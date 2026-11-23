Javier Milei y sus medidas, en vivo: arranca una semana decisiva para la suspensión de las PASO y la reforma electoral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Después de afirmar que no impediría el homenaje a Santucho, la UBA analiza puertas adentro qué medidas adoptar
La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.
Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a LA NACION que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.
La AFA emitió 34 facturas por más de US$19 millones mientras era allanada: los mails que comprometen a Toviggino
Martes 30 de diciembre, 23.14 horas. Cuando el año laboral terminaba, el equipo de contaduría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo llegar al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, 34 facturas por un total de US$19,4 millones. Hechas ese mismo día, casi todas una tras otra por su numeración correlativa, y dirigidas a la empresa que debía recolectar el dinero de la entidad en el exterior, TourProdEnter LLC, según surge de documentos que secuestró la Justicia argentina durante múltiples operativos y obtuvo y analizó LA NACION.
El Gobierno le pidió a la UBA que no se realice el homenaje a Mario Roberto Santucho
A través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de X del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno le solicitó información a la Universidad de Buenos Aires sobre el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales le realizará el próximo jueves 10 de diciembre al líder guerrillero Mario Roberto Santucho y pidió que el acto no se lleve a cabo.
“La Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la UBA sobre la convocatoria a un homenaje a Mario Roberto Santucho”, expresó en un comunicado.
Jorge Fernández Díaz analizó el rol del Gobierno de cara a las próximas elecciones: “La magia de Milei está desgastada”
El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz analizó el rol del Gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2027, marcó que la economía está “evidentemente” entrando en recesión y señaló que “la magia de Javier Milei está desgastada”. Además, hizo referencia a la influencia de la inteligencia artificial sobre su trabajo literario y afirmó que utiliza la herramienta como “asistente”.
“En la Argentina hay muy poco talento político”, analizó Fernández Díaz en el programa Comunidad de Negocios, por LN+, y subrayó que “seguir enredados en peronismo y anti-peronismo puede hacer que las elecciones sean muy aburridas”. “La palabra de Milei está perdiendo interés y el 80% de sus interacciones son negativas”, agregó.
Nuevos desafíos, con la palabra oficialista devaluada
Ya ni los feriados alcanzan para que el Gobierno y los actores políticos y económicos de la Argentina puedan relajarse. Las recientes turbulencias de los mercados y, especialmente, el temblor del viernes pasado, que impactó de lleno en el país, le ponen a este lunes 23 de noviembre una carga adicional de estrés.
El riesgo país por encima de los mil puntos con los que cerró la semana es el síntoma de una situación más compleja, que tiene muchos componentes externos. El problema mayor para el Gobierno es que no se trata sólo de situaciones exógenas las que están causando un impacto notable sobre la prima de riesgo argentina y sobre el tipo de cambio, sino que el país arrastra, como se popularizó en tiempos de pandemia, varias comorbilidades propias que agravan el cuadro frente a la situación de otros países emergentes menos afectados.
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