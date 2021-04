Tras el diagnóstico de ELA, Mauricio Macri le mandó un mensaje de apoyo a Esteban Bullrich : “Sé que sos un incansable luchador”

Horas después de conocerse la noticia que al senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva, referentes políticos de todos los partidos salieron a manifestar su apoyo. Entre ellos el expresidente Mauricio Macri, quien remarcó la fortaleza del funcionario.

“Fuerza querido Esteban en este desafío que te ha puesto la vida. Sé que sos un incansable luchador”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter y se sumó así a los mensajes de varios funcionarios del país.

Fuerza querido Esteban en este desafío que te ha puesto la vida. Sé que sos un incansable luchador. @estebanbullrich — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 28, 2021

Minutos antes, quien había dedicado unas palabras a Bullrich había sido el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en un tuit había remarcado: “Querido Esteban, ni los golpes más duros te frenan y eso es algo que habla de vos como persona. Admiro tu fortaleza, y acá estoy para acompañarte como hiciste vos conmigo en estos años de trabajo y amistad que compartimos. Te mando un fuerte abrazo”.

Querido Esteban, ni los golpes más duros te frenan y eso es algo que habla de vos como persona. Admiro tu fortaleza, y acá estoy para acompañarte como hiciste vos conmigo en estos años de trabajo y amistad que compartimos. Te mando un fuerte abrazo. https://t.co/NHgpm6x24N — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) April 28, 2021

Esta mañana el senador de Juntos por el Cambio informó hoy que padece esta enfermedad, el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses. En un comunicado, confirmó el diagnóstico y dijo que si bien se trata de “una enfermedad compleja” continuará “cumpliendo” sus funciones ya que tiene “un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos”.

Bajo el título “Sobre mi estado de salud”, Bullrich escribió: “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”.

“La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”, aseguró según lo publicado por la agencia de noticias Télam.

Asimismo sostuvo que se siente “parte de algo mucho más grande” que él y que su “vocación de servicio está intacta”.

Bullrich, que había comenzado con trastornos en el habla en los últimos meses y se sometió a estudios médicos para detectar el origen del problema, adelantó que se ocupará en adelante de intentar “mejorar” las condiciones de vida de los pacientes con diagnóstico de ELA.

“Voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte”, expresó.

En el final del comunicado, aclaró: “Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo”.

