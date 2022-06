Tras demandar a Uruguay, Marcelo Balcedo disparó contra “Pepe” Mujica: “Lo ven como viejito bueno y mató gente”

El exdirigente sindical y empresario Marcelo Balcedo, que cumple una pena en Uruguay por lavado de activos, habló este jueves en un canal de televisión de La Plata. Tras presentar una demanda millonaria al Estado uruguayo, Balcedo insistió en que le armaron la causa, y cargó contra el expresidente José “Pepe” Mujica y el gobierno del Frente Amplio, alianza bajo cuyo mandato lo detuvieron. “Lo ven como viejito bueno y él mató gente”, disparó.

A través de una videoconferencia desde Uruguay, el exsecretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) apuntó contra el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, y el exfiscal de la Corte Suprema de Uruguay, Jorge Díaz. Balcedo denunció múltiples “irregularidades” y trató a Kreplak de “pedazo de burro” y apuntó: “Le vamos a hacer un jury, y lo vamos a sacar a patadas”.

Balcedo cumple una pena por delitos de lavado de activos, además de contrabando y tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La pena es bajo libertad vigilada y fue el resultado de un acuerdo con Uruguay -rechazado por Argentina- que incluyó la cesión de parte de su patrimonio. La detención había llamado la atención por el hallazgo, en su chacra en Piriápolis, de 14 autos de alta gama, armas de guerra y 500.000 dólares en efectivo.

“Esto fue una causa política inventada”, afirmó Balcedo en declaraciones al canal Somos de La Plata. “Tanto en Argentina como en Uruguay, hubo un pacto entre el macrismo y el Frente Amplio. Entre el juez federal de La Plata y el fiscal Jorge Díaz de Uruguay me inventaron y armaron la causa”, aseveró.

Uno de los 14 autos de alta gama secuestrados a Marcelo Balcedo

Balcedo concentra desde hace años sus actividades en La Plata. Fue desde allí donde se erigió como secretario del sindicato Soeme, en cuya conducción sucedió a su padre, y también fue en la capital bonaerense donde se convirtió en empresario de medios a través de la radio Red 92 y el diario impreso Hoy, que relanzó, a la distancia, en 2020. “Antes que me detuvieran tenía un patrimonio de 40 millones de dólares”, reconoció.

“La gente me puede querer o no, pero no puede evitar decir que tengo medios desde hace 30 años, y que soy un empresario. Lo que hice, lo hice siendo empresario. ¿Hice yo mi plata faltando los últimos diez minutos entrando en el sindicato de mi papá?”, planteó y agregó: “Tuve que asumir después que se murió mi papá, y fui a otra elección, y la gané”.

Balcedo se explayó en sus críticas contra Kreplak y enfatizó que la decisión de “intervenir el sindicato” fue irregular. Sostuvo que impulsó la causa en su contra porque “quería zafar que lo echaran como juez”, luego del antecedente de Carlos Ronzanski, un magistrado platense que renunció en 2016 en medio de acusaciones de malos tratos.

El exdirigente de Soeme dijo que no está “ni procesado” en el expediente local y también aseguró que ni siquiera fue llamado a declaración indagatoria. “[Kreplak] me mandó a detener con pedido de captura internacional el 24 de diciembre de 2017, un domingo de Nochebuena, después de que estuve en Argentina el 20 de diciembre. Parece una joda. Realmente es para calentarse”, bramó.

Marcelo Balcedo se defendió en un canal de televisión de La Plata.

Por otro lado, el exsindicalista cuestionó el argumento que de “administración fraudulenta” que se le endilgó en relación a las finanzas del Soeme. “¿Cómo va a haber administración fraudulenta en el sindicato? No es plata del Estado, es plata privada. Es una asociación privada, defendida por la ley 23551, y un juez no se puede meter así como se lo hizo él”, sostuvo. Y lanzó contra el magistrado: “En todo caso, si hubiera algún delito, sería ‘administración infiel’, pedazo de burro”.

En esa línea, insistió en su inocencia: “No lo puede demostrar [administración infiel] porque no hay un solo papel, y no hay una sola persona, ni nadie, en ningún lugar de la causa, que digan que yo saqué un solo peso del sindicato”.

Balcedo trató de "pedazo de burro" al juez que lo investiga, Ernesto Kreplak.

Balcedo aseguró, además, que la vinculación apareció con el grupo narcotraficante Los Monos, de Rosario, fue una manipulación. “Cuando él ve que los números del sindicato y mi patrimonio no coincide inventaron la causa de Los Monos, acusándome de narcotraficante”, se quejó. El dirigente hizo hincapié en que la fiscalía de la causa lo había desestimado. “Lo sabían, y siguieron diciéndolo. Le voy a hacer un juicio a machazos”, se enfadó.

El dirigente se mostró optimista en que la Justicia declare a Kreplak “incompetente” en el expediente. “No solamente se va a caer la causa, sino que aparte le vamos a hacer un jury, y lo vamos a sacar a patadas, porque es una vergüenza para la magistratura argentina, es un animal con patas y corrupto”, aseveró. Y amplió: Lo que hizo, no se dio en la historia argentina, salvo en la dictadura. ¿Cómo un juez va a echar a todo un consejo directivo nacional y va a hacer elecciones? Es un emperador, no un juez”.

Contra “Pepe Mujica”

Al inicio de la entrevista, Balcedo sostuvo que hubo una complicidad entre el gobierno de Mauricio Macri, y el del Frente Amplio y habló de “animosidad en su contra” del Estado uruguayo. “La animosidad [de Uruguay] era que me querían robar; básicamente que me querían chorear”.

Como publicó LA NACION, la fiscalía uruguaya firmó en enero un acuerdo con Balcedo y su pareja, Paola Fiege, en el cual ellos reconocieron su responsabilidad en los delitos, pero a cambio negociaron rebajar sus penas y recuperar parte del dinero incautado. Ahora, Balcedo dice que firmó ese pacto bajo extorsión. “Si no lo hacía, tenía que seguir viviendo del dinero que me mandaban mis amigos de Argentina”, afirmó este jueves al canal platense.

Días atrás, el empresario pidió un resarcimiento a Uruguay en la que culpó al Estado de haber frustrado su negocio de arrendamiento con un avión estadounidense. Reclamó una compensación de 22 millones de dólares.

Balcedo sostuvo que hubo una doble extorsión contra su figura, por un lado, en la retención de fondos y, por otra, una más “institucional”, vinculada al acuerdo que firmó. Señaló que, para poder acceder a los beneficios de ese acuerdo, tuvo que renunciar a las denuncias civiles que había realizado contra los funcionarios judiciales de Uruguay.

El exsindicalista cuestionó en duros términos al Frente Amplio y a "Pepe" Mujica.

El exsindicalista apuntó en particular contra Jorge García, el exfiscal de la Corte Suprema en el país vecino. “El fiscal, que estaba a cargo de la fiscalía general, hizo todo un circo en Uruguay para extorsionarme”. Balcedo señaló que, al no encontrar respuestas en la justicia penal, realizó presentaciones en la justicia civil por “daños y perjuicios” y otros delitos. Fueron esos expedientes a los que tuvo que desistir para acogerse a los beneficios de enero.

“Esto pasaban en el gobierno del Frente Amplio, donde los fiscales me decían que yo era peor que un asesino, y que yo era un sindicalista vip. Y preferían a un asesino y no a gente que ponga dinero [en el país]”, aseguró. En ese sentido, el dirigente cuestionó al expresidente José “Pepe” Mujica, que gobernó entre 2010 y 2015, dos años antes que lo arrestaran. Lo sucedió Tabaré Vázquez (2015-2020) bajo cuyo mandato lo detuvieron.