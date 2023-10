escuchar

El ex senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich manifestó, en sintonía con el expresidente Mauricio Macri, su apoyo a la candidatura presidencial de Javier Milei de cara al balotaje.

A raíz de los reacomodamientos políticos tras la elección del 22 de octubre, quiero dejar clara mi posición. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) October 30, 2023

“A raíz de los reacomodamientos políticos tras la elección del 22 de octubre, quiero dejar clara mi posición. Comparto con Patricia y Mauricio que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida una nueva versión del viejo proyecto político de siempre, que sólo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre, pobreza y destrucción para los argentinos. Y hoy la alternativa a eso es una sola”, escribió Bullrich en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

“No obstante, creo también que el momento que vivimos exige de nosotros una enorme prudencia. Los discursos encendidos y los agravios personales entre dirigentes de la oposición, por asumir diferentes posición (todas respetables), deben terminar”, aclaró el exsenador en referencia a las explosivas declaraciones a las que es adepto el líder de La Libertad Avanza.

“Más temprano que tarde, esta Argentina doliente volverá a convocarnos en su defensa. Depende de nosotros que los egos y rencores personales no se interpongan en esa misión, que es la única lucha en la que ninguno es prescindible”, finalizó Bullrich.

Ayer por la noche, Macri defendió el pacto que selló junto a Patricia Bullrich con Milei. Lo hizo en una entrevista con José del Rio en LN+ en la que admitió que Milei genera incertidumbre, pero lo contrastó con Sergio Massa, a quien acusó de haberle mentido “siempre” y para quien pidió un “perfil psiquiátrico por su compulsión a mentir”. Despotricó contra los críticos del acuerdo, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, a quienes tildó de “perdedores”, y afirmó que la interna de Juntos por el Cambio fue perjudicial, punto en el que centró sus críticas contra el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por presentar “una propuesta de cambio más tenue”.

La entrevista

-¿Por qué es tan importante esta elección?

-Porque puede dejar atrás el populismo. Yo diría que a una cultura del poder oscura, prepotente, que usa el Estado en beneficio propio, que avasalla libertades y ataca a la Justicia y al periodismo. Estas cosas han destruido la confianza entre la Argentina y el mundo. Nos han llevado a que el 60% de los jóvenes estén en la pobreza y la inflación descontrolada, rumbo a la hiperinflación. Cosas que hemos hablado y que el kirchnerismo, recargado con Massa a la cabeza, lo único que ha hecho es empeorar la situación.

- Sin embargo, Sergio Massa ganó la elección y Axel Kicillof se quedó con la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se debe?

-A que se dividió la oferta del cambio. Hubo dos propuestas, o tres porque podemos incluir la del gringo Schiaretti. Eso es lo positivo, más del 60% de los argentinos le han dicho basta a esta forma oscura de utilizar el poder en beneficio de aquellos que deberían ser servidores públicos y terminan siendo apropiadores de lo público. Y esa interna del cambio la ganó Javier Milei. Esto es lo que precipitó todas las cosas que hemos vivido en la semana.

- ¿De qué manera la disputa que tuvo Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial, perjudicó sus posibilidades electorales?

-Nos perjudicó. Nuestra raíz republicana y democrática hizo que no hallamos querido elegir a dedo a un candidato, que se dirimiese primero entre cinco candidatos al principio y después dos, y eso nos desgastó. Especialmente porque una de las propuestas era más vista como de continuidad. La propuesta de Horacio hizo quedar a Juntos por el Cambio como una propuesta de cambio más tenue, entonces nos ganó la delantera el cambio más decidido y profundo. Eso debilitó y le dio un lugar más amplio a Javier Milei para plantar su propuesta radical de cambio que, por más que dentro de nuestro espacio la expresaba Patricia Bullrich, esa interna nos desdibujó. Siempre decía: ‘No es lo mismo el 23 que el 15′; en el 15 había vocación de cambio institucional pero no total, ahora hay una vocación de cambio total. Hay que ser más audaces, hay que plantear un cambio radical, rápido, contundente y, lamentablemente, esa propuesta de ‘vamos a incorporar al peronismo de acá, el kirchnerismo de allá’ se percibió como que no era tanto cambio y nos complicó.

-¿Por qué no fue usted candidato?

-Había cinco candidatos que querían y hacían campaña todo el día con que yo no podía ser candidato. Habrá sido un poquito mi decisión. Lo hice muy convencido de que era un aporte a la Argentina para que las ideas se consoliden con otros candidatos. Lo hice de corazón. Ahora aquellos que cuestionan por qué no fui candidato, deben recordar cuánta oposición interna tuve. Igualmente, Patricia fue una excelente candidata.

-Cuando lo ve a Gerardo Morales y las declaraciones de otros radicales, ¿qué siente?

-Que son una minoría y que perdieron. Fueron perdedores en la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta para vincularse con el mundo, cómo liberar la economía, como gestionar en sus provincias y ciudades. No están cargados de esta visión de ideas viejas. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero no vale la pena hablar de ellos. Lo que tienen que hacer es decir las cosas como son de una vez: Morales, desde Gualeguaychú que quería a Massa como socio del radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa. Estos cuatro años, sus diputados votaron cantidad de veces en contra Juntos por el Cambio y a favor de Massa, y todos nosotros tuvimos que hacernos los distraídos para contener y conservar la paz en Juntos por el Cambio. No por algo, Alfonsín en 2002 se fue del Senado, dicen, porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales. Las canas verdes que me sacó a mí también se las sacó a Alfonsín en su momento. Ellos, Yacobitti, Lousteau y Morales creen que esa forma de gobernar que va a tener Massa es una versión mejorada del kirchnerismo. Tenemos que discutir continuidad o cambio, y yo estoy en el cambio. No se puede votar a Massa porque es votar lo horroroso del kirchnerismo que tuvimos y lo horroroso del presente de Massa, los Kirchner y Alberto Fernández.

-¿Usted cree que el electorado no distingue que el kirchnerismo está hoy enquistado en el futuro gobierno?

-Están intentando una operación de disfrazar al kirchnerismo con otro Alberto Fernández. Calculo que esta vez no nos vamos a creer que Alberto Fernández o Sergio Massa van a ser algo distinto. ¿Quién es el primer candidato a diputado de la lista? Máximo Kirchner ¿Y a senador? Wado de Pedro. Mientras, están debajo de su piso histórico, es la peor elección de primera vuelta que hizo el peronismo. Y tiraron sobre la cancha dos puntos del PBI, siete mil u ocho mil millones de dólares en 45 días, un acto de irresponsabilidad absoluta, por eso la inflación se sigue disparando. No hay elementos en los hospitales para operaciones de alta complejidad, entrar a un supermercado le da escalofríos a la gente. La falta de combustible... Es culpa de esta política desastrosa.

-¿Cuál diría que es la principal diferencia hoy entre Sergio Massa y Javier Milei?

-Massa arrancó en la Ucedé, se fue con Menem, después con Duhalde, después con los Kirchner donde tuvo mucho poder con la Anses y jefe de Gabinete; Tigre, intendente lugar donde ya no lo eligen más; me vino a ver y me dijo: ‘Apóyame porque voy a terminar con la corrupción kirchnerista, con la Cámpora y sus ñoquis’. Lo apoyamos y volvió a aliarse con ellos. Siempre lo mismo. Capitalismo de amigos, el que es amigo de Massa tiene SIRAS y puede importar, el que no es amigo no puede importar, con denuncias gravísimas de corrupción. El capítulo final fue el superministro, lo tumba a Guzmán, toma la manija, agarra el dólar a 200 y pico y lo lleva a más de mil pesos, la inflación del 60% viaja al 300% anual, tres millones de pobres más, el salario real cayó a la mitad de diciembre de 2019. Este es el resultado de él. Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. No hay incertidumbre. Con Milei tenemos todas las incertidumbres. No lo conocemos y nunca gobernó, lo único que puedo decir es que las dos veces que lo vi, y las ocho o nueve veces que hablé, nunca me mintió; Massa me mintió siempre. Él va por dividir el radicalismo y si puede también el Pro y llevarse un cacho para el gobierno.

-Cómo analiza el voto, ¿cambio o continuidad?

-El sentir de la gente es que quiere un cambio, la gente está harta de que le mientan. Acá se hablaba de hacer un perfil psiquiátrico, habría que hacerle un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir. El voto en blanco, no ir a votar, la neutralidad, es funcional a Massa. Hay que decidir si queremos cambio o continuidad. Yo estoy por el cambio Somos el cambio o no somos nada. No estoy contento, mi candidata era Patricia, jugué todo lo que tenía, hice campaña. Los jóvenes, mayoritariamente, eligieron a Javier Milei. Tenemos que sanar este conflicto que se ha dado en nuestras casas entre una generación y la otra acerca de quién representaba el cambio. Tenemos que entender que los jóvenes tuvieron más convicción e ímpetu, pero tenemos que reunirnos todos alrededor del cambio y que las diferencias.

-¿Cómo observa a los principales candidatos?

-Milei es una persona inteligente. Si llegó hasta acá solo y desde afuera, no es casualidad, percibo que va a tener que dar más tranquilidades y certezas. Es una incógnita que puede ser toda positiva, lo que tenemos del otro lado es alguien que representa lo más horroroso del kirchnerismo en el pasado y el desastroso presente bajo su conducción.

-¿Planea aportar gente al gobierno de Milei?

-Por ahora, lo que tenemos es un apoyo de nuestra parte, unilateral, para que la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere una esperanza, después veremos de qué manera se ayuda. Él se manifestó muy abierto a recibir apoyo, pero Patricia dijo que este momento es de apoyar y no hay una contraparte y planteando nuestras diferencias que las discutiremos en el Congreso. No fue parte de la discusión. Cuando del otro lado ya se habla de los cargos que va a repartir Massa, nosotros no correspondía hacer nada que se parezca. Mi única preocupación, por la cual trabajé en constituir Pro y Juntos por el Cambio es la república y las libertades.

-Y teniendo en cuenta su preocupación, ¿qué le inquieta de este Gobierno?

-Que prometió asado y llevó al menor consumo de carne de la historia tiene que tener un final. Massa se catalogó como superministro y fue un presidente. La Argentina ha vuelto a gastar, debe estar en un déficit de más de seis puntos. Una semana y media de inflación de Sergio Massa es mayor que la inflación de la mayoría de los países del mundo en un año. Y él dice que va a terminar con la inflación. Hacen de vuelta la campaña del miedo, y no tienen nafta para que los colectivos anden. Les digo a los argentinos, en mi presidencia las escuelas se abrieron, los hospitales se abrieron. Miedo y pánico nos tiene que dar seguir de esta manera.

-Pero si fue así, ¿en qué cree que falló su gobierno como para no tener una continuidad? ¿Por qué regresó el kirchnerismo?

-Tal vez no pude explicarle a la gente por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Hoy no tengo duda de que si la gente pudiera elegir, volverían todos masivamente.

-Ellos siguen hablando de “la pesada herencia” que dejó en su gestión...

-Se la pasan hablando de los 50 mil millones de dólares de la deuda del Fondo, la Argentina ya debe 400 mil millones de dólares. Ellos agregaron 140 mil millones. Esta mentira se tiene que terminar de caer y volver a abrazar la cultura del trabajo.

- ¿Cómo imagina su futuro si Massa llega a la presidencia?

-Seguiré defendiendo la República desde donde me toque, amo este país y a su gente.

-¿Y el futuro de Milei?

-Javier Milei tiene buenas intenciones. Está por verse cómo se organiza, su temple, que se calme. El problema no es él, es Sergio Massa y lo que nos ha gobernado hasta acá. Estoy seguro de que va a entender que el ejemplo empieza por casa.

