Axel Kicillof presentó su proyecto de presupuesto y busca aval para un endeudamiento por US$ 1000 millones

El gobierno de Axel Kicillof presentó este jueves el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, en un encuentro que sostuvo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, con legisladores provinciales.

El cálculo de gasto total es de $58,6 billones. La iniciativa incluye un pedido de endeudamiento por US$1000 millones y un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para las intendencias, atado a ese endeudamiento. La emergencia económica, que rige en la Provincia desde el año pasado, continuará vigente.

Según resumió el Ministerio de Economía provincial, el proyecto de presupuesto prevé una inversión de capital de $4,05 billones; otros $2,32 billones para “protección de sectores vulnerables” (incluye la extensión del alcance del Servicio Alimentario Escolar); un gasto en el área de salud de $2,26 billones; de $1,93 billones en educación, y, en el área de seguridad y Servicio Penitenciario, de $1,98 billones.

Roberto Feletti, Sergio Berni, Juan Pablo De Jesús, Mariano Cascallares, Rubén Eslaiman, Malena Galmarini y Gervasio Bozzano, en la primera fila de la presentación del presupuesto bonaerense 2027 Cámara de Diputados bonaerense

“El gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que, a octubre, alcanzan $20 billones, que en la gestión del gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, dijo López en la presentación. “A esto, se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”, añadió.

“En el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, [Ley] Impositiva y [Ley de] Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo”, subrayó el ministro de Economía provincial ante los legisladores.

El gobierno provincial solicita un endeudamiento por US$1000 millones. El año pasado, había logrado autorización para tomar deuda por hasta US$3685 millones. Para conseguir aprobación para su solicitud de endeudamiento, el gobernador incluyó en su ofrecimiento un fondo para los municipios destinado al área de seguridad (Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad), atado a la recaudación del endeudamiento.

Pablo López y Axel Kicillof Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Sobre el proyecto de Ley Impositiva, el gobierno bonaerense destacó que no se modifican las alícuotas de Ingresos Brutos, que no habrá incremento de impuestos patrimoniales y que no se modifican las alícuotas del impuesto de sellos.

Según un análisis de una bancada opositora, los gastos y recursos se elevan cerca del 36% nominal con respecto a la ley de presupuesto de 2026, mientras que el déficit financiero sube más del 40% (de $1,54 billones a $2,15 billones).

Magario afirmó que el gobierno provincial cree “en los consensos”. Y sostuvo: “Es un Presupuesto donde hay mucha inversión dedicada a la salud, la educación y el sostenimiento de obras públicas y viales que hoy están absolutamente paradas en el país”.

Desde bloques como el de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, en tanto, adelantaron a LA NACION que reclamarán que el presupuesto incluya un “reparto equitativo de recursos para todos los municipios, sin discrecionalidad” y que “se ponga el eje en que lleguen los recursos para que la obra social IOMA no siga disminuyendo sus prestaciones e incumpliendo con sus afiliados”.

El diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica) cuestionó la presentación que hizo López. “El gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores. Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, señaló De Leo en su cuenta de la red social X.

La presentación del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires por parte del ministro @PabloJ_LopezOK deja varios interrogantes y una certeza: el gobierno de @Kicillofok ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores.



Una… pic.twitter.com/nctLlGIT9t — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) November 5, 2026

El 31 de agosto, el gobierno bonaerense había avisado a la Legislatura que no presentaría el proyecto de presupuesto en término, debido a que necesitaba los parámetros del presupuesto nacional, que se presentó el 15 de septiembre.

La presentación del presupuesto, a cargo del ministro López, se realizó este jueves por la mañana, en el auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense. Lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario (preside el Senado provincial) y uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera.

Según pudo saber LA NACION de una fuente legislativa al tanto del recorrido que tendrá el proyecto, el 17 de noviembre habrá un encuentro entre el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y los integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras legislativas.

El período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense finaliza el 30 de noviembre. Con la llegada del proyecto de presupuesto, se abre un ámbito de negociaciones entre oficialismo y oposición. Entre los temas pendientes de resolución, están la intención de la mayoría del peronismo de reinstalar la reelección indefinida de los intendentes, o el nombramiento de jueces para la Suprema Corte bonaerense (que tiene cuatro vacantes).