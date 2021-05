Malvinas. Cómo hallaron la tumba donde habría restos de soldados argentinos

El gobierno de las Islas Malvinas anunció ayer que apoyará los esfuerzos para establecer si hay combatientes argentinos no identificados sepultados en Caleta Trullo (Teal Inlet), según un comunicado difundido ayer a la tarde. El operativo será una extensión del trabajo realizado por la Misión Humanitaria encabezada por la Cruz Roja Internacional y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que ya lleva identificado 115 cuerpos sepultados en el Cementerio de Darwin desde la culminación del conflicto bélico.

Todo comenzó en julio pasado, cuando las autoridades de las islas recibieron una denuncia de un veterano de guerra inglés que señalaba la existencia de una “tumba de guerra”, como se les llama a los lugares donde descansan restos de soldados que caen en pleno combate con pocas posibilidades de ser identificados. El veterano de guerra se contactó con el gobernador inglés y le notificó que en Teal Inlet (Caleta Trullo) descansan los restos de uno o más soldados argentinos que no habían sido relevados en ningún informe posterior a la guerra.

Luego de una serie de consultas a militares que participaron de la guerra, repasando archivos, y reconstruyendo con informes de época la situación, el gobierno isleño anunció: “Continuaremos en nuestros esfuerzos para determinar si estos informes son correctos o no, lo que significa tratar del tema con funcionarios argentinos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para determinar los próximos pasos en este proceso”. Y describió el trabajo como “una investigación policial en curso” e instó a los habitantes isleños a “contactarse con los investigadores si es que cuentan con información relevante que aporte al caso”.

Hoy comenzÑ la primera excavaciÑn en el trabajo de la Cruz Roja Internacional para identificar a los restos de los combatientes que permanecen en un cementerio en las Islas Malvinas. Foto: Hernan Zenteno 20_6_17 Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Una de las fuentes consultadas es el coronel británico Geoffrey Cardozo, quien en febrero de 1983, siendo entonces capitán del ejército, tuvo la misión de exhumar, recoger e identificar todos los cuerpos que estaban en distintos puntos de las islas, trabajo que quedó detallado en el Informe Cardozo, que sirvió 36 años después a la Cruz Roja y al EAAF para facilitar la identificación de cuerpos sepultados en Darwin. Cardozo señaló que prestó particular atención a lo sucedido en la Isla Soledad, precisamente en Caleta Trullo.

“En febrero de 1983, cuando estábamos en plena tarea de exhumación e identificación de los cuerpos, envié a la mitad de mi equipo a Teal Inlet (Caleta Trullo) a investigar la posibilidad de que se encontraran más tumbas de guerra en la zona, pero volvieron a Puerto Argentino sin novedad”, relata Cardozo a LA NACION. Y agrega: “De todos modos, como en esa zona funcionó un hospital de campaña de las fuerzas británicas y allí encontramos el cuerpo de un soldado argentino que logramos identificar, no sería extraño que puedan existir más. La pista debe ser investigada”.

El soldado mencionado por Cardozo, y luego identificado, fue Ramón Omar Quintana, oriundo de Tucumán, integrante del Regimiento de Infantería 7.

¿Qué dice el informe Cardozo sobre Teal Inlet?

El llamado Informe Cardozo es el material de archivo más importante para conocer qué pasó con la exhumación e identificación de cuerpos en Malvinas. Efectivamente en su página 13 el Informe Cardozo señala: “Fecha de 29 de enero de 1983: Un pequeño equipo de contratistas enviado a Teal Inlet para exhumar y recuperar un cuerpo culminó como misión exitosa”, detallando que se trataba del mencionado Ramón Quintana identificado en ese momento.

Pero, además, en su página 14 el Informe detalla específicamente sobre la primera denuncia respecto de lo ocurrido en Teal Inlet: “Fecha de 1 de febrero de 1983: Se investigarán dos informes de último minuto de tumbas cerca de Teal Inlet y Johnsons Harbor. Fecha de 2 de febrero de 1983: Se investigaron informes de último minuto de tumbas cerca de Teal Inlet y Johnsons Harbour, pero no se encontró evidencia de tumbas”.

Cardozo señala a LA NACION: “Nunca había registrado estas supuestas tumbas en mis notas preparatorias, nosotros recibimos esta información en particular a última hora, totalmente no programada, basada en un rumor, pero solo para asegurarme envié a uno de mis dos pequeños equipos al área de Teal Inlet y Johnsons Harbour para verificarlo, pero no encontraron absolutamente nada, como indica mi informe”.

Malvinas: en una histórica ceremonia las familias de 90 soldados pudieron rendirles homenaje en tumbas con nombre, hubo aplausos para el militar británico que los sepultó Víctor Bugge / Secretaría de Derechos Humanos

Cardozo señala que en ese momento observó que como el Equipo Quirúrgico de Campo 5 montó un hospital de campaña en la zona días antes de partir a Monte Longdon, lo que permite entender que “algunos de nuestros soldados británicos muertos fueron enterrados temporalmente allí después de esa batalla en Longdon antes de ser exhumados y traslados al Reino Unido unas semanas después de la rendición. Siempre existe la posibilidad de que algunos heridos argentinos también fueran atendidos allí y, tal vez, posteriormente murieran y fueran enterrados. Pero esto, aparte de Quintana por supuesto, es pura conjetura de mi parte y ninguno de los documentos que recibí inmediatamente después del conflicto en julio lo indicaba. Tampoco encontré tumbas en la visita de mi equipo el 2 de febrero 1983”, culmina.

Geoffrey Cardozo y el veterano de guerra argentino Julio Aro son piezas fundamentales para la realización de la mencionada Misión Humanitaria, trabajo por el cual fueron candidateados al Premio Nobel de la Paz.

Consultado por LA NACION, Aro confirmó que en agosto próximo se realizará un relevamiento de la zona denunciada en busca de posibles cuerpos: “Es una esperanza más para la identificación de nuestros compañeros, esta investigación sería una extensión del trabajo que vienen realizando la Cruz Roja y el EAAF que en agosto próximo viajarán a las islas a relevar la zona de Caleta Trullo para comprobar la denuncia. Todo lo que se haga en ese sentido será bienvenido. Nunca perdamos de vista que se trata de un trabajo humanitario”, culminó.

Qué pasó en Caleta Trullo

Cuando las fuerzas inglesas desembarcaron en San Carlos, tres semanas antes de la culminación de la guerra, las fuerzas británicas construyeron una posición sólida en Malvinas, iniciando la fase terrestre de la campaña. Desde San Carlos avanzaron hacia Darwin, derrotando a las fuerzas argentinas en el Combate de Pradera del Ganso y haciendo cabecera más tarde en Teal Inlet, donde reunieron fuerzas y montaron un hospital de campaña.

Los diarios de guerra ingleses informan que el 3er Regimiento de Paracaidistas llegó a Teal Inlet el 28 y 29 de mayo de 1982 en su camino desde San Carlos a Monte Longdon. Curiosamente también señalan que su llegada allí fue sin oposición y no detallan enfrentamientos en esa zona. Teal Inlet fue una posición fundamental para las fuerzas inglesas porque lograron establecer una de sus bases logísticas más avanzadas que les permitió atacar la principal posición defensiva argentina en los montes lindantes a Puerto Argentino.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project