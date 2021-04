“Trabajar con bisturí y no con hacha”, la clave para enfrentar la segunda ola de Covid, según Hernán Lacunza

Hernán Lacunza, el exministro de Hacienda, estuvo en Mesa Chica, por LN+, y analizó la situación actual de la Argentina, donde los contagios por el coronavirus son cada vez mayores y exigen nuevas medidas. “El dilema vuelve a ser estrecho y esperemos que, a diferencia del año pasado, se trabaje con bisturí y no con hacha”.

El economista profundizó esta metáfora al decir que, si bien ellos no están en el quirófano, confían en que quienes sí cumplen hoy esa función trabajen con agudeza. “Un bisturí sería en términos temporales. Una cosa es un confinamiento de un fin de semana o dos; y otra cosa son 6 meses, como el año pasado. Alguien puede soportar sin trabajar dos semanas; seis meses, no”.

De esta manera, Lacunza propuso “internalizar la reacción del público”, tomar la experiencia anterior y trabajar en confinamientos puntuales. Así, consideró, por ejemplo, que “algunas ciudades o pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires tuvieron confinamientos estricticos sin contagios”. Y agregó: “Tuvimos que liberar en el pico. Restringimos todo con 100 casos y liberamos cuando teníamos 15 mil”.

Según el exfuncionario, los récords de contagios que se viven hoy en el país encuentran a la Argentina “sin márgenes para poder tomar decisiones con más libertad, recursos y crédito” en el diseño de medidas que permitan frenar el avance del virus.

Por eso, más adelante en la entrevista, señaló: “No preparamos la economía para esta segunda ola. No vi que se hiciera ningún cambio regulatorio para aquellos que perdieron el empleo. Lo único que hicimos fue poner un dique de contención, que puede servir para los primeros dos meses, pero hay que prepararse para que después sea más fácil contratar”. Y retrucó: “Uno no se prepara para un tsunami durante un tsunami. Se prepara la estructura y el sistema de salud durante las épocas de paz, no de guerra”.

Por eso, al hablar sobre la inflación y los precios, Lacunza continuó con la idea anterior y dijo que, “para hacer heterodoxia durante la guerra, tenés que haber ahorrado en la paz, y no ocurrió”. Para él, “en materia antiinflacionaria, el Gobierno tiene un mal diagnóstico y, con eso, tiene una mala terapia”. Entonces, evaluó: “La inflación mensual pasó al 4% y, los últimos cinco meses, la inflación anualizada es del 55%”.

Según consideró, el Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, que lidera Paula Español, responde a esto con medidas “inútiles”, porque no resuelven el problema de fondo. “Yo lo llamo ‘podar en el Amazonas’ porque crecen las ramas y, entonces, ponen precios máximos”, dijo. Y añadió: “Es difícil que la inflación baje del drama que tenemos”.

De esta manera, a lo largo de la entrevista, Lacunza fue crítico de las políticas que se desarrollaron durante este año de pandemia por considerar que fueron “improvisadas sobre el día a día” y resaltó que no se han “construido los colchones económicos y financieros” necesarios para subsistir a una restricción total, en caso de que se decida tomar esa acción por el alto grado de contagios. Y, en este sentido, enfatizó que “hoy se está construyendo la tasa de pobreza del próximo semestre y del próximo año”. “Hay que trabajar con ese horizonte”, subrayó.

La respuesta a Axel Kicillof

Recientemente, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo: “12 a 0 le va ganando este gobierno en industria al gobierno anterior, y con pandemia”. Al recordar esto, Lacunza -quien fue ministro de Economía en la gestión de María Eugenia Vidal- reflexionó: “No sé a qué se refiere con 12 a 0, pero la actividad el año pasado cayó 10 puntos, así que me parece que nadie está en condiciones de vanagloriarse ningún triunfo, más bien el último año y medio perdimos todos: los bonaerenses y todos los argentinos. Por causas externas, el Covid, y también por causas internas. Me parece una política económica de muy baja calidad”.

LA NACION