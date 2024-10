Paro de transporte, en vivo: todo lo que hay que saber sobre la medida de los gremios contra el gobierno de Javier Milei

02.24 | Huelgas y piquetes de un tiempo viejo

Por Joaquín Morales Solá

El sindicalismo y los movimientos sociales kirchneristas están de regreso. O suponen que regresarán a partir de hoy. Los movimientos sociales se habían escondido detrás de las cortinas después de la grave impugnación moral que les hizo el Gobierno cuando reveló que usaban planes sociales con métodos corruptos y para fines políticos o personales. La mayor parte del sindicalismo sabe que los trabajadores están más preocupados por la eventual pérdida del trabajo que por recuperar el porcentaje de poder adquisitivo que perdieron por el ajuste de Javier Milei. Según analistas de opinión pública, los trabajadores están al tanto de que los sindicatos son organizaciones políticas y partidarias, y que no son auténticos representantes de los argentinos con empleos. Es difícil no comparar que durante la pésima gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hubo un solo paro general de la CGT (y se registraron muy pocas huelgas sectoriales) mientras la inflación acumulada en los cuatro años de ese gobierno cristinoperonista fue del 890 por ciento y la pobreza subió hasta más del 40 por ciento. Ningún ajuste mete tanto la mano en el bolsillo de los argentinos de a pie como la inflación y el temor a la pobreza, si ya no están dentro de la pobreza.

01.42 | Paro de transporte del 30 de octubre: qué servicios se verán afectados

Este miércoles 30 de octubre hay un paro nacional de transporte. La medida de fuerza es por 24 horas, según informaron los gremios del sector, y tiene como motivo el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y el aumento en boletos en estas áreas tras la quita de subsidios.

En ese sentido, muchos usuarios del transporte público se preguntan qué servicios estarán afectados por la protesta.

01.00 | Paro de transporte: cuáles son los servicios afectados y quiénes impulsan la protesta

Trenes: el gremio de los maquinistas de La Fraternidad, a cargo de Omar Maturano, es uno de los impulsores del paro. Si bien la Unión Ferroviaria, el otro gremio que talla fuerte en la actividad, se desmarcó de la protesta el servicio de pasajeros de corta, media y larga distancia no funcionará como tampoco el de cargas.

Subte porteño: habrá cese de actividades en todas las líneas. Roberto Pianelli y Néstor Segovia, número uno y número dos del sindicato de los metrodelegados, se sumaron a la Mesa Nacional del Transporte que encabeza Pablo Moyano.

Aviones: adhieren cinco de los ocho gremios más importantes. El sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga. No habrá vuelos de Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras y complicaciones con el resto de las líneas aéreas, pese a que no tengan una fuerte presencia gremial.

