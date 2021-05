Tensión por corte de ruta “antiminero” en Trelew

TRELEW.- Un grupo de manifestantes “antimineros” y partidos de izquierda mantienen bloqueado el acceso norte a Trelew, sobre la ruta nacional 3, en protesta por el rechazo en la Legislatura de Chubut a la iniciativa popular que pretendía prohibir la actividad minera en la provincia patagónica.

Por la tarde, el cruce entre los manifestantes y camioneros que buscaban seguir camino hacia el sur del país ocasionó momentos de tensión y de liberación forzada del tránsito en el piquete, que volvió a endurecerse sobre las 20 de este viernes.

Por la mañana, los manifestantes cortaron el tránsito vehicular por completo. Sin embargo, el reclamo de los automovilistas y camioneros obligó a descongestionar la ruta, que es un paso clave para unir el norte con el sur del país por la costa atlántica.

Los grupos y organizaciones que encabezan el corte están apostados en el sector desde el mediodía del jueves, en protesta al rechazo de la iniciativa popular. Hubo momentos donde se formaron colas de hasta 15 kilómetros, a ambos lados del piquete, consecuencia de la gran cantidad de horas que sostuvieron el retén.

Por mayoría, la Legislatura de Chubut rechazó la iniciativa presentada en noviembre con 31 mil firmas. Se pretendía, de este modo y través de un mecanismo que fija la Constitución provincial, prohibir la actividad minera en territorio chubutense. Sin embargo, los alcances de las sustancias que hubieran quedado prohibidas alertaron a otras actividades productivas, como la del petróleo y el aluminio.

El resultado de la sesión del jueves provocó un inmediato rebote en la ruta 3, donde se instalaron manifestantes que participan del corte de ruta. Durante la jornada del viernes, el grupo permitió el paso de vehículos y camiones, según criterios sanitarios o de urgencias médicas, indicaron.

Sin embargo, por la mañana se vivieron momentos de tensión: “Llevo respiradores para Tierra del Fuego y no me dejan pasar”, dijo un camionero que viajaba hacia el sur del país y quedó varado en el piquete. Atrapado en una fila de 15 kilómetros de largo, dijo: “Estoy parado desde las 9 de la noche (del jueves). Transporto respiradores que llevo a la fábrica en Río Grande. Allá los arman y los mandan de nuevo. Pero no me dejaron pasar. Respeto la medida, pero no es así”, señaló en comunicación con Cadena Tiempo.

El transportista aseguró que es una falta de empatía de parte de los manifestantes: “Cuando llegué, en la bajada a Trelew ya había cola ¿Dónde está el gobierno?”. La prolongación del corte agrupó en la ruta, además de camiones con alimentos y otras cargas, un importante número de vehículos particulares.

Por la mañana, en una asamblea decidieron realizar un corte total por tiempo indeterminado, hasta tanto el Gobierno provincial se establezca una mesa de diálogo reclamando que se vuelva a tratar la iniciativa popular y que se retire el proyecto de zonificación minera. Sin embargo, en horas de la tarde decidieron levantar provisoriamente esa medida, luego de los incidentes con algunos de los conductores y camioneros del lugar.

Así, habilitaron el tránsito de todo tipo de vehículos durante media hora por mano, y desde las 18 y hasta las 20. Transcurrido ese lapso, la interrupción en la circulación volverá a ser total. El rechazo a la iniciativa popular levantó una fuerte polémica en Chubut, donde tiene dictamen favorable un proyecto de zonificación minera.

Tras la decisión de la Legislatura, hubo movilizaciones en la cordillera de Chubut, donde no existe consenso social para el desarrollo de la minería. La zonificación pendiente de tratamiento avanza sobre dos departamentos de la meseta central, golpeada por la caída de la actividad en los campos.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, aseguró que “es un avasallamiento a la libertad democrática de los seres humanos”, porque “no opinar igual lleva a este tipo de actitudes que creo que no corresponden”. En tal sentido, remarcó además que “si se hubiese aprobado la Iniciativa Popular hubiesen cerrado muchas empresas lo que provocaría despidos masivos”.