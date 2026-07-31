Tensión política en Mar del Plata: Montenegro amaga con regresar a la intendencia y se activa la pelea por su sucesión

MAR DEL PLATA.- ¿Vuelve? La pregunta, poco a poco, empieza a hacer cada vez más eco en los pasillos del palacio de gobierno marplatense. Guillermo Montenegro se tomó licencia e interrumpió su segundo mandato al frente de la comuna a comienzos de diciembre último para asumir como senador bonaerense. En ese momento, tenía expectativas de acceder a un lugar en el gabinete nacional de Javier Milei. Dejó en su cargo a Agustín Neme, su ladero en el inicio de su gestión y uno de los referentes del oficialismo local en el Concejo Deliberante. Uno y otro comparten, hasta hoy, la misma presentación en su perfil de redes sociales: intendente de General Pueyrredón.

Si bien dialogan con frecuencia, la relación entre Montenegro y Neme comenzó a deteriorarse. En los últimos meses surgieron diferencias en torno al manejo de la administración y cortocircuitos por la estrategia electoral para 2027. Neme heredó una crisis financiera en el municipio, que le quita margen de maniobra, y enfrenta protestas y cuestionamientos por una seguidilla de hechos de inseguridad. En ese contexto, el exjuez amaga con regresar a Mar del Plata para relanzar la gestión y ordenar su sucesión. De esa manera, intentaría preservar su capital político en el distrito.

Hombre fuerte desde los orígenes del Pro, Montenegro lleva siete meses y apenas dos sesiones en una banca que ganó como representante de la Quinta Sección Electoral y cabeza de lista de La Libertad Avanza. Una victoria que en lo personal tuvo doble valor: derrotó a Fuerza Patria que llevaba como principal figura a Fernanda Raverta, con la que ahora comparte la Cámara alta provincial y a la que ya había vencido mano a mano en las últimas dos elecciones de gobierno municipal. Si bien sonó como posible sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia de la Nación, Montenegro no consiguió la bendición de Karina Milei, quien se inclinó por Juan Bautista Mahiques. “El guiño era de Santiago Caputo, la decisión fue de Karina Milei”, coinciden dos fuentes políticas de espacios opositores.

Guillermo Montenegro, durante una reunión de Pro Fabián Marelli

Cerca de Montenegro admiten que no descartan un eventual regreso a la intendencia. Si bien no hay plazos y son cautos, el tema está cada vez más presente y una decisión en ese sentido podría ser inminente. Lo asocian al contexto social y político que atraviesa el distrito. “Es externo a lo que quiere Guillermo, que es quedarse en el Senado”, aseguran.

El modelo económico libertario impacta en la actividad del comercio, el turismo o las pymes vinculadas a la pesca y la industria. Son sectores que reclaman respuestas del municipio, que carece de herramientas de financiamiento y sufre la caída de la recaudación.

“Si hay un regreso, no será con las manos vacías”, anticipan los que juegan la ficha a verlo de nuevo y a corto plazo en el despacho de jefe comunal. Refieren a una llegada con otro impulso y expectativas renovadas que buscaría asegurar, por un lado, fondos frescos nacionales para reacomodar una economía del municipio que anda entre algodones, con déficit en 2025 de casi 7.500 millones de pesos. Por otro, respuestas para un tema que está más sensible que nunca en Mar del Plata: la seguridad. Refuerzos, con fuerzas federales, sería una de esas apuestas.

Junto con Diego Santilli y Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro impulsó el acuerdo entre Pro y LLA en 2025

En el oficialismo local responsabilizan a Kicillof por la situación de seguridad en el distrito. Acusan a la administración provincial de escatimar el giro de fondos coparticipables. “Mar del Plata es el segundo municipio que más aporta y somos de los que menos reciben. Hay un abandono adrede de la provincia para que paguemos el costo político por la seguridad”, dicen. Ayer, hubo protestas y cacerolazos para reclamar medidas en los barrios Los Tilos, Playa Grande, Los Pinares, San Martín, Camet, Stella Maris, Cerrito y San Salvador, entre otros.

La partida de Montenegro, entonces con aquella chance de ser ministro nacional, había dejado abierto un margen de acción para que la gestión a emprender por Neme habilitara espacios de participación a otras fuerzas. La posibilidad de dar forma a un gabinete propio se le truncó cuando se confirmó que el intendente en uso de licencia asumiría definitivamente como senador bonaerense. La estructura y cargos de gobierno casi no se tocaron.

Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en Mar del Plata PRO

Los libertarios se han convertido durante estos meses en uno de los pilares y apoyos propios de la gestión de Neme. Fuentes del Concejo Deliberante señalan que en ese sentido es muy relevante la labor que viene realizando la senadora provincial Cecilia Martínez (LLA). No obstante, el grupo de Neme tiene como interlocutor al diputado nacional Alejandro Carrancio, principal referente de los Milei en el distrito. “Nos acompañaron en todo lo que les pedimos. Se portan mejor que los propios”, dicen en el sector del intendente interino.

La pelea por la sucesión

Neme y Montenegro hace tiempo que dejaron de mostrarse juntos. Han coincidido en ámbitos de reuniones partidarias -a fines de junio participaron del acto que realizó Mauricio Macri- y otras de gestión, casi siempre en butacas a distancia. Una de las últimas fotos que compartieron fue el 2 de abril, durante el acto de homenaje a los veteranos y excombatientes de Malvinas. No obstante, los laderos de Montenegro relativizan las tensiones con Neme. “No hay interna. Responde 100% a Guillermo”, afirman fuentes de Pro.

🇦🇷 Con profundo respeto por nuestra historia y por Malvinas, recordamos hoy a nuestros héroes.



A los que no volvieron y a quienes regresaron, que con su entrega dejaron una enseñanza que sigue vigente: el valor de estar codo a codo, de no bajar los brazos y de mantener viva la… pic.twitter.com/gohv5zJrUs — Agustin Neme (@agustin_neme) April 2, 2026

En el caso que deba suspender el actual interinato, durante el que ha alzado las banderas de la defensa del espacio público y exhibió como uno de sus mayores logros la eliminación de una histórica feria que durante más de 25 años ocupó de manera ilegal un sector de Playa Bristol, Neme deberá volver a su banca en el Concejo Deliberante. Allí había sido jefe de bloque y alfil de la gestión de Montenegro desde mediados de 2021.

Su potencial como sucesor se percibe deslucido. Montenegro ya suma dos mandatos y no podrá aspirar a un tercer período consecutivo —en caso de que se mantenga vigente la ley que eliminó las reelecciones indefinidas y que ahora el peronismo busca derogar—.

Milei, junto a Santilli y Montenegro Mauro V. Rizzi

La carta propia para 2027 podría ser Fernando Muro, que fue su secretario de Producción en el inicio de la gestión y una de las principales figuras en aquella cruzada contra Alberto Fernández y Kicillof que permitió una apertura temprana del comercio y en especial la gastronomía, tras la pandemia de coronavirus. Por esos días de 2021 lo eligieron como cabeza de lista de ediles y ganó en la elección de medio término. Repitió el éxito en septiembre pasado. Aquella vez no asumió y siguió en el Ejecutivo. Desde este último diciembre es concejal.

En el grupo de Montenegro mencionan como eventuales postulantes a Muro o el senador nacional Maximiliano Abad, referente de la UCR en Mar del Plata. Pero tampoco descartan a Neme. En tanto, LLA impulsa como candidato a intendente a Carrancio, mano derecha de Sebastián Pareja.

Cerca de Neme afirman que solo apoyarán a Montenegro, en el caso de que decida competir y se vuelva a habilitar la reelección eterna de jefes comunales en Buenos Aires, un proyecto impulsado por Kicillof y el PJ. “Si hay un acuerdo con otro sector, vamos a pedir una PASO”, avisan.

Montenegro ha demostrado poder de fuego electoral en los últimos años. De hecho, La Libertad Avanza lo mostró como tropa propia en las legislativas de septiembre pasado, cuando el exjuez posó con el buzo violeta de Milei, pese a su pertenencia a Pro. El vínculo con el karinismo quedó erosionado después de que se frustrara su ingreso al Gabinete. Por caso, molestó que haya votado a favor de un proyecto de resolución impulsado por Fernanda Raverta para repudiar la reforma del Régimen de Zonas Frías y la reducción del alcance de los subsidios al gas que promovió Milei.

El regreso de Montenegro a General Pueyrredón llegaría atado a un proyecto mucho más ambicioso para las elecciones generales del año próximo. Pese a sus desencuentros con el karinismo, el senador orbita cerca de Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional, y Cristian Ritondo, titular de Pro en Buenos Aires, quienes apuestan a lograr un entendimiento electoral entre libertarios y macristas en 2027 para disputar la gobernación provincial.

Entre tanto, el peronismo local quedó atravesado por la interna de facciones. Por un lado, está el sector de Cristina Kirchner, que lidera Raverta, y, por el otro, el grupo que reporta a Kicillof, comandado por el exintendente Gustavo Pulti.

Con la colaboración de Darío Palavecino, corresponsal en Mar del Plata