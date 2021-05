Transición 2019: Alberto Fernández reveló supuestos consejos que le dio Mauricio Macri

Durante su cena con Juana Viale, el expresidente Mauricio Macri aseguró que mientras estuvo al mando del Poder Ejecutivo, cuando necesitaba “reconstituirse” llegaba a la Quinta de Olivos, entre las 19 y las 20, “no prendía la televisión, ponía Netflix y, hasta el día siguiente a las 7, trataba de terminar el día”.

La confesión causó múltiples posteos con críticas en las redes sociales y derivó, también, en que el actual presidente Alberto Fernández cuente supuestos consejos que el exmandatario -al que lo consideró un “artista de la mentira”- le dio cuando realizaron la transición de gobierno.

“Tengo opinión desde mucho antes, no me hizo falta ver el programa. No quisiera opinar porque algunas cosas me las dijo a mí como recomendaciones, al día siguiente de ganar las elecciones”, deslizó hoy Fernández, durante una entrevista para AM 990, y reveló una de esas sugerencias que habría recibido en 2019.

“Me planteó que cada dos semanas me tomara algunos días de descanso y que no trabaje más allá de las 18 o 19, porque sino era muy agotador”, contó Fernández y agregó: “Yo lo miraba con cara de ‘estamos en un problema, este no debería ser el primer tema a tocar’”.

También dijo que, al ser presidente, su día empieza a las 7.30 u 8 y que nunca sabe cuándo termina. “No me quejo, es lo que debe hacer alguien que gobierna. Cuando uno es presidente, lo que no tiene es horarios”, comentó y consideró, en cuanto a la entrevista durante La Noche de Mirtha (eltrece): “Así es Macri, lo que vimos es algo genuino”.

“Un artista de la mentira”

En el intercambio televisivo del sábado por la noche, el fundador de Pro dijo que el actual “ha destruido el valor de la palabra presidencial”, una frase que Fernández respondió de modo tajante. “La palabra se devalúa cuando se miente. A mí de algo que no me pueden acusar es de mentir”, sostuvo el mandatario y enumeró causas que pregonó en campaña y cumplió, como la sanción de la ley del aborto.

“Allí yo tengo mucha tranquilidad porque el que me está calificando fue un artista de la mentira, y no percibe esa devaluación que él padece, porque cuando la gente mira para atrás y recuerda lo que prometió e hizo se da cuenta dónde está el que miente”, fustigó Fernández.

El Presidente dijo que también quedó “impresionado” con el reportaje que Macri le concedió a La Voz del Interior, en Córdoba, cuando fue a presentar su libro Primer Tiempo: “Me recomendaba cómo negociar con el Fondo y decía ’cómo va a pedir que baje la tasa, no tiene idea cómo funciona’. Y yo pensaba ‘¿este hombre será consciente del daño que le ha causado a la Argentina la irresponsabilidad que tuvo el día que pidió ese crédito?’”.

Siempre con una postura en contra a ese préstamo del FMI, cuyas condiciones ahora busca renegociar y por el que pidió iniciar una “querella criminal”, Fernández sostuvo: “Para ayudar al mundo el FMI ha decidido destinar 50.000 millones de dólares y para salvar a Macri, 57.000 millones”.

Para cerrar, dijo tener la sensación de que Macri “ha perdido toda capacidad de entender el daño que ha hecho”.

