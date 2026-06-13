Cómo cambiará el empleo tras la reforma laboral

Tras la implementación de la reforma laboral, el mercado de trabajo en la Argentina se encamina hacia un 2026 de “reacomodamiento”. Y entre los principales referentes del sector de capital humano prima una máxima: la ley puede aceitar los mecanismos de contratación, pero solo el crecimiento económico logrará encender el motor del empleo.

Para los especialistas consultados por LA NACION, el nuevo marco normativo promete reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y modernizar las modalidades de contratación. Pero también advierten que las decisiones de contratación responden más al contexto de cada industria que a los cambios legales inmediatos.

En este escenario, trazaron un mapa del sector en el que conviven sectores en plena expansión con otros que aún no logran hacer pie en la nueva matriz productiva. Y explicaron que, ante la falta de un rebote masivo, las compañías están reconfigurando sus estructuras hacia modelos más flexibles y diversos..

A continuación, los cinco ejes clave y el principal riesgo para entender la dinámica del empleo este año:

1- La reforma laboral ordena, pero no crea empleo por sí sola

Existe un consenso unánime entre los principales referentes del sector de capital humano: la reforma laboral es una “buena noticia” que aporta previsibilidad, pero no tiene la capacidad mágica de generar puestos de trabajo de forma aislada.

Para Andrea Ávila, CEO de Randstad, la reforma “ es una buena noticia para el largo plazo”, pero no alcanza para mover la aguja sin una macro que traccione . “La rueda de la generación de empleo se activa a partir de las inversiones y la tracción de la actividad económica, a través de un crecimiento de las diferentes economías regionales, en todas las industrias y en los diferentes mercados verticales del país, en especial los que son de mano de obra intensivos”, aclaró la ejecutiva.

Leandro Cazorla (Adecco): “La reforma introduce cambios que pueden favorecer una recuperación gradual del empleo formal"

Una lectura similar fue planteada por Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup. “Las decisiones de contratación están fuertemente vinculadas al nivel de actividad, con lo cual, para que se genere más empleo en 2026 es clave que la economía recupere dinamismo: que vuelva el crédito, que mejore el poder adquisitivo y que se reactive el consumo”, explicó Guastini, a la vez que señaló que “el mercado laboral argentino aún se encuentra hoy en una etapa de cautela”.

“La reforma laboral ayuda a modernizar el marco regulatorio y hacerlo más acorde a las dinámicas actuales del trabajo, pero por sí sola no alcanza para generar más empleo. Para lograr un impacto real, es necesario avanzar en un enfoque integral que combine reglas claras, incentivos a la formalización y condiciones que faciliten que más trabajadores puedan incorporarse al empleo registrado y sostenible”, añadió.

2- Un año de transición: sin derrumbe, pero también sin rebote

Las consultoras coinciden en que 2026 no será un año de destrucción masiva de empleo, pero tampoco de expansión significativa. El escenario más probable -explicaron- es un proceso gradual de reacomodamiento.

“El mercado laboral argentino suele reaccionar lentamente a los cambios estructurales y hoy además estamos atravesando una transformación más profunda de la matriz productiva. En ese contexto, es probable que primero veamos una mejora en los incentivos para contratar y en la formalización, mientras que la creación sostenida de empleo dependerá más del crecimiento económico, la inversión y la evolución de la actividad en los distintos sectores”, indicó Damián Wachowicz, director de BaytonGroup.

Ezequiel Arcioni (Michael Page): "El modelo de contratación permanente sigue siendo predominante (86%)" Pablo Pacheco

En paralelo, Leandro Cazorla, CEO de Adecco observó: “La reforma introduce cambios que pueden favorecer una recuperación gradual del empleo formal, sobre todo en sectores que venían postergando decisiones de contratación por la rigidez del esquema anterior. Si la actividad económica acompaña, esperamos que 2026 sea un año de moderada creación de empleo, particularmente en posiciones operativas, logísticas, industriales y de servicios”.

Desde la perspectiva de los niveles medios y ejecutivos, Ezequiel Arcioni, director de Michael Page, observó que la reforma aún no ha sido un factor determinante para acelerar o frenar proyectos de expansión. “Las empresas mantienen sus prioridades estratégicas en materia de talento y, en muchos casos, están evaluando cómo se aplicarán los distintos aspectos de la reforma antes de tomar decisiones estructurales sobre sus equipos”, dijo.

3- Ganadores y perdedores: los sectores que traccionan empleo

El mercado laboral muestra hoy una fuerte heterogeneidad, con sectores que traccionan y otros que siguen en retracción. Entre los más dinámicos aparecen energía, minería y toda la cadena de oil & gas, impulsadas por proyectos de gran escala. También tecnología, datos y ciberseguridad mantienen una demanda sostenida, al igual que logística, apalancada en el crecimiento del ecommerce, y los servicios basados en el conocimiento, donde la Argentina se posiciona como hub regional.

Andrea Ávila (Randstad): “La rueda de la generación de empleo se activa a partir de las inversiones" gentileza

En contraposición, la construcción, el consumo masivo y el retail continúan mostrando limitaciones para incorporar personal; actividades como gastronomía y turismo avanzan con mayor lentitud; y algunos sectores industriales y actividades con menor competitividad atraviesan procesos de reconversión y se mantienen prudentes en sus planes de contratación.

“Este año veremos una continuidad del proceso de adaptación de los actores de la economía al nuevo contexto, buscando desarrollar una nueva matriz productiva para la Argentina que sea sostenible con las condiciones que plantea el modelo económico de apertura al mundo en marcha. El empleo hoy es mucho más sensible a cómo evolucione este proceso, que a la regulación laboral. Al igual que el año pasado, el mercado laboral y la generación de empleo se seguirán concentrando en nichos específicos más resistentes a la coyuntura macro”, señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad.

4. Más flexibilidad: cómo cambiarán las formas de contratación

Uno de los cambios más concretos que esperan las consultoras no está tanto en la cantidad de empleo, sino en la forma en que las empresas contratarán. Según los expertos, la reforma laboral introduce un marco más previsible y reduce el riesgo asociado a la litigiosidad, dos factores que históricamente condicionaron las decisiones de incorporación de personal, especialmente en las pymes.

Luis Guastini (ManpowerGroup): "Para que se genere más empleo en 2026 es clave que la economía recupere dinamismo" mauro-alfieri-19569

“Muchas empresas no evaluaban solo el costo de contratar, sino también la incertidumbre asociada a eventuales conflictos o litigios laborales. Si ese factor se reduce, es razonable esperar que algunas decisiones de contratación se vuelvan más viables. Probablemente haya una matriz más flexible de decisión: mayor predisposición a contratar formalmente cuando la demanda lo justifique, más uso de esquemas eventuales cuando el negocio sea más variable, y también más tercerización de ciertas funciones”, señaló Damián Wachowicz, director de BaytonGroup.

Para las consultoras, este cambio hace sentido con una tendencia que ya asomaba en el mercado: el paso de estructuras rígidas a una matriz de contratación más dinámica. “Frente a la escasez de talento y la brecha de habilidades, las organizaciones abordan hoy su pool de talentos con esquemas diversos y con una mirada más amplia, más allá de su dotación interna. A los colaboradores con los que la compañía tiene una relación laboral permanente, se suman dependientes tercerizados, dotaciones temporarias, consultores, freelancers y proveedores estratégicos que también forman parte de su fuerza laboral”, explicó Andrea Ávila, CEO de Randstad..

En la misma línea, Leandro Cazorla, CEO de Adecco, observó que en estas etapas iniciales de recuperación económica las empresas priorizan esquemas que les permitan escalar sus dotaciones de manera gradual “Esto puede traducirse en más empleo formal bajo esquemas temporales o por proyecto, mayor uso de servicios de outsourcing y contratación especializada, sobre todo en sectores con picos de demanda estacionales o con necesidades de perfiles técnicos específicos”, indició.

Desde una perspectiva de mandos medios y ejecutivos, Ezequiel Arcioni, director en Michael Page, aportó datos de sus últimos relevamientos: si bien el modelo de contratación permanente sigue siendo predominante (86%), las modalidades temporales o tercerizadas se posicionaron en 2025 como la segunda opción más utilizada para liderar proyectos estratégicos o abrir nuevas unidades de negocio

5- El perfil trabajador: tecnología, datos y habilidades blandas

El cambio en las reglas de juego convive con una transformación más profunda: la del perfil del trabajador que las empresas demandan hoy. El mercado avanza hacia una lógica en la que las habilidades técnicas, el manejo de datos y la capacidad de adaptación se vuelven determinantes.

Damián Wachowicz (Bayton): “El mercado laboral argentino suele reaccionar lentamente a los cambios estructurales"

Las consultoras coinciden en que los perfiles más buscados para 2026 están vinculados a la tecnología y al análisis de información: especialistas en inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos encabezan la demanda, junto con roles en ciberseguridad, desarrollo de software y automatización. También se sostienen las búsquedas de ingenieros en distintas ramas y de técnicos. En contrapartida, algunos roles tradicionales comienzan a perder peso: las tareas administrativas repetitivas o transaccionales son cada vez más absorbidas por procesos automatizados.

Asimismo, de acuerdo a las consultoras, las habilidades blandas ganan protagonismo. La adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje continuo, la comunicación y el trabajo en equipo aparecen como condiciones cada vez más valoradas, incluso en perfiles altamente especializados, en tanto las empresas buscan talento capaz de moverse en entornos inciertos, incorporar nuevas herramientas y reconvertirse con rapidez.

En este contexto, los especialistas advierten también un descalce entre la oferta y la demanda de talento. En algunos casos, como ingeniería o enfermería, coinciden en que el problema viene de larga data -la cantidad de profesionales disponibles no alcanza para cubrir las necesidades del mercado-. Pero también entienden que el fenómeno se extiende a nuevas áreas, que por su menor nivel de conocimiento y desarrollo cuentan con una matrícula reducida, como ciencia y analítica de datos.

El riesgo: flexibilizar sin crecer

Para los especialistas, el riesgo es unánime: si la actividad no repunta, la reforma laboral puede producir un mercado más ordenado, pero no más empleo “Si la actividad no crece de manera sostenida, el mercado laboral formal podría continuar relativamente estancado y seguiríamos viendo presión hacia la informalidad”, advirtió Wachowicz.

Por su parte, Cazorla, añadió: “Si la economía no logra consolidar una recuperación sostenida, es probable que el impacto de la reforma se vea principalmente en cambios en las modalidades de contratación más que en un aumento significativo del empleo total. Por eso es clave que el nuevo marco normativo se combine con estabilidad macroeconómica, inversión productiva y políticas que incentiven el desarrollo de sectores estratégicos”.