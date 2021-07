Toty Flores: “Vi a un vecino cambiar su estufa eléctrica por comida porque o se moría de frío o se moría de hambre”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor “Toty” Flores es muy crítico de la pobreza que se vive en la Argentina. En ese sentido, planteó que es “dramático” que “haya gente que no tiene para comer”, y reveló una cruda situación que vio en La Matanza: “Yo vi acá en el barrio a una persona que llevaba su estufa eléctrica para cambiarla por comida, y lo conozco porque es un vecino que tiene chicos al que sé que no le sobra una estufa. Entonces, o se moría de frío o se moría de hambre. Son capaces de dejar eso para poder comer”.

En línea con esto, y al conversar con La Once Diez / Radio de la Ciudad, el fundador de la Cooperativa La Juanita planteó cuán importante es prestar atención a “hacia dónde estamos yendo” como sociedad. Y entonces analizó lo que sucede con el trueque: una práctica de la que “siempre ha habido algún remanente”. “La diferencia es que eso que era esporádico, que venían a cambiar algunas prendas por algunas cosas que tenían en la casa, ahora la mayoría de la gente viene a cambiar cosas que son útiles en la casa por comida, y eso es lo dramático, porque nos acerca a lo que ha sido el 2001 con el viejo trueque”, cuestionó. Y remató su postura con una proyección alarmante: “Nos estamos acercando, con distintas formas, a 2001”.

En su reflexión, Flores remarcó que lo que busca la gente es comer y que, por ello, “el que tiene alimento puede hacer un montón de diferencia cambiándolo por bienes que son mucho más caros”. Así, el legislador continuó con su análisis y contó que, como una forma de “sobrevivencia”, se multiplicaron las ferias porque a la gente no le alcanza con “la changa y el plan social”. Sostuvo que “muchos creen que el plan social alcanza, pero eso es para sobrevivir y sobrevivir mal; siempre se ha ayudado con la changa”.

Además, el dirigente de la Coalición Cívica apuntó contra el Estado: “Hoy no está presente en estos lugares”. Y fue más allá: “Uno criticaba a los punteros del peronismo, que daban la bolsa de mercadería para ampliar su base social en las elecciones. Hoy eso no existe, el municipio prácticamente no entrega ayuda porque todo lo que viene de la Tarjeta Alimentar o del IFE lo entregan y lo gestionan las organizaciones sociales, y vos tenés que estar en las organizaciones sociales, ir a las asambleas y a los piquetes y después te lo dan. Alguna gente no puede o no quiere ir y termina no teniendo la ayuda y va quedando un nivel de pobreza tremendo”.

Por otro lado, durante la entrevista radial Flores también dijo que no buscará renovar su banca en el Congreso y explicó que, por el contrario, se presentará como concejal en La Matanza para “trabajar a fondo para cambiar” la realidad de dicho lugar, fiel a su creencia de que “si cambia La Matanza, cambia el país”.

LA NACION

