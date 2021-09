Después de las PASO, los ministros bonaerenses le presentaron la renuncia a Axel Kicillof

La derrota electoral del domingo pasado llevó a que dentro de la coalición oficialista se vislumbre la posibilidad de mover piezas para reordenarse de cara a noviembre, cuando serán las elecciones generales. Con versiones de posibles cambios en el Gabinete nacional y con presiones por parte de los intendentes para que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, introduzca modificaciones también en su elenco, la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, confirmó que los ministros ya le pusieron a disposición la renuncia al mandatario provincial.

“Nosotros le hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión respecto de con quién quiere seguir y con quién no, cuál es su visión de gabinete futuro”, anticipó García, en diálogo con Radio La Red, y entendió esta acción como “una responsabilidad” luego de perder los comicios.

“Ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros”, sostuvo la ministra, en la previa a la reunión que tendrán esta tarde con los jefes comunales y luego de que Kicillof no descarte introducir modificaciones en el plantel que lo escolta desde La Plata.

Con un 96,91% de las mesas escrutadas en territorio bonaerense -entendido como “la madre de todas las batallas” y un bastión del peronismo-, la suma de los votos de los opositores Diego Santilli y Facundo Manes cosechaba un 37,99%, mientras que la oficialista Victoria Tolosa Paz quedaba abajo con un 33,64% de los sufragios.

“La derrota no está causada por la cuestión nacional nada más, tiene que ver con todos. Si algo no funciona y la gente cree que no funciona, no es responsabilidad de uno solo”, expresó García, después de que las miradas de una parte del oficialismo se posaran sobre el presidente Alberto Fernández, y enfatizó, ante las tensiones entre los distintos espacios que conforman el Frente de Todos: “No es bueno dar a conocer a la sociedad las culpas que se echan unos a otros”.

Pese a estar convencida de que la mala performance del oficialismo en las urnas no solo respondió a cuestiones económicas, sino también a aspectos políticos, García instó a los dirigentes opositores a “despejar la cabeza de la sociedad con cuestiones efectistas de campaña”.

“Hay dos modelos de país y lo que tiene que estar en discusión es eso. Porque como la muerte no hermosea, la derrota no destruye. Tenemos que construir entre todas las fuerzas políticas una mirada positiva para la sociedad. Si no, ocurrirá que luego gana otra fuerza política y volverá a ocurrir lo mismo dos años adelante”, sintetizó.