Tras la demora del Gobierno en enviar el proyecto, la reforma laboral comenzará a discutirse la semana próxima en el Senado

Frustrado el intento de acelerar el tratamiento y tener dictamen esta misma semana, el oficialismo en el Senado puso a recalcular el GPS legislativo y fijó una nueva hoja de ruta para el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. La iniciativa ingresó esta mañana en la Cámara alta, luego de que Javier Milei lo firmara apenas bajó del avión de su viaje a Noruega.

La nueva fecha de inicio de debate será el próximo miércoles, cuando se espera que ya esté definida la conformación de la Comisión de Trabajo que, como adelantó LA NACION, pretende presidir Patricia Bullrich (Capital). Esto implica una demora de una semana con relación al objetivo inicialmente fijado por la exministra de Seguridad y flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

La senadora Patricia Bullrich aspiraba a un tratamiento más acelerado de la reforma laboral Soledad Aznarez

La meta del oficialismo es convocar a una sesión que podría celebrarse antes de fin de año, en un rango de fechas que oscila entre el sábado 27 y el lunes 29 del corriente. En esa reunión también ingresaría el presupuesto nacional para 2026.

La otra novedad es que el proyecto fue girado a dos comisiones. A la de Trabajo se sumará la de Presupuesto y Hacienda. La decisión la tomó este jueves la vicepresidenta Victoria Villarruel y responde al hecho de que el texto contiene un importante capítulo impositivo.

Esto implica que en la reunión de jefes de bloque del próximo martes, a las 11, en la que se discutirá la proporción de miembros que tendrá cada bancada en la integración de cada comisión, será clave la integración de ambas comisiones.

En el caso de la de Presupuesto, también tendrá la misión de discutir, en soledad, el proyecto de ley de presupuesto 2026, si la Cámara de Diputados lo aprueba la semana próxima, como estima el oficialismo. Se espera que esto ocurra el viernes de la semana entrante.

Por lo pronto, el kirchnerismo y sus aliados, como el santiagueño Gerardo Zamora, seguirá siendo la primera minoría del cuerpo, con 28 senadores. En segundo término se ubica el oficialismo, que tendrá 21 integrantes tras el anuncio de Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) de su salida de Pro y la creación de un monobloque que se sumará en interbloque con los libertarios. La tercera fuerza será la UCR, que tiene una bancada de 10 integrantes.

Entre estas tres fuerzas reunirán más del 80% de los lugares en las comisiones, que varían entre 17 y 19 integrantes. El porcentaje restante se repartirá entre una miríada de bloques pequeños, como Pro (3), Provincias Unidas (3) y fuerzas provinciales que gobiernan sus distritos. No todos podrán tener un lugar en las comisiones más importantes.

Por el momento, y siempre supeditado a lo que ocurra en la reunión del martes próximo, la intención del oficialismo es arrancar con el debate de la reforma laboral en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda el miércoles y continuar el jueves y, de ser necesario, viernes de la semana próxima.

A priori, el debate se postergó por la demora del Poder Ejecutivo en enviar el proyecto al Senado, lo cual hizo recién este jueves por la mañana. El problema: Milei partió a Noruega para participar de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y dejó sin firmar la iniciativa,.

Sin embargo, durante todos estos días el texto sufrió algunos retoques, recomendados incluso por los legisladores oficialistas. Este también fue un factor que colaboró con la demora del envío de la iniciativa a la Cámara alta y a que se frustraran los planes de Bullrich, que pretendía tener firmado el dictamen de comisión este viernes.