Tolosa Paz apuntó contra Caputo: “Todos seremos muy felices cuando te retires”

La diputada peronista cuestionó al ministro de Economía por la caída de la actividad y el consumo. También puso en duda su diagnóstico sobre el crecimiento y reclamó su salida del Gobierno.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aprovechó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina para lanzar una dura crítica contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamar su salida del Gobierno. Con una ironía sobre el apodo de “Messi de las finanzas” que recibió el funcionario, la dirigente peronista cuestionó los resultados del programa económico y sostuvo que, a diferencia del capitán argentino, su retiro sería motivo de celebración.

“Ahora parece que el Gobierno quiere organizarle la despedida al Messi de las finanzas, Toto Caputo”, escribió Tolosa Paz en su cuenta de X. La legisladora acusó al ministro de haber manejado la economía nacional durante seis de los últimos once años y lo definió como “una máquina de destruir”. El mensaje llegó dos días después del homenaje al futbolista en el estadio Monumental, que reunió a dirigentes de distintos espacios políticos en un reconocimiento poco habitual por su transversalidad.

Tolosa Paz buscó confrontar el discurso oficial de recuperación con los indicadores de actividad y consumo, dos variables que se convirtieron en uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y la oposición. El cuestionamiento también apuntó a la estrategia de Caputo de presentar la desaceleración como una pérdida de velocidad del crecimiento y no como una recesión.

“Caputo, ¿en qué país vivís? Vos decís ‘crecemos hace 29 meses’ y el INDEC te desmiente en la cara: -2,9% en julio, el derrumbe más grande desde el año 2020”, afirmó la diputada. El dato corresponde a la caída mensual desestacionalizada de la actividad económica, mientras que la comparación interanual registró una contracción del 1,4%. Según las cifras oficiales, fue el retroceso mensual más pronunciado desde abril de 2020, durante las restricciones por la pandemia.

La crítica tuvo como antecedente inmediato las declaraciones que Caputo realizó el sábado pasado en París, durante el cierre de la Argentina Week. Allí, el ministro rechazó que la economía estuviera atravesando una recesión y defendió su interpretación de los indicadores. “Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, sostuvo. Para fundamentarlo, recurrió a la serie tendencia-ciclo del INDEC, que mostraba una variación positiva del 0,2% mensual, en contraste con la fuerte caída de la serie desestacionalizada.

Mientras el equipo económico insiste en que la estabilización macroeconómica permitirá recuperar la actividad y atraer inversiones, el peronismo procura instalar en el debate público las dificultades que atraviesan los sectores vinculados al mercado interno. La industria manufacturera cayó 4,6% interanual en julio y el comercio retrocedió 5,1%, mientras que la minería y la pesca registraron avances. Esa disparidad entre sectores alimenta la discusión sobre el alcance de la recuperación.

Tolosa Paz también cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento. “Los que antes proyectaban que crecíamos 1,3%, ahora dicen que nos hundimos 1,1%. Tu presupuesto establecía que la Argentina crecería el 5%, después lo bajaste al 3,5% y ya está en 1,2% con suerte”, escribió. Con esos números, que presentó como parte de su crítica política, la diputada intentó poner el foco en las sucesivas revisiones de las expectativas económicas y en la distancia entre los pronósticos y los resultados.

“El consumo no cae por el riesgo kuka, sino que se retrae porque la gente no llega a fin de mes, porque le destrozaste el bolsillo y provocaste una brutal transferencia de ingresos”, sostuvo. La referencia apuntó a uno de los argumentos utilizados por Caputo para explicar la cautela de los inversores: la incertidumbre política asociada con un eventual regreso del kirchnerismo. Desde París, el ministro había vinculado parte de la evolución del riesgo país con esa preocupación.

La ofensiva de la legisladora se inscribe en un momento en el que la discusión económica comienza a adquirir una dimensión electoral de cara a 2027. Para la oposición, el deterioro de los ingresos y las dificultades de recuperación de la industria y el comercio ofrecen un terreno para cuestionar la política oficial. El Gobierno, en cambio, sostiene que el equilibrio fiscal, la desinflación y la recuperación del crédito constituyen las bases de un crecimiento más sostenido. Son dos interpretaciones enfrentadas sobre la marcha de la economía y, también, sobre los resultados que cada espacio buscará exhibir ante los votantes.

“Te presentaron como ‘el Messi de las finanzas’, pero a diferencia del verdadero, todos seremos muy felices cuando te retires y dejes de hacerle daño a un pueblo que endeudaste como nadie hizo en la historia”, escribió Tolosa Paz.