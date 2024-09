Video | Tetaz intervino en el cruce entre la diputada Propato y la embajadora británica por una remera de Malvinas

Escuchar

La polémica se desató este jueves en la reunión entre diputados y la embajadora del Reino Unido en la Argentina, Kirsty Hayes, cuando no quiso sacarse una foto grupal con la legisladora de Unión por la Patria (UP) Agustina Propato por tener una remera de las islas Malvinas con la bandera nacional que decía: “Las Malvinas son argentinas” . En un video que se viralizó se ve cuando Propato se niega a sacarse o esconder la prenda bajo el argumento de que “los caídos son familiares” argentinos, mientras que el diputado radical Martín Tetaz intercedió en defensa de la diplomática. “Nosotros también tenemos caídos”, respondió Hayes.

La reunión del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se realizó en el salón Blanco del Palacio Legislativo y de ella formaron parte diputados de distintos bloques. El conflicto surgió cuando, tras el encuentro, se habló de una foto grupal entre los legisladores y representantes de la Embajada y el GPA, y Propato lució una remera negra que tenía en el centro a las islas Malvinas con una bandera nacional en su interior que, además, decía que las islas son argentinas. Allí, según cuenta Propato en la reunión, la embajadora se negó a sacarse la foto.

La reunión del Grupo Parlamentario de Amistad. Foto: Diputados

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve como el presidente del grupo parlamentario, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón, intenta mediar con Propato para calmar las aguas. “No me voy a sacar la remera” , le responde la diputada opositora. Mientras, su compañera de bancada Andrea Freites la apoyó: “Hace todo lo que tengas que hacer”. Tras ello, Almirón repite, que Hayes “ha explicado la situación”.

Ahí fue cuando Propato se dirigió a los integrantes de la reunión. “La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto. Me parece que como argentinos todos tenemos una remera de esta en nuestras casas. Los caídos son nuestros familiares, nuestros caídos, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo... digo porque la embajadora no quiere. Si no me piden que me corra yo de la foto”, explicó. Rápidamente, intervinieron otros diputados, como Margarita Stolbizer, que pidió que “se haga la foto así”. En ese momento, los integrantes se sacaron una foto sin la embajadora.

La diputada de UP Agustina Propato durante la reunión del Grupo Parlamentario de Amistad. Foto: Diputados

El radical Martín Tetaz le consultó a Propato sobre la posibilidad de tener una foto con Hayes. “¿Te podemos pedir una foto todos juntos sin que exhibas la remera? ¿Estás dispuesta?”, preguntó. Aun así, Propato no parecía contenta con dicha consulta. “¿Cuál es el problema con la remera?”, masculló. Entre medio del barullo que comenzó a aparecer, Hayes le dio una terminante respuesta: “Señora diputada, nosotros también tenemos caídos ”. Ante esto, Propato se retiró y se tomaron una foto sin ella. Tras el encuentro, afirmó que esperaba que “se pueda retomar el diálogo y trabajo conjunto”.

La reunión ocurrió en un contexto de renovado diálogo entre las cancillerías de la Argentina y Reino Unido. El martes la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se juntó con su par británico, David Lammy, en Nueva York. Allí acordaron el restablecimiento de un vuelo desde San Pablo, Brasil, a las islas Malvinas con una escala en la provincia de Córdoba y reanudar las visitas de familiares de caídos en la guerra al cementerio de Darwin. El diálogo implicó una nueva etapa de colaboración bilateral que tuvo fuertes críticas de la oposición, en especial del excanciller de la gestión de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Las críticas surgieron alrededor de la vuelta al espíritu del entendimiento del pacto Foradori-Duncan, un comunicado que los países firmaron en 2016 que establecía justamente la cooperación bilateral en nuevas áreas como el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “En el marco de negociaciones secretas y una reunión de cancilleres no anunciada, el Gobierno de Milei se baja de los principios de negociación por la Cuestión Malvinas. Reincidir en el esquema de vuelos y el ‘desarrollo económico’ es darle la espalda a nuestro reclamo”, escribió Cafiero en X. Melella presentó una posición similar, que calificó al nuevo acuerdo como “un retroceso de la posición en la cuestión Malvinas” que “le da la espalda al Congreso y a todo el pueblo argentino”.

“Este tipo de acuerdos, que nuevamente le dan la espalda al Congreso y a todo el pueblo argentino, solamente han permitido consolidar la usurpación británica de parte de nuestro territorio provincial y nacional sin ningún beneficio real para solucionar la disputa de soberanía”, agregó.

