un mes mostró su postura frente a la modificación de la Carta Magna cuando felicitó a través de sus redes a los convencionales constituyentes de su espacio “por el enorme desafío que les confió el pueblo jujeño, en este debate histórico que deberemos dar, para reformar la Constitución de nuestra Provincia”.

Alejandro Vilca (Frente de Izquierda)

Es diputado nacional y el referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en la provincia. En las elecciones de mayo se postuló para la gobernación y obtuvo el 13%. Los seis convencionales constituyentes de su partido abandonaron el debate por la reforma en señal de desacuerdo. Tiene de 46 años y fue recolector de residuos hasta 2017, cuando fue elegido por primera vez legislador provincial por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Alejandro Vilca, diputado nacional y referente de la izquierda en la provincia

Consolidada la izquierda como fuerza influyente en la provincia, el rol de Vilca tomó protagonismo en medio de la disputa por la reforma constitucional. Si bien no apareció en la primera fila de las protestas, los activistas que responden a su partido sí lo hicieron. Incluso, tuvo el respaldo de la diputada nacional del FIT Romina del Pla, que viajó a Jujuy en apoyo a los gremios docentes, que están en huelga desde hace tres semanas.

Mercedes Sosa (gremio docente)

Es la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), uno de los sindicatos de maestros más poderoso de la provincia. Se formó en Humahuaca y ahora lidera el paro docente que está proximo a cumplir tres semanas.

Mercedes Sosa, la secretaria general del Cedems, uno de los gremios docentes más poderosos de la provincia

En el ajedrez sindical, Sosa está alineada con la izquierda y no comulga con la Ctera, la confederación nacional docente que encabezan Sonia Alesso y Hugo Yasky, dos dirigentes kirchneristas. De hecho, cuestionó a la conducción de la Ctera por respaldar tarde su reclamo por una mejora salarial.

“Queremos llegar a los $200.100 de bolsillo y queremos cláusula gatillo. Y en paritarias no queremos escuchar más que el presentismo es una variable de negociación salarial. Estamos en pie de lucha. En este momento, estamos con acciones organzadas, pacíficas, como somos los docentes, pero vehementes”, dijo Sosa hace unos días.

Malón de la Paz (Pueblos originarios)

Son distintas comunidades de diferentes zonas de la provincia, tanto de la puna como en la quebrada. Se agruparon y se hacen llamar el Malón de la Paz, en honor a la histórica marcha de pueblos originarios que tuvo lugar en 1946 para exigir los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban.

A las comunidades que hoy se manifiestan con cortes de rutas y marchas las une, según dicen, su preocupación respecto a la reforma de la Constitución provincial, tanto su contenido como el proceso de elaboración del documento. Respecto a esto último, la abogada Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en diálogo continuo con las comunidades, sintetiza: “La reforma empezó y terminó violando el derecho de la comunidades a participar y ser consultadas previamente de la manera que establece la legislacion nacional e internacional indígena. Se violó un derecho que es central”.

El "Malón de la paz", la agrupación que reúne a los pueblos originarios

Mientras Morales afirma que las comunidades sí fueron consultadas y que se dialogó sobre el tema de manera directa en los últimos meses, la abogada ambientalista subraya: “Hubo una manipulación de las comunidades por parte del gobierno de Morales. La consulta es mucho más que firmar un acta. Las comunidades están criticando toda la reforma, primero, porque no les consultaron de la manera correcta, y segundo, porque los afecta en todos los aspectos de su vida”.

Entre los principales reclamos de los diferentes grupos, se encuentra la extracción de litio y de otros recursos naturales y el acceso al agua.