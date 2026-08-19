Fernando Cerimedo se jactaba de su vínculo con Milei para asesorar a dirigentes de la región

En 2023, durante el auge de la ola libertaria, con Javier Milei en plena recta final hacia la Casa Rosada y con sus acciones en alza luego de ganar las elecciones, Fernando Gabriel Cerimedo aprovechó su cercanía con el libertario para vender sus servicios de asesoría a distintos referentes de la derecha regional. Se jactaba por entonces de haber sido el cerebro de la campaña electoral que llevó a La Libertad Avanza al poder.

Distintos expertos del mundo de la consultoría, dirigentes de la oposición y referentes extranjeros consultados por LA NACION reconocieron que los movimientos de Cerimedo, cofundador del portal libertario La Derecha Diario, tenían como “paraguas” su “cercanía” con la gestión de Milei. Hoy, el exasesor libertario, está preso en Bolivia, acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que tenía una relación sentimental con él.

Cerimedo asistió a la cumbre de dirigentes de derecha nucleados en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organizada en Buenos Aires en diciembre 2024. Fue allí junto con su socio español, Javier Negre. Por el escenario, además de Milei, circularon funcionarios del Gobierno y la tropa digital de libertarios que encabeza Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, un soldado de Santiago Caputo.

El Gordo Dan expuso sobre la batalla cultural de La Libertad Avanza en el encuentro de la Cpac, en Buenos Aires, en 2024 Nicolás Suárez

Cerimedo aprovechó ese encuentro de la CPAC para reforzar vínculos que ya tenía y trabar nuevas relaciones con distintos dirigentes de la derecha regional, algunos de ellos hoy en el poder de sus respectivos países.

El vínculo más estrecho que tejió es tal vez el que lo unió al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque el consultor habría tenido como “primer cliente” al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, finalmente derrotado en esas elecciones por Paz.

“Paz lo heredó de Quiroga”, contó una fuente boliviana con conocimiento de ese vínculo, que se sostendría desde noviembre del año pasado, cuando Paz asume la gestión del país vecino, hasta la actualidad. El expresidente de Bolivia Evo Morales culpabilizó públicamente hoy a Cerimedo de haber trabajado para “comprar” la llegada de Paz al poder y luego distintos proyectos aprobados por el Congreso de ese país. “Cerimedo era el dueño de la comunicación y él decidía. Y los ministros denunciaban que Cerimedo decidía quién tenía que hablar en los medios de comunicación”, dijo Morales a AM 750.

En Honduras, Cerimedo asesoró a Nasry Asfura, quien terminó ganando la elección y, luego de un conteo prolongado, fue oficializado como triunfador en diciembre de 2025. A diferencia de su participación en otros países, Cerimedo mantuvo allí un alto perfil, con participación en el control de los comicios desde el búnker de Asfura y declaraciones contra la oposición. No estaría, según fuentes con conocimiento de ese vínculo, trabajando hoy con el actual presidente hondureño.

Quiés es #FernandoCerimedo, el exasesor de Gobiernos de derecha detenido en Bolivia.



Taxista, obrero de una fábrica de plásticos, asesor de seguros y hasta docente de secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Por todos esos oficios pasó en algún momento de su vida Fernando… pic.twitter.com/wnbDCs2vVt — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 19, 2026

El vínculo de Cerimedo con los Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo Flávio Bolsonaro, actual candidato de la derecha en Brasil, es también público y de vieja data. Las acusaciones de fraude en las elecciones de 2022 lanzadas en los medios controlados por Cerimedo fueron el combustible para las violentas manifestaciones que terminaron con el intento de golpe de Estado en ese país, por las que Bolsonaro padre cumple condena en prisión. Cerimedo es investigado por la justicia brasileña por ser parte de una presunta organización golpista. “El vínculo con los Bolsonaro es de Milei, directo”, agregó una voz oficialista, intentando tomar distancia del viejo asesor presidencial.

Otra de las conexiones que se atribuyen a Cerimedo es su asesoría hacia Johannes Kaiser, candidato de la derecha de Chile en la elección que terminó con el triunfo del actual presidente José Antonio Kast. Mientras desde la oposición chilena y el kirchnerismo aseguran que el vínculo existió, cerca de Kaiser lo negaron enfáticamente. “Nunca oí de eso, mi hermano no tenía ni plata para algo así”, afirmó a LA NACION Axel Kaiser, escritor chileno y hermano del ex candidato presidencial.

En 2020, Cerimedo ya había hecho ruido a través de una encuesta de su empresa Numen, sobre la reforma de la Constitución chilena, que terminó muy lejos del resultado final. Durante el gobierno del socialista Gabriel Boric fue acusado de difundir rumores falsos sobre la salud del presidente para beneficiar a los candidatos de la derecha.

El nuevo- y extraño- vínculo que Cerimedo y sus socios venían gestando era con el gobierno venezolano que encabeza Delcy Rodríguez, según averiguó LA NACION. Desde la oposición venezolana puntualizaron que la entrevista que Negre, feroz crítico de todo lo que huela a izquierda, le realizó a fines de junio a Rodríguez tenía por objetivo “blanquear” el actual régimen chavista y dejar de lado a otras opciones como la de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen que hasta su detención encabezaba Nicolás Maduro.

“Todos dicen que son asesores de Milei, pero él no tiene asesores permanentes, salvo Santiago Caputo”, comenta a LA NACION una alta fuente cercana al oficialismo, conocedora de los movimientos de Cerimedo, hoy detenido e imputado por una fiscal de Bolivia de ser el autor intelectual del intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller.

Desde la Cancillería que encabeza Pablo Quirno y la propia Casa Rosada dijeron que los vínculos que pudo haber tejido Cerimedo no afectan hoy las relaciones diplomáticas. “No tiene nada que ver con una eventual reunión de líderes que defienden las ideas de la libertad”, contestaron desde el Palacio San Martín, donde destacaron que, una vez que se “compatibilicen las agendas” de esos dirigentes, la reunión de presidentes de derecha de la región se llevará a cabo, más allá de que, hoy por hoy, nadie del Gobierno reconoce siquiera un vínculo superficial con el complicado consultor.