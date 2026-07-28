Tras el escándalo en Brasil, Milei viaja a Perú para presenciar la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei emprendió esta noche un viaje a Lima, Perú, para la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, que se concretará este martes al mediodía. En la antesala de la ceremonia de asunción, ambos mantendrán un encuentro, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.

En la capital peruana, Milei podría cruzarse con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien asistirá a la asunción de Fujimori en representación del presidente Lula da Silva. Justamente, la última salida al exterior de Milei provocó un incidente diplomático, porque insultó a Lula en su propio territorio.

Durante su estadía en Perú, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres. Antes, al mediodía, asistirá a la ceremonia de toma de mando de Fujimori.

La comitiva que acompañará al mandatario está compuesta por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Ambos estuvieron con el jefe de Estado en San Pablo, donde se originó el conflicto diplomático con Lula.

Javier Milei y Kristalina Georgieva esta tarde en la Casa Rosada, antes de la partida de Milei hacia Perú FMI

En la previa al traspaso de mando presidencial, que se desarrollará este martes en la sede del Congreso de Perú (a las 13 hora argentina), Milei mantendrá una reunión con la Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y aún presidenta electa, próxima a asumir el cargo.

El 2 de julio, cuando Fujimori se consagró como presidenta, tras un recuento que se extendió durante varios días, Milei se refirió en una publicación en X al diálogo que habían mantenido: “Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

A comienzos de este mes, días después de que se confirmara el triunfo de Fujimori, Milei había adelantado: “El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori”. Y agregó: “Después voy a estar también en la asunción de Abelardo (de la Espriella) en Colombia. Y en ese viaje también voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, (Daniel) Noboa, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así es que, sí, tengo un poco cargada la agenda”. Este último tramo de su agenda internacional está previsto para el 7 de agosto.

Los últimos triunfos de Fujimori (Perú) y De la Espriella (Colombia) provocaron entusiasmo en la Casa Rosada. En el equipo de colaboradores de Milei se ilusionan con que se consolide un bloque de derecha en la región. Por eso, el Presidente no ocultó su satisfacción cuando felicitó a Fujimori y De la Espriella por sus respectivas victorias en las urnas, semanas atrás.

Milei en el acto con Bolsonaro el fin de semana, cuando atacó al brasileño Lula Ettore Chiereguini - AP

En los últimos meses, Milei ya apoyó la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia. También celebró la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. En Balcarce 50 no tienen dudas de que los últimos recambios de gobierno en la región conforman un escenario favorable para Milei.

Distinción

Por la tarde, terminada la asunción de Fujimori, Milei participará de la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, donde será distinguido. Allí el mandatario dará unas palabras en la previa a lo que será su regreso al país, tras el viaje a suelo peruano.