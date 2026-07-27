Tras el repunte de junio, cayó más de seis puntos la confianza en el Gobierno
El índice que elabora desde 2001 la Universidad Torcuato Di Tella dio en julio que la confianza disminuyó un 6,5% en julio y se ubicó en 1,94 puntos; quedó por debajo del nivel que registraba Mauricio Macri en el mismo mes de gestión y muy por encima del de Alberto Fernández
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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), volvió a caer en julio luego del repunte registrado en junio, que había puesto fin a una serie de seis bajas consecutivas. El indicador retrocedió 6,5% respecto del mes anterior para la administración de Javier Milei.
La medición, elaborada por la UTDT a partir de un estudio de la consultora Poliarquía, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había alcanzado 2,07 puntos, tras registrar una suba mensual del 3,9%.
Según informó la universidad, el nivel de confianza correspondiente al mes 31 de la gestión de Milei es 3,9% inferior al que registraba Mauricio Macri y 14,4% menor al de Néstor Kirchner en el mismo momento de su mandato. Por el contrario, se ubica 73,3% por encima de Alberto Fernández al igual que ocurre con los dos mandataos de Cristina Kirchner -3,4% y 14,8% respectivamente-.
“En términos interanuales, el índice disminuyó 21,0%. En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción. Las tasas de variación mensual del ICG durante 2026 fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 21,5%”, precisó el estudio.
La medición que publica la UTDT se construye a partir de cinco componentes. En julio, cuatro de ellos retrocedieron respecto de junio. La mayor caída se produjo en el ítem “Eficiencia”, que descendió 15,4% hasta ubicarse en 1,79 puntos. También bajaron “Capacidad” (-7,3%, con 2,28 puntos), “Preocupación por el interés general” (-6,9%, con 1,51 puntos) y “Evaluación general del Gobierno” (-2,5%, con 1,64 puntos). “Honestidad” fue el único componente que se mantuvo 2,45 puntos, con una leve baja de 0,4%.
Con este resultado, el promedio del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,37 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato. Como referencia, la universidad señaló que, en el mismo tramo de gestión, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández eran de 2,51 y 1,91 puntos, respectivamente.
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