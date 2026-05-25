Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora con frecuencia mensual la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en mayo por sexto mes consecutivo. El retroceso para la administración del presidente Javier Milei fue de 1,6% con respecto a abril, mes en el que había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025, con un retroceso que había sido del 12,1%.

La medición de la UTDT (que la realiza a partir de un estudio que confecciona la consultora Poliarquía), se ubicó en mayo en 1,99 puntos. La escala del estudio de la universidad es de 0 a 5 puntos. En abril, el índice había sido 2,02 puntos.

“En términos interanuales, el índice disminuyó 18,7%”, informó la UTDT al difundir el último registro de su índice mensual.

El índice de confianza en el gobierno disminuyó 1,6% respecto del mes anterior Universidad Torcuato Di Tella

El nivel de confianza que cosecha el gobierno de Milei en este estudio es similar al que obtenían, en el mismo momento de sus mandatos, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Está por encima, se informa en el estudio de la UTDT, de las cosechas de Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

La medición que publica la UTDT se construye a partir de cinco ejes de desempeño. El Gobierno cayó en tres de ellos con respecto a abril. En el ítem “Honestidad”, retrocedió 1,6% (2,46 puntos); en “Capacidad”, la baja fue de 5,6% (2,36 puntos); en “Preocupación por el interés general”, disminuyó 2,5% (1,57 puntos). “Honestidad” y “Preocupación por el interés general” están en sus niveles más bajos de todo 2026, se señaló en el informe de la universidad.

“Evaluación general del Gobierno” y “Eficiencia” fueron dos ejes en los que los registros de la administración libertaria mejoraron con respecto al mes pasado. El primero, aumentó 3% (1,69 puntos); el segundo, subió 0,5% (1,88 puntos).

Con este desempeño en mayo con respecto a abril, “el promedio de la gestión Milei desciende a 2,41 puntos, su registro más bajo”, informó la UTDT. “Como referencia, los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,95, respectivamente”, se añadió.

El Presidente, con parte de su Gabinete, senadores y diputados, al dirigirse hacia la Catedral para participar del tedeum por el 25 de Mayo Presidencia

Al desmenuzar el desempeño del Gobierno en el índice según distintos grupos, el estudio que difunde la UTDT arrojó que “las mayores caídas del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo primario, las mujeres, el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años, entre quienes piensan que la situación económica se mantendrá igual en un año, y entre quienes creen que empeorará”.

Los incrementos, en cambio, se observan “entre los hombres, las personas mayores de 50 años, quienes creen que la situación económica mejorará en un año y aquellos que en el último año fueron víctimas de un delito”.

El estudio en el que se basa el Índice de Confianza de la UTDT del mes de mayo abarcó 1000 casos en 39 localidades del país. Se realizó entre el 4 y el 19 de mayo.