Tras conseguir el aval para endeudarse, Kicillof acusó a Milei de apostar a un “colapso” de la provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires le haya dado la autorización para colocar deuda por encima de 3000 millones de dólares y apuntó contra el presidente Javier Milei por la situación de emergencia financiera que atraviesa el principal distrito del país.

En medio del escándalo por el reparto de cargos en el Banco Provincia y la flexibilización del giro de recursos a los municipios, un acuerdo que le permitió a Kicillof conseguir el apoyo de la mayoría de las bancadas para destrabar la negociación y llegar a los dos tercios de los votos en las dos cámaras, el mandatario se garantizó los fondos para el pago de aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos.

En el mensaje que publicó en la red social “X”, remarcó que la provincia "podrá cumplir con los vencimientos de la deuda" sin que “se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad y obras“.

La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia.… — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 4, 2025

En ese contexto, Kicillof arremetió contra el gobierno de Milei. Dijo que “la ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”.

Según Kicillof, el distrito más poblado del país lidia con “una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional”. “Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto ‘éxito macroeconómico’ que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”, puntualizó.

Por último, Kicillof reiteró que “seguirá exigiendo al Gobierno Nacional lo que le corresponde a la Provincia” -en relación con las obras o giro de fondos- y volvió a exhibirse como una alternativa al modelo de Milei de cara a 2027, a pesar de que el PJ sufrió un duro revés en los comicios legislativos de octubre. “Vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega”, concluyó.

El gobernador bonaerense consiguió el apoyo de la Legislatura para endeudarse después de una jornada de negociaciones frenéticas en La Plata, que incluyó escenas escandalosas.

La creación de seis nuevos cargos en el Banco Provincia, la jugada que ensayó Kicillof para seducir a la oposición, fue duramente cuestionada por los espacios que rechazaron la ley de endeudamiento, como La Libertad Avanza o la izquierda.

Al filo de la madrugada, el peronismo logró un pacto para sancionar la ley de financiamiento, que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura.

Kicillof consiguió el respaldo de los bloques de Pro y la UCR o Nuevos Aires, entre otros espacios opositores.