El economista Carlos Melconian -posible ministro de un eventual gobierno de Patricia Bullrich- cruzó al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, luego de que este último replicara declaraciones televisivas del referente de Fundación Mediterránea presuntamente a favor de la dolarización.

“Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible... Otro que ha sido derrotado...” , escribió Milei a través de X. En la misma publicación sumó una imagen con dichos Melconian durante una entrevista con TN. “La dolarización debe ser ordenada”, dice la inscripción de la fotografía.

Al tomar conocimiento del posteo, Melconian decidió ofrecerle respuesta al referente libertario en formato de video.

“Querido Javier, veo que has venido al debate. Ahora, te confundís. Alguien te dijo y vio la palabra dolarización en el título de una nota y te zambulliste. Quiero insistir y te lo digo por enésima vez. No es las cuentas bien, las cuentas mal o todo lo que estás diciendo”, le marcó la cancha en un principio.

“Me invitas a comer fideos con tuco, voy y no tenes ni fideos ni tuco” , lo chicaneó a continuación. Y le pidió no engrupir ni confundir a la gente: “No se puede dolarizar. Eso es lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenes ni los fideos ni el tuco. Decí la verdad”. “También agregué, que seguro no te lo dijeron, que la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito chico de un programa, de un plan. ¿Cuál es tu programa y tu plan?”, cerró.

La aclaración de Melconian no evitó que otro integrantes de La Libertad Avanza hicieran eco de lo expuesto por Milei. “De ser un imposible a tener que hacerse de forma ordenada. Como cambian las opiniones”, escribió el candidato a jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra.

Qué dijo Carlos Melconian sobre la dolarización

Lo cierto es que el posible ministro de Economía de Bullrich alegó en Todo Noticias el pasado lunes que, para llevar a cabo una dolarización, esta debe ser “ordenada y no desordenada a partir de una espiralización previa o un plan Bonex”. Hecha la aclaración, insistió en que la puesta en práctica de este esquema monetario para la Argentina es “inviable por la falta de reservas del Banco Central” . “Perdemos el tiempo pensando en esto porque tampoco resuelve los problemas de la Argentina”, completó.

