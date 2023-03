Tras la amenaza a Lionel Messi en Rosario, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich volvieron a discrepar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico

escuchar

Luego de que un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera baleado esta madrugada en Rosario, los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich volvieron a discrepar sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen del combate al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.

El jefe de Gobierno porteño aseguró en Twitter: “La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras”.

Por su parte, la presidenta de PRO reiteró su idea de que los militares tengan un rol directo en la lucha contra el narco. “Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo”, escribió en Twitter.

“No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”, ratificó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Por su parte, la otra precandidata de Pro a la presidencia, María Eugenia Vidal, afirmó en Twitter: “Blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia. FIRMEZA URGENTE. Ayer asesinaron a un hombre con 7 tiros y hoy balean la puerta de un supermercado, ¿Cuánta sangre más tiene que correr? Háganse cargo o son cómplices Alberto Fernández y Omar Perotti”.

Macri también se expresó en Twitter sobre el tema: “Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”.

El supermercado de la familia Roccuzzo, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el local llamado “Único”, ubicado en la calle Lavalle al 2500, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. El mensaje estaba escrito sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

El propio intendente Pablo Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa que habló con el gobernador Omar Perotti, y con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quienes, según anunció, estaban yendo también al lugar.

“Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”, dijo el intendente.

“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, agregó el jefe comunal.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ya se encontraban trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

