Tras el atentado al supermercado de los Roccuzzo, Pablo Javkin volvió a criticar al Gobierno por la falta de ayuda: “Los quiero acá, el Presidente está a 30 minutos”

Después de que balearan un local de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaran un cartel intimidatorio en el que lo mencionaban, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, hizo un fuerte descargo. “A mí no me van a correr”, aseguró el jefe del Ejecutivo de la ciudad y apuntó duramente contra las fuerzas que trabajan en ese territorio, sobre las que levantó altas sospechas. Asimismo, volvió a reclamar mayor acción del gobierno nacional.

“Yo dudo de todos, incluso de los que nos tienen que cuidar. Y te lo voy a decir clarito: tuvimos muchas reuniones con fuerzas federales, provinciales, jueces, fiscales, los últimos días. Parte de lo que se habló tiene que ver con esa zona y hoy aparece esto. Es muy alevoso, muy”, deslizó en Radio 2 el dirigente radical mientras se dirigía a la zona de la balacera, donde dos personas efectuaron 14 disparos y dejaron un cartel que decía: “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Cuando fue consultado sobre si creía que en Rosario puede existir una organización policial que busca que este tipo de noticias sobre la ciudad repercutan en los medios, el intendente fue contundente: “Todo pienso que puede pasar. Es alevoso, es fácil. Está absolutamente claro con qué facilidad pueden tener una noticia que es mundial y pienso que acá por acción u omisión esto se permite, si es que no se realiza”.

Convencido de que lo que ocurre es “más grave que lo electoral”, y de que está directamente relacionado al narcocrimen y a la economía del narcotráfico, Javkin siguió en la misma línea: “Acá hay policías, hay gendarmes, hay Policía Federal, hay prefectos, hay Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo que nunca hay es una persecución. Y ojo, no estamos hablando de un lugar difícil, estamos hablando de una avenida de la ciudad”.

E incluso aventuró un motivo por el que esto pudo haber ocurrido. “Sé por qué puede ser. Hace 15 días venimos manteniendo discusiones muy fuertes con alguna gente de las fuerzas. Hoy teníamos una reunión sobre algunos barrios, uno es ese que está ahí”, planteó el intendente, que también dijo: “Cada vez que tenemos un hecho que tiene que ver con tomar medidas directas, aparece esto. Cada vez que exigimos algunas cuestiones concretas, aparece esto. No te tengo que explicar el entramado mixto que tienen estas acciones entre fuerzas, Policía, bandas; todo mezclado. Pero a mí no me van a correr, no les podemos permitir que dañen”.

