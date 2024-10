Todos los detalles de la declaración de Sofía Pacchi: los “pernoctes” en Olivos, las infidelidades en la pareja presidencial y el ingreso que no dejaba huellas en el registro de visitas de la quinta

Escuchar

Además de afirmar no haber presenciado ningún hecho de violencia y no poder dar cuenta de agresión alguna por parte de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, la modelo Sofía Pacchi, examiga y empleada de Yañez, tocó otros temas en su declaración como testigo en la causa por violencia de género: sus “pernoctes” en la residencia presidencial de Olivos, los “halagos” que el expresidente le hacía con frecuencia a las mujeres, los motivos detrás de su enigmático posteo en redes y la “toxicidad” del vínculo de la entonces pareja fueron solo algunos de los temas que se desprendieron de la declaración que volcó este mediodía frente al fiscal Ramiro González.

También se refirió a infidelidades en las que tanto Fernández como Yañez incurrieron durante la relación, a una supuesta entrada en la quinta de Olivos que no deja huellas en el registro de visitas, y a su distanciamiento con la ex primera dama. Además, contó cómo Alberto –con quien negó tener un vínculo amoroso – la reubicó dentro de la Secretaría de la Presidencia luego de que Yañez la echara por una “equivocación”.

“Yo conocía a la pareja y ellos confiaban en mí. Me transmitían su vida personal, los acompañaba en distintas situaciones”, graficó Pacchi, para precisar la naturaleza de su vínculo con la expareja presidencial, justo antes de sostener que no vio, ni estuvo al tanto de ningún hecho de violencia. “A Fabiola la veía todos los días. Por cuestiones de amistad o laborales, pero 24/7″, agregó más adelante.

Sofía Pachi llegó a los tribunales de Comodoro Py luego de ser contactada por la fiscalía y advertida sobre las consecuencias de un nuevo faltazo Nicolás Suarez

“A [ella] la conocí primero, fuimos amigas por mucho tiempo, nos conocimos en una escuela de teatro. Durante toda nuestra amistad seguimos estudiando actuación. Aproximadamente, fue en el año 2011. Conozco la relación de ellos, fue cuando Fabiola estaba haciendo la tesis, aproximadamente en 2014. Lo conocí a Alberto por Fabiola”, detalló.

Los “halagos” de Alberto

“ Fui contratada por Presidencia para trabajar con Fabiola. Empezamos a trabajar juntas en 2019. Sabíamos que Alberto iba a relanzar su carrera política . Trabajamos en los lugares que nos decían, como comedores. Mi jefa era Fabiola”, sostuvo y, sin pausa, agregó: “ Yo jamás tuve un vínculo sentimental con Alberto Fernández. Él era la pareja de mi exmejor amiga . Mis entradas a Olivos desde que Alberto estaba en la Presidencia siempre se debieron a mi trabajo con Fabiola”

Sin ser consultada al respecto, reforzó este punto en varios tramos de su declaración: “Nunca le hice un daño a ella [a Fabiola]. Jamás fui amante de Alberto Fernández. Que se diga eso me lastima a mí y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso como la filtración de la foto de la fiesta de Olivos”.

Sin embargo, el fiscal le preguntó si Fernández intentó seducirla en alguna oportunidad, puesto que ese podría haber sido el origen de uno de los episodios de violencia.

“En 2020, si mal no recuerdo, recibí como un halago de Alberto. Algo tipo un ‘qué linda que sos’ ”, respondió Pacchi. “Se lo comenté a Fabiola porque era mi amiga, pero ella no le dio importancia porque sabía que él era mujeriego. Ella siempre supo que era mujeriego. Ella siempre supo que él halagaba a todas las mujeres, también a sus amigas. Lo hacía inclusive delante de ella. Lo decía también en presencia de Fabiola”, dijo.

Sofía Pacchi, en la asunción presidencial de Alberto Fernández Archivo

Infidelidades recíprocas

En esa línea, aunque sin entrar en detalles, se refirió a las presuntas infidelidades que se dispensaban mutuamente. “Ella siempre supo que él era así [mujeriego]. Cada uno siempre tuvo su vida, ambas partes tenían sus vínculos por afuera de la relación ”, agregó.

Pacchi aseguró que Yañez nunca le comentó nada acerca de agresiones. Pese a ello, ratificó el sentido de la información respecto al tipo de relación que ambos mantenían: “Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas”, describió.

El fiscal González le pidió que profundice sobre la dinámica de ese vínculo. “Cuando digo tóxica me refiero al modo en el que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono. Separarse, irse de la casa. Era una dinámica bastante normal en toda su relación”.

El fiscal Ramiro González en las puertas de los tribunales de Retiro Enrique García Medina

Más adelante en la testimonial, se le reprodujo un audio en el que se escucha al expresidente despacharse con una serie de insultos durante un tenso intercambio en la Quinta de Olivos. “A veces ella le hablaba así, a veces él. Fabi guardaba chats o grababa discusiones para después verlos ”, respondió. “Siempre tuvieron ese trato conflictivo, también en los viajes. Era una dinámica de la pareja”, agregó más adelante.

Sobre otros temas, sin embargo, como el embarazo o el impacto que tuvo la difusión de las fotos del “Olivosgate” en la pareja, no pudo profundizar, alegando que para ese entonces ya no guardaba amistad con Yañez. “En ese momento, para cuando se filtró las fotos no tenía vínculo ni de amistad ni laboral con Fabiola. Ella en ese entonces no se comunicó conmigo ni con otros amigos de ella”, indicó.

“ Los que se comunicaron conmigo fueron Alberto y [Juan Pablo] Fioribello para darme contención y que no me sienta tan sola . Fabiola me escribió cuando yo me tuve presentar en la causa, que fue a fines de 2021. Fabiola me echó en marzo/abril de 2021, yo después pasé a trabajar en Presidencia, en el área de comunicación y protocolo hasta fin de 2021. No recuerdo con exactitud las fecha”, agregó.

El quiebre con Yañez

También fue consultada por los motivos detrás del quiebre en su relación con Yañez, que finalmente culminó en el desplazamiento de su rol como asistente de la ex primera dama.

“Me desvinculó por dos motivos. El primero fue una discusión que tuvo conmigo porque ella le había mencionado a Alberto que estaba en mi casa pero en realidad estaba en lo de unos amigos, una amiga y un amigo de Fabiola. Yo no sabía que le había dicho eso a Alberto. Alberto me preguntó a mí si estaba conmigo y le dije que no”, explicó.

“Por eso se peleó con Alberto en 2020, no recuerdo cuando. Alberto la echó y Fabiola vino a quedarse a mi casa pese a haberse peleado conmigo. El otro motivo fue porque yo estuve con una infección en los riñones y estuve internada como 7 días. A raíz de ello, yo le dije a Fabiola que podía trabajar desde la clínica pero por la fiebre no pude y me echó”.

Al ser consultada sobre su situación contractual en aquel momento, la modelo amplió: “Fui despedida en 2021 por un mensaje. Estuve unos meses sin trabajar y luego me designaron en una nueva área. En mi caso se trataba de un contrato anual. Me reincorporaron en el área de comunicación. Me llamó Julio Vitobello, que era el encargado del área”.

Cuando el fiscal le preguntó si el vínculo con ambos terminó cuando fue reubicada dentro de la secretaría, sostuvo: “Mi último contacto personal fue en marzo de 2021 con Fabiola. En 2023 con Alberto la última vez fue en la reunión en Olivos, en presencia de Rodríguez”.

Ingreso sin registros y pernoctes

En otro tramo de la testimonial, al abordar sus visitas a la quinta de Olivos, la modelo confirmó que las entradas a la residencia presidencial no siempre quedaban registradas en la planilla de ingresos y egresos. “En la quinta de Olivos por el ingreso de Villates hay un control, pero si entraba por Libertador con la custodia ahí no hay registro . Yo ingresaba por ambos lados pero la mayoría por Libertador”, detalló.

El fiscal quiso saber si mantuvo contactos con otras personas dentro de la quinta. “Tenía vínculo con Daniel Rodríguez, que me recibía ocasionalmente y se acercaba a saludar. Otras veces ingresaba directo con el auto de la custodia hasta al chalet. Otras veces ingresaba con mi auto hasta el chalet. Después, los empleados que trabajan con Alberto y Fabiola”.

Además, le preguntó si en alguna oportunidad “pernoctó” en la Quinta de Olivos. “Sí, me quedé a dormir algunas veces, creo que fueron una o dos. En una habitación en calidad de amiga de Fabiola. Era un habitación contigua del chalet presidencial”, explicó.

El miércoles pasado, Yañez publicó un mensaje en sus redes sociales que fue seguido por otro de Pacchi a los pocos minutos: “Tengo miedo”, publicó Yañez; “Yo más”, contestó la modelo. Sobre este punto también la interrogó el fiscal. “La publicación del miedo se debe a mi cierto temor de declarar porque no estoy acostumbrada a hacerlo. Mi miedo es porque yo no tengo un custodio, ni poder como las otras partes. Además, acabo de ser mamá”, respondió.

Le pidieron que se explaye. “Miedo a determinada información de lo que podían declarar las otras partes. Miedo a si me iban a seguir involucrando en esto, que estoy sola. No tuve ninguna amenaza. La información que me hacían llegar periodistas que yo no conocía me daba miedo”, agregó.

Su último ingreso a Olivos, según afirmó este mediodía, fue para concurrir a una reunión con el expresidente. “Fue por una reunión con Alberto Fernández en presencia de Daniel Rodríguez [quien fue intendente de la Quinta]. Esa reunión fue porque Fabiola, desde que salió la foto de su cumpleaños en Olivos, nunca más nos habló a las personas de su círculo. La reunión fue para que yo intente amigarme con Fabiola para ayudarla con sus problemas de salud, por lo menos eso fue lo que me fijo. La reunión fue en 2023 cuando Fabiola estaba de viaje, creo que en Misiones”