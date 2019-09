Todos los candidatos se comprometieron a participar del debate presidencial

El debate entre Scioli y Macri en 2015 tuvo un pico de rating

Alan Soria Guadalupe SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 13:23

Los candidatos ratificaron hoy su voluntad de participar en el primer debate presidencial previsto por ley e iniciaron las negociaciones ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para definir los temas a discutir, el formato y los moderadores.

El primero será el próximo 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, mientras que el segundo tendrá lugar el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, una semana antes de los comicios. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo un tercer debate, también en la capital, el 17 de noviembre.

En los encuentros participarán todos los candidatos que pasaron el mínimo legal de votos de las PASO.

Los detalles sobre el contenido, duración o incluso los moderadores del encuentro todavía están por definirse. Recién hoy los equipos de campaña comenzaron a conversar para ponerse acuerdo. En los próximos días habrá más reuniones en la CNE. Se espera que a fines de diciembre ya haya acuerdo.

La Cámara les presentó a los apoderados una sugerencia de temas como el desarrollo económico, seguridad y relaciones internacionales, entre otros. No se repetirán los temas en los debates.

"Hemos tratado de identificar los temas que la ciudadanía quiere escuchar", dijo el presidente de la CNE, Santiago Corcuera, que estuvo acompañado en una charla con la prensa por el vicepresidente del tribunal, Alberto Dalla Via. También estuvieron presentes los rectores de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y de la UBA, Alberto Barbieri, y el representante del Consejo Asesor del Debate Carlos March.

En 2015, se llevó a cabo el debate antes de la primera vuelta y del ballottage por iniciativa de Argentina Debate que generó un fuerte interés en la audiencia. En el primer encuentro, Daniel Scioli no se presentó y su atril quedó vacío. El encuentro previo a la segunda vuelta -del que sí participó el candidato del kirchnerismo- llegó a tener más de 53 puntos de rating y fue más visto que la final del Mundial de 2014.

Esta vez, el encuentro se transmitirá en simultáneo por todos los medios estatales y estará habilitado para la difusión por parte de los medios privados que lo requieran. La administración estará a cargo de Radio y Televisión Argentina, que gestionará el presupuesto asignado de $24 millones.

El debate este año fue centro de polémicas poco después de que Cristina Kirchner designara a Fernández como el candidato a presidente, cuando el exjefe de gabinete dijo que "no tiene sentido" debatir con "un mentiroso" en referencia a Macri. La postura del candidato del Frente de Todos generó críticas por su supuesta negativa a participar del debate, pero días después aclaró que sí participará del encuentro. Días antes del cierre de la campaña previa a las PASO, Fernández ratificó su voluntad de debatir con el Presidente. "Debatiremos, con todo gusto. Me encantaría debatir con Macri. Eso sí: espero que esta vez no mienta", dijo en Santa Fe.

Ayer, el Frente de Todos volvió a confirmar su participación. "Es una ley y la vamos a cumplir", dijeron a LA NACION en el entorno de Fernández.

Todos los candidatos están obligados a votar por ley. En caso de que no lo hagan la legislación prevé sanciones para la campaña, como la quita de todos los espacios de publicidad audiovisual que hayan sido designados y redistribuyendo esos minutos de aire equitativamente entre los demás postulantes. Asimismo, como ocurrió en 2015, el atril del ausente quedará vacío.

Participaron hoy del encuentro en la CNE los enviados de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y Fernández, de Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad) Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar).

Por no haber llegado al 1,5% de los votos en las PASO, no irán al debate, sin embargo, Manuela Castañeira (Nuevo Más), Alejandro Biondini (Frente Patriota); Raúl Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal) y José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista).