Esteban Bullrich publicó un mensaje este jueves en sus redes sociales donde pidió “ir a votar con esperanza, sin miedo” al balotaje del próximo domingo que definirá quién será el próximo presidente entre Sergio Massa y a Javier Milei.

“Mucha gente quiere que tengamos miedo al entrar al cuarto oscuro. Yo también tuve miedo al escuchar que tenía una enfermedad incurable. Pero sabía que debía vencerlo si quería vencer a la ELA [Esclerosis Lateral Amiotrófica]”, expresó el exsenador nacional.

Bullrich, quien fue ministro de Educación durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el domingo será clave la “actitud” que deberán tomar los ciudadanos al votar. “Cuando me diagnosticaron la ELA dije que no me iba a definir la enfermedad, sino mi actitud frente a ella”, recordó.

En ese sentido, Bullrich dijo que la Argentina tiene “enfermedades como la inflación o la pobreza”, que “no van a ser curadas con los mismos tratamientos. “No me voy a curar la ELA tomando aspirinas. Tengo que intentar otros métodos y eso significa vencer el miedo”.

“Dicen que el miedo paraliza, pero yo ya estoy paralizado así que tengo una ventaja”, bromeó Bullrich sobre la enfermedad que lo forzó a renunciar a su banca en el Senado en 2021 en el mensaje que publicó en sus redes. El exministro, luego, retomó la seriedad y afirmó: “Fuera de broma, todos podemos vencer al miedo. Para eso debemos adoptar una actitud positiva y este domingo se trata de lo mismo: qué actitud tomamos al ir a votar”.

Bullrich pidió “poner el voto sabiendo que a la Argentina que viene no la va a definir el miedo, sino el coraje de un sueño compartido”. El exlegislador, de 54 años, llamó a acudir a la cita electoral con una sonrisa.

“Dejemos atrás las ruinas de lo que ya fue, con la esperanza de construir a la Argentina que soñamos”, concluyó el exsenador, quien ingresó a Pro desde Recrear, el partido fundado por Ricardo López Murphy y se convirtió en una de las principales figuras del espacio fundado por Macri.

LA NACION