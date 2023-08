escuchar

En el llamado “círculo rojo” dan por descontado que Carlos Melconian, economista principal de la Fundación Mediterránea, llevará las riendas del Ministerio de Economía si Patricia Bullrich gana la presidencia en octubre próximo. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio no lo desmiente pero tampoco apura una definición. Es consciente de que primero deberá encarar la fina tarea de integrar los equipos económicos de la coalición.

Cada vez que se le pregunta quién será su ministro de Economía en caso de acceder a la Casa Rosada Bullrich señala a Melconian y a Luciano Laspina, en ese orden. Los dos anhelan subir al podio y, si bien lo disimulan, ambos mantienen algún recelo. Trabajan por separado, cada uno en su plan económico con sus respectivos equipos técnicos. No hay aún comunicación entre ellos pese a que Bullrich los cobija a los dos. Melconian suena como el favorito; Laspina, en tanto, es mencionado como candidato a ocupar la presidencia del Banco Central. Sin embargo, tanto en el entorno del extitular del Banco Nación como en el del diputado aseguran que no hay ningún problema entre ellos.

Mientras Bullrich calibra los tiempos antes de formalizar los anuncios, rige una suerte de “doble comando” económico que provoca cierta desorientación en sectores de Juntos por el Cambio. El Fondo Monetario Internacional (FMI), para sondear cuáles serán las prioridades económicas del plan que llevará adelante Bullrich si gana las elecciones de octubre, debió comunicarse la semana pasada tanto con Laspina como con Melconian, cada uno por separado.

Hay un sector en Juntos por el Cambio que, angustiado por la omnipresencia mediática de Javier Milei luego de triunfar en las primaria s, insiste en que Bullrich debería definir cuanto antes un vocero económico que la represente para dar el debate, hoy copado por el ministro candidato Sergio Massa y el contrincante libertario . Máxime en estos tiempos de máxima incertidumbre en la economía por los efectos de la devaluación que ordenó el Gobierno y la consecuente alza de precios.

“El problema no es no tener un vocero económico. El problema es tener dos”, advierten en la coalición opositora.

Por de pronto, Bullrich hará una gran puesta en escena la semana próxima para exhibir a los equipos técnicos de todas las áreas que trabajan en la plataforma de gobierno de Juntos por el Cambio. Será un tiro por elevación al libertario Milei; una demostración para enrostrarle sus carencias en materia de gestión. Por el área económica estarán presentes Laspina; Hernán Lacunza, el referente económico de Horacio Rodríguez Larreta –quien cayó derrotado en las primarias frente a Bullrich- y Eduardo Levy Yeyati, del radicalismo.

Si bien estos tres economistas trabajaron por separado en las plataformas de sus respectivos candidatos, lo cierto es que entre ellos prima una buena sintonía. Los contactos entre sus equipos han sido fluidos durante la campaña pese a la batalla por veces feroz que se libraba en la cúspide. Más allá de los matices, coinciden en los lineamientos centrales y se profesan mutuo respeto profesional. No sucede lo mismo con Melconian, a quien critican –siempre por lo bajo- por su histrionismo mediático.

Como titular del IERAL, Melconian presentó en junio pasado un plan económico para quien llegue en diciembre a la presidencia. Se lo llevó a Bullrich y a Larreta. Este plan supone “un cambio de régimen económico” basado en un trípode que integre la estabilidad macroeconómica, una profunda reforma del sector público y la “desobstrucción del sector privado” . Entre los aspectos centrales está el reconocimiento del bimonetarismo, incluso con una eventual reforma del Código Civil que autorice los contratos en ambas monedas.

Laspina también cree en un sistema bimonetario, pero subraya la necesidad de fortalecer el peso, la moneda nacional.

“Si no tenemos peso fuerte no puede haber bimonetarismo y para eso se necesita no tener cepo”, enfatizó en la presentación de su libro “Desenredar la Argentina”, donde desgrana los principales ejes del programa económico que elaboró para Bullrich junto a su equipo, integrado por Guillermo Mondino (hermano de la candidata a diputada por la Libertad Avanza Diana Mondino); Javier Ortíz Batalla (expresidente del Banco Ciudad); Gabriel Lopetegui (representante de la Argentina ante el FMI entre 2017 y 2020) y Pablo Guidotti (ex secretario de Hacienda durante el segundo gobierno de Carlos Menem).

Melconian, por su parte, lleva como equipo a los economistas Enrique Szewach, Rodolfo Santángelo, Facundo Martinez Maino, Daniel Artana, Jorge Vasconcelos, Marcelo Capello y Juan Manuel Garzón, entre otros. Todos ellos colaboraron en la elaboración del plan que llevaría adelante Bullrich si finalmente lo bendice –y éste acepta- como su potencial ministro de Economía.

