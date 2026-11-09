Tensión en la Provincia: los intendentes presionan por las reelecciones indefinidas, mientras Kicillof negocia su presupuesto

Cuando falta menos de un mes para que venza el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof presentó el proyecto de ley de presupuesto del año 2027 y puso en marcha la temporada alta de negociaciones con la oposición que se inaugura con cada votación del cálculo de recursos y gastos del gobierno provincial. Ese juego de oferta y demanda que el oficialismo comparte con la oposición tiene, además, un condimento que agita al peronismo: el reclamo por el regreso de las reelecciones indefinidas, que ya hacen en público intendentes alineados con el gobernador.

El paso del tiempo sin que avance esa iniciativa intranquiliza a los jefes comunales. El jueves pasado, Kicillof presentó en la Legislatura su proyecto de presupuesto, que calcula gastos por $58,6 billones. Con su ministro de Economía, Pablo López, a cargo de la presentación ante los legisladores provinciales, también expuso su ley impositiva y un pedido de endeudamiento por hasta US$1000 millones, con un fondo de seguridad para las intendencias del 8% de esa suma.

Legisladores como el diputado Andrés De Leo (Coalición Cívica) o el senador Marcelo Leguizamón (Hechos) ya enviaron mensajes críticos sobre el proyecto de presupuesto de Kicillof. El monto del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad será un punto de negociación, avisó una fuente opositora bonaerense que dialogó con LA NACION.

El ministro López, la vicegobernadora Verónica Magario y uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, en la presentación del presupuesto Cámara de Diputados bonaerense

El debate por el presupuesto, la ley impositiva y el endeudamiento coincide con un momento de mayor agitación en la pelea por la vuelta de las reelecciones indefinidas, una intención del gobernador Kicillof que algunos de los intendentes que lo respaldan ya se ocupan de expresar en público. Esa pretensión no tiene eco, por ahora, en la Legislatura, donde Kicillof necesitaría apoyo opositor en ambas cámaras. Es un proyecto en el que no lo respalda el Frente Renovador, integrante de sus bloques legislativos. Las sesiones ordinarias se extienden hasta el 30 de noviembre.

En diciembre de 2021, cuando la ley de reelecciones se modificó para permitir un mandato más a los intendentes, ese cambio se hizo en paralelo al debate del presupuesto. Todo ocurrió en una frenética jornada, al borde del fin de año, un 28 de diciembre.

Al menos dos intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (espacio político del gobernador Kicillof) que están impedidos de volver a candidatearse, dado el límite de dos mandatos consecutivos vigentes, salieron la semana pasada a pedir la eliminación de esa prohibición. Se trata de Mario Secco (Ensenada, que transita su sexto mandato seguido) y Andrés Watson (Florencio Varela, con dos períodos consecutivos).

Axel Kicillof y Mario Secco Prensa PBA

Secco apuntó contra Sergio Massa, líder del Frente Renovador. “Le llenamos la cancha con 50.000 compañeros [por un acto en el estadio de Defensores de Cambaceres]”, recordó sobre la campaña presidencial del líder del Frente Renovador, en declaraciones a Radio Con Vos formuladas el martes pasado. “Ahora viene a decir que los intendentes no tienen que ser reelectos. ¡Qué hermoso mamarracho!“, dijo el intendente de Ensenada.

Tras los dichos de Secco, el Frente renovador bonaerense publicó un comunicado. “En 2016, el Frente Renovador le puso un límite a la permanencia en el poder en la provincia de Buenos Aires. Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma”, se subrayó en el documento del massismo bonaerense. Aliados de Secco, como Susana González (presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata), respondieron marcando que hay dirigentes del Frente Renovador con más de una reelección que permanecen en sus cargos.

Watson, con Kicillof, Larroque y Batakis, el jueves, en Florencio Varela MIGUEL ZARATE - Prensa Varela

El otro intendente que pidió por la vuelta de la reelección indefinida fue el varelense Watson, y lo hizo con Kicillof a su lado, el jueves, durante un acto del MDF en su distrito. Mientras sus militantes cantaban “Borombombón, borombombón, para Andrés Watson la reelección” (y Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, acompañaban el cántico), el jefe comunal afirmó: “Eso depende del acuerdo de muchos compañeros. Pero aquí hay un hombre, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo cuál era su decisión. Dependerá de que cada uno de los que tenga poder de decisión pueda pensar que es inconstitucional que 80 intendentes de distintos partidos sean sacados de las listas. El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”.

El debate por las reelecciones de los intendentes no ingresó en la discusión durante la reunión del consejo del PJ bonaerense, que Kicillof encabezó el miércoles pasado, indicaron a LA NACION dos fuentes que participaron de ese encuentro. “Estaba acordado que no se planteaba el tema en la reunión. Si bien se está hablando informalmente, la idea era no incluirlo en el consejo porque es algo institucional. Estamos urgidos por los plazos para designar congresales nacionales”, dijo una de esas fuentes.

Otras posturas

En la oposición bonaerense, los últimos días fueron de posicionamientos contra la reelección indefinida de los intendentes. La semana pasada, hicieron planteos contrarios a su restablecimiento tanto La Libertad Avanza (LLA) como Pro.

El presidente de LLA bonaerense, el diputado Sebastián Pareja, rechazó las reelecciones indefinidas. “Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos. Estamos ante un punto de inflexión: seis de cada diez intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente. El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza”, subrayó al rechazar la posibilidad de que el sello político del presidente Javier Milei se preste a negociar el tema.

Sebastián Pareja y Karina Milei Tadeo Bourbon

“Desde Pro de la provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley de Pro contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia”, se enfatizó en un comunicado de la mesa bonaerense de Pro.

En el radicalismo, que tiene 27 intendentes concentrados en el interior de la provincia de Buenos Aires, la postura sobre la reelección indefinida es menos nítida.

En los debates por el presupuesto y, eventualmente, por el regreso de las reelecciones indefinidas, Kicillof tiene un escenario más auspicioso en la Cámara de Senadores provincial que en la de Diputados. En caso de alinear a todos los sectores del peronismo, Kicillof tiene mayoría en el Senado provincial (el bloque justicialista tiene 24 integrantes). En Diputados, en cambio, con sus 39 legisladores la bancada justicialista no alcanza por sí sola para configurar mayoría (son 92 bancas y se necesitan 47 para lograrla). Para aprobar pedidos de endeudamiento, la cuenta se hace más exigente para el gobernador, debiéndose lograr dos tercios.