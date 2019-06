"A las pruebas me remito cómo terminó todo", dijo el conductor televisivo Crédito: Twitter

10 de junio de 2019 • 12:22

Marcelo Tinelli descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones y criticó con dureza a los líderes de Alternativa Federal, el espacio que el empresario y conductor televisivo aspiraba a utilizar como plataforma para dar el salto a la política.

"No descarto hacer política en mi vida porque tengo una vocación pública y me encanta colaborar y estar al servicio. Pero hoy no están dadas las condiciones", afirmó Tinelli en diálogo con la prensa durante su participación en los premios Martín Fierro.

Y apuntó contra la fuerza que lanzaron hace meses los referentes del peronismo no K, Juan Schiaretti , Juan Manuel Urtubey , Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa . El espacio se quebró con la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández . "Trabajé en un espacio que se estaba armando. A las pruebas me remito donde terminó todo", dijo el conductor de ShowMatch, que también había coqueteado con ser el postulante a gobernador bonaerense de Consenso 19, que lidera Roberto Lavagna .

"No voy a hacer absolutamente nada en esta elección. Era una posibilidad, que podía ser como no. No tengo apuro, ya llegará el momento", remarcó Tinelli.

Consultado sobre los motivos que provocaron el debilitamiento de Alternativa Federal, Tinelli respondió: "Habría que preguntarles a los dirigentes. Cada uno eligió otro camino, se fue disgregando el poder para un lado y para el otro. No se dio una unión".

Schiaretti lo había convocado a Tinelli luego de ratificar que la "tercera vía" presentaría una propuesta en las elecciones presidenciales para enfrentar a Cambiemos y el kirchnerismo.